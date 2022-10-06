Google introduceert Pixel Watch met adviesprijs van 349 dollar

Google heeft de Pixel Watch geïntroduceerd. Het cirkelvormige digitale klokje kan de hartslag van een gebruiker voor een langere periode monitoren en kan 24 uur mee op een lading. De Pixel Watch komt op 13 oktober uit in onder andere de VS en krijgt een adviesprijs van 349 dollar.

Het ronde amoled-scherm van de Pixel Watch heeft een ppi van 320 en ondersteunt volgens Google het volledige DCI-P3-kleurenspectrum. Het scherm ondersteunt ook een always-on-modus. De Pixel Watch draait op een Exynos 9110-soc, beschikt over 32GB aan intern geheugen en heeft 2GB aan werkgeheugen aan boord. Het horloge kreeg van Google een ingebouwde accu van 294mAh mee en kan daarmee maximaal 24 uur mee werken op een lading. Na een half uur laden is de accu van de Pixel Watch voor de helft opgeladen. Na 55 minuten is de accu voor 80 procent opgeladen.

Het digitale horloge draait op Pixel Wear OS 3.5, het mobiele besturingssysteem dat Google samen met Samsung heeft ontwikkeld. Google heeft in zijn presentatie ook de diepere integratie van FitBit-diensten op de Pixel Watch in de verf gezet. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de hartslag van een Pixel Watch-gebruiker over een lange periode van tijd te monitoren. Google stelt dat het horloge elke seconde een monitoring van de hartslag doet. Alle data kan volgens de fabrikant geraadpleegd worden in de bijbehorende FitBit-app. Die app bevat nu tal van extra’s waaronder oefensessies voor het sporten.

Google Pixel Watch
Google Pixel Watch

De Pixel Watch beschikt over een ingebouwd kompas, een hoogtemeter, een bloedzuurstofmeter en een hartslagmeter. Het horloge kan ook, in beperkte vorm, een electrocardiogram maken. In 2023 zou Google ook valdetectie toevoegen aan het apparaat. De Amerikaanse zoekgigant gaf de Pixel Watch een rating mee van 5 ATM. Dat betekent dat het apparaat spatwaterdicht is en een douchebeurt kan overleven.

De Pixel Watch komt uit in drie kleuren: zwart, zilver en goud. Google ontwikkelde ook een eigen systeem om bandjes aan de Pixel Watch te klikken. Er komen stoffen bandjes uit in verschillende kleuren die volgens Google geschikt zijn voor sporters. Het bedrijf toont ook metalen en leren bandjes die een meer luxueuze uitstraling aan het digitale klokje moeten geven.

De Pixel Watch komt uit in een variant die het zonder lte-verbinding moet doen. Deze versie van het klokje kost 349 dollar zonder btw. Samen met btw zou de prijs van de smartwatch uitkomen op 484 dollar. De versie met lte-antenne moet 400 dollar kosten zonder btw. De Pixel Watch zal vanaf 13 oktober te koop zijn in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Japan, Australië en Taiwan. Over een eventuele release in Nederland en België is geen informatie bekendgemaakt.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-10-2022 17:37 88

