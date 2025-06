'Google Pixel Watch 2 verschijnt deze herfst gelijktijdig met de Pixel 8-serie'

Google komt dit jaar met het vervolg op de Pixel Watch uit 2022. Dat beweert 9to5Google op basis van een anonieme bron. Het horloge moet volgens de site in de herfst verschijnen, gelijktijdig met de Pixel 8- en Pixel 8 Pro-telefoons.

Historisch gezien worden de Pixel-apparaten van Google in oktober uitgebracht, dus 9to5Google verwacht dat dat de maand zal zijn waarin ook de Pixel Watch 2 verschijnt. Hiermee zou Google mogelijk net als zijn concurrenten Samsung en Apple jaarlijks een nieuwe iteratie van zijn smartwatches willen uitbrengen.

De Pixel Watch 2 is nog niet officieel aangekondigd en er zijn nog geen specificaties bekend. 9to5Google verwacht dat de fabrikant een modernere soc gaat gebruiken, aangezien de eerste Pixel Watch een Samsung Exynos 9110-chip had die ook al werd gebruikt in de Galaxy Watch uit 2018. Ook verwacht de site op basis van eerder gelekte code, dat WearOS, en dus de nieuwe Pixel Watch, een Material You-kleurenpalet krijgt. De eerste Pixel Watch is niet officieel uitgebracht in Nederland en België.