06-10-2022 • 17:37

88

Lees meer

Google Pixel Watch

vanaf € 116,41

3 van 5 sterren

Alles over dit product

Google trekt op 30 juni 2025 stekker uit api's van Google Fit
Google trekt op 30 juni 2025 stekker uit api's van Google Fit Nieuws van 5 mei 2024
Specificaties Pixel Watch 2 duiken op: Snapdragon W5, Wear OS 4 en 2GB ram
Specificaties Pixel Watch 2 duiken op: Snapdragon W5, Wear OS 4 en 2GB ram Nieuws van 19 augustus 2023
'Google Pixel Watch 2 verschijnt deze herfst gelijktijdig met de Pixel 8-serie'
'Google Pixel Watch 2 verschijnt deze herfst gelijktijdig met de Pixel 8-serie' Nieuws van 6 mei 2023
'Google test Wear OS-apps voor Gmail en Agenda'
'Google test Wear OS-apps voor Gmail en Agenda' Nieuws van 1 december 2022
Eerste update Pixel Watch-app bevat diverse verbeteringen voor FitBit-app
Eerste update Pixel Watch-app bevat diverse verbeteringen voor FitBit-app Nieuws van 15 november 2022
Qualcomm: Samsung gaat geen Exynos-socs gebruiken in Galaxy S23-telefoons
Qualcomm: Samsung gaat geen Exynos-socs gebruiken in Galaxy S23-telefoons Nieuws van 3 november 2022
Teardown toont dat scherm en achterkant Google Pixel Watch vervangbaar zijn
Teardown toont dat scherm en achterkant Google Pixel Watch vervangbaar zijn .Geek van 20 oktober 2022
Google belooft 3 jaar updates voor Pixel Watch, 2 minder dan Pixel-smartphones
Google belooft 3 jaar updates voor Pixel Watch, 2 minder dan Pixel-smartphones Nieuws van 10 oktober 2022
T-Mobile hint mogelijk op verkoop van Pixel-smartphones in Nederland
T-Mobile hint mogelijk op verkoop van Pixel-smartphones in Nederland Nieuws van 26 september 2022
‘Google Pixel-tablet heeft 11"-scherm en komt in 128GB- en 256GB-uitvoering’
‘Google Pixel-tablet heeft 11"-scherm en komt in 128GB- en 256GB-uitvoering’ Nieuws van 23 september 2022
Google toont Pixel Watch in officiële video met alle kleuropties
Google toont Pixel Watch in officiële video met alle kleuropties Nieuws van 23 september 2022
Fitbit-gebruikers moeten vanaf 2025 overstappen naar Google-account
Fitbit-gebruikers moeten vanaf 2025 overstappen naar Google-account Nieuws van 23 september 2022
'Google Pixel 7 gaat 599 dollar kosten, 899 dollar voor Pixel 7 Pro'
'Google Pixel 7 gaat 599 dollar kosten, 899 dollar voor Pixel 7 Pro' Nieuws van 22 september 2022
'Google Pixel Watch gaat 349 euro kosten, 399 euro voor LTE-variant'
'Google Pixel Watch gaat 349 euro kosten, 399 euro voor LTE-variant' Nieuws van 20 september 2022
Amerikaanse webwinkel noemt komst Google Nest Wifi Pro-router met Wi-Fi 6E
Amerikaanse webwinkel noemt komst Google Nest Wifi Pro-router met Wi-Fi 6E Nieuws van 19 september 2022
Goedkopere Google Chromecast verschijnt bij Braziliaans telecomagentschap
Goedkopere Google Chromecast verschijnt bij Braziliaans telecomagentschap Nieuws van 12 september 2022
Meer producten en artikelen
Smartwatches Google Pixel

Reacties (88)

-Moderatie-faq
88
86
42
1
0
31
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
theunevers 6 oktober 2022 18:00
Volgens het blog van Google zelf komt de Watch niet uit in Nederland:
Beginning today, pre-order Google Pixel Watch online at the Google Store, Fitbit.com and select global retailers and your favorite carriers, with availability in nine countries, including US, Canada, United Kingdom, Ireland, Germany, France, Japan, Australia and Taiwan, starting October 13.

Ik zou ook niet inzien waarom ze het later wel gaan doen, gevalletje van te weinig voorraad lijkt mij niet het geval aangezien ze in o.a. Frankrijk en Duitsland gratis weggegeven worden (zelfs de LTE versie) wanneer je een Pixel 7 Pro koopt

Prijzen in Duitsland zijn trouwens 429 euro voor de LTE en 379 euro van de WiFi variant..
Netrunner @theunevers6 oktober 2022 23:31
Vaak kun je via Amazon.FR een bundle kopen? je koopt de bundle en verkoopt de telefoon en behoud de smartwatch
AWitteveen 6 oktober 2022 17:45
Pff wat een prijs. Ze zullen er vast onderzoek naar hebben gedaan maar ik vraag me af of hij wel goed gaat verkopen met deze prijs.
Kiswum @AWitteveen6 oktober 2022 17:49
Het lijkt mij een prima directe concurrent voor de Apple Watches: val detectie en slechts 1 dag op een acculading. Dat komt dus redelijk overeen.

Ik had liever gewenst dat ze meer richting de Chinese smartwatches gingen met minder features, maar wel een accuduur van een week of langer.
Haga @Kiswum6 oktober 2022 18:51
Heel zeker geen directe concurrent.

Ik denk niet dat iemand die nu een iPhone heeft, gaat overstappen naar Android alleen voor een Pixel Watch.

Ook al zou je een Pixel Watch gebruiken met een iPhone, dan heb je door de software-beperkingen niet de echte ervaring van een smartwatch zoals bij de combinatie Apple Watch en iPhone
Rub3s @Haga6 oktober 2022 19:09
Met die redenatie heeft de Apple Watch geen enkele concurrent, behalve dan varianten van de Apple Watch.

Ik zou dan bijna grappen maken over de Apple sekte, maar ik zal me inhouden (of niet, sorry :Y) )
Haga @Rub3s6 oktober 2022 19:24
Met die redenatie heeft de Apple Watch geen enkele concurrent, behalve dan varianten van de Apple Watch.
Kijk eens aan: iemand die het snapt. 😂🤣

Er is dus geen concurrent!
crazyboy01 @Haga6 oktober 2022 19:47
Ik heb ervaring met allerlei watches en zowel iPhone als Android (ik wissel daar gewoon steeds tussen). Er zijn best wat smartwatches die gewoon op beide hun werk doen met een bijbehorende app en Bluetooth. Of ze nou exact al dezelfde functies bieden is daarbij niet belangrijk, zijn wat mij betreft gewoon concurrenten wanneer het werkt.

Het is vooral de Apple Watch die uberhaupt weigert écht iets van functionaliteit te bieden met iets anders dan een iPhone. Erg jammer dat ik daar niets aan heb op het moment dat ik een Android telefoon gebruik dus. Al moet ik wel zeggen dat de apps op dat ding zeer fijn zijn en de combi met de iPhone wel gewoon erg goed is.
punishedbrains @crazyboy016 oktober 2022 22:06
Erg jammer inderdaad, ik vind mijn watch super. Maar ga juist omdat het nergens anders mee gebruikt kan worden, overstappen. Deze pixel watch lijkt in ieder geval op elke Android telefoon te werken.
sjongenelen @Haga6 oktober 2022 19:11
Nou ja, er zullen mensen over stappen vanwege reden smartwatch
machiel @Haga7 oktober 2022 09:02
Het is meer een hygiene factor, dus als er in het Android ecosysteem fatsoenlijke smartwatches zijn, is dat geen reden om naar Apple over te stappen. De watch hoeft dus niet eens beter te zijn dan de Apple Watch, maar goed genoeg om binnenboord te blijven.
Boefmans @Haga7 oktober 2022 10:50
Ik denk dat bedoeld wordt: de bundel iphone-apple watch vs bundel pixel phone en watch... Zo willen ze zich ook positioneren, als je naar Google zelf luistert.
Jeroenneman @Kiswum6 oktober 2022 18:15
Daar haakte ik eigenlijk gelijk af. 24u accuduur is gewoon te kort. Ik wil niet nog een apparaat dat iedere dag aan de lader moet.
mac1987 @Jeroenneman6 oktober 2022 23:34
Dit. Ben ik met klassieke horloges dankzij Ecodrive (zonne-energie) eindelijk van batterijwissels af, moet ik m'n swart watch elke dag aan de lader hangen, net als mijn telefoon, draadloze oordopjes en tablet. Bovendien weer een apparaat dat na 3 jaar vervangen of gerepareerd moet worden vanwege versleten accu. 24 uur accuduur in nieuwstaat betekent immers het eind van de dag niet halen na 2 tot 3 jaar.
Ik hou het daarom nog wel even bij mijn Garmin niet-helemaal-smart watch. Minder functionaliteit, maar gaat tenminste een acceptabele week tot 2 weken mee met vol gebruik van functionaliteit.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 23 juli 2024 01:03]

Erwin1967 @Jeroenneman6 oktober 2022 23:38
Het is inderdaad teleurstellend voor een nieuwe smartwatch in 2022. Vroeger deed je een soms tot 2 jaar met een batterij in een horloge en nu zou je het normaal moeten vinden dat een horloge elke dag aan de lader moet? Dat is toch geen vooruitgang maar pure armoede.
Sissors @Kiswum6 oktober 2022 18:36
Oftewel de sporthorloges, die ook bijvoorbeeld een Garmin heeft. Die hebben echter allemaal één ding gemeen: Die draaien een eigen, beperkter OS. Sommige kunnen nog wel wat app-achtige zaken erop hebben, andere niet. Google gaat natuurlijk nooit een smartwatch zonder hun eigen Wear OS uitbrengen, en ik denk niet dat er een horloge bestaat daarmee die het een week of langer uithoudt op zijn accu.
Erwin1967 @Sissors6 oktober 2022 23:42
De Chinese smartwatches kunnen het tot wel 10 dagen uithouden op een lading. Hoewel deze (sport)horloges ook niet zonder beperkingen zijn (bv geen apps) draaien ze wel een OS die geoptimaliseerd is voor een laag energieverbruik. Apps op een horloge, vaak niet meer als een gimmick, vind ik veel minder belangrijk dan een langere accuduur. Tot op heden mis ik nauwelijks functionaliteit en zit er alles op wat ik nodig heb.
GekkePrutser @Erwin196710 oktober 2022 15:18
Inderdaad ik was verbaasd met de compleetheid van mijn Amazfit GTS 2 mini. Doet het idd 10 dagen op een accu (of iets van 2 met urenlang GPS gebruik per dag). Uitstekend ding, en met de geweldige gadgetbridge app ook nog eens heel privacybewust.

En hij kostte ook nog eens maar 72 euro.
Bomberman71
@Kiswum6 oktober 2022 18:21
Val detectie ? Net als die Face unlock die op de 6 pro zou komen.
Zoals altijd kan je met google dan lang wachten.

Tip: Koop iets voor wat het is, niet voor wat het kan worden.
Google heeft niet een geweldige trackrecord mbt support added features.
apeklootje @AWitteveen7 oktober 2022 10:32
Te duur, heb een Galaxy watch 4 die voor de helft van de prijs hetzelfde doet
MeltedForest 6 oktober 2022 18:18
In de specs wordt bevestigd dat er NFC op zit, dus betekent dat ook dat er Google Pay ondersteuning op zit?
Bomberman71
@MeltedForest6 oktober 2022 18:23
Zal vast wel, de Samsung watch 5 Pro heeft dat ook ... Google Pay (wallet) via NFC en draait ook gewoon op Wear OS.

[Reactie gewijzigd door Bomberman71 op 23 juli 2024 01:03]

jeroenvangoch @MeltedForest6 oktober 2022 18:28
Mijn TicWatch E3 met WearOS 2 heeft al ondersteuning voor Google Pay, dus daar kun je wel van uitgaan ja.
2TheMaxx 6 oktober 2022 19:21
Ik ben er bang voor dat dit geen succes gaat worden. De batterij duur is niet super veel en de prijs is ook behoorlijk fors. Het is ook de vraag of deze smartwatch niet weer op een flop/cancel lijstje komt van Google want er zijn afgelopen jaren zoveel projecten stopgezet of langzaam verdwenen.
crazyboy01 @2TheMaxx6 oktober 2022 19:39
Dat eeuwige stopzet verhaal klopt wel, maar gaat volgens mij vooral over digitale diensten. Producten blijven ze vaak wel aanbieden en doorontwikkelen. De Pixel telefoons zijn ook een succes, en Chromecasts zijn zelfs een begrip als het gaat om casten.

Batterijduur is ook redelijk standaard, Samsung en Apple bieden ook horloges met die duur of zelfs minder. Gek genoeg zie ik de lange batterijduur vaker bij de kleinere merken zoals Xiaomi en Huawei.

Dat gezegd hebbende: ik denk ook niet dat dit een groot succes zal worden, want het springt er verder niet uit. Maar het doet ook niet persé onder voor de directe concurrentie.
2TheMaxx @crazyboy017 oktober 2022 13:48
Waar ik vooral bang voor ben is dat er geen Pixel Watch 2 meer komt en de Pixel Watch1 weinig verkocht wordt. Dus zal Google wellicht weinig updates (software) uitbrengen. Bij Apple Watches krijg je jaarlijks een watchOS update, hier komen meestal zelfs nog nieuwe functies in voor oudere modellen. En ik vraag mij af of dit bij Google ook het geval zal zijn. De batterijduur is inderdaad niet slecht maar ook niet geweldig. Als dit horloge bijvoorbeeld meerdere dagen op één lading zou kunnen dat zou het zich kunnen onderscheiden van anderen. Helemaal gezien de dikte van het horloge valt de batterijduur mij tegen.
lonewolf2nd @2TheMaxx6 oktober 2022 19:43
Het lijkt inderdaad net of ze het er om doen. Een net niet product uitbrengen en dan zeggen: kijk het werd niks, we hebben het geprobeerd
machiel @2TheMaxx7 oktober 2022 09:07
Google is steeds meer de gaten in hun hardware portfolio aan het opvullen, dus cancellen zou een strategische u-turn zijn.
Byron010 6 oktober 2022 17:51
Voor de normale versie 484$ (incl btw), + wisselkoers/afronding naar consumenten is gewoon 500,-

Prijst zichzelf direct uit de markt lijkt me zo.

Ik heb ongeveer een maand geleden een Galaxy Watch 4 Classic voor 130,- gekocht. Ja het is de vorige generatie, maar op het moment zie ik niet wat voor meerwaarde de Pixel Watch brengt. Zelfs niet i.c.m mijn Pixel 6.
R-P @Byron0106 oktober 2022 18:02
Ik vind de gebruiksduur van een dag erg onder de maat. Na 2 jaar doet mijn Active 2 nog makkelijk een relaxte dag (ik laad 1x per dag tot maximaal 80% dus die accu gaat het tot 2037 volhouden) maar ik vind de tijd niet hem op te laden.
Een keer 20km hardlopen met muziek haalt hij echter maar nauwelijks (en dan start ik wel op 100%) dus dat zal voor de Pixel niet anders zijn |:(
houwimmie @R-P6 oktober 2022 18:26
Mijn Galaxy Watch (1e gen) gaat tot wel 4 dagen mee na een volledige laadbeurt en is toch al ettelijke jaren oud. Enkel AOD staat uit.
Ik begrijp niet goed dat 1 dag accepteerbaar is voor velen.
Xanion @Byron0106 oktober 2022 17:56
Hoor graag waar je die gekocht hebt. Zitten overal net onder de 200euro namelijk.
Byron010 @Xanion6 oktober 2022 18:19
Ik heb 'm destijds bij amazon.de besteld, daar stonden ze toen voor 160 normaal, maar bij warehouse deals voor 128 excl verzending.

Ter info:
Warehouse deals zijn vaak geretouneerde bestellingen, waar ze ook aangeven wat er "mis" is. Heel vaak staat er dat alleen de doos beschadigd is, maar in mijn geval stond er niks qua beschadiging en alleen "wordt geleverd in de originele doos". Hij was dus ook echt vlekkeloos en er zit gewoon dezelfde garantie op als altijd.
Byron010 @Byron01011 oktober 2022 15:16
@Xanion ze zijn er toevallig weer (iedergeval de 42mm die ik zelf heb) https://www.amazon.de/-/e...=nl_NL&tag=peppercom09-21
Largamelion @Byron0106 oktober 2022 23:18
Ik kreeg vandaag toevallig een melding van de pricewatch voor de Watch 4. Voor 131€ terwijl hij de laatste weken overal zowat voor 160€ gaat.

Best wel verleidelijk voor dat geld, zeker omdat ik nog met ecocheques kan betalen ook. En zeker nu ik zie wat voor een teleurstelling de Pixel watch is... veel te duur, lelijk design (persoonlijk) en 24u op een batterijlading :'(.

Ik wou eigenlijk maar 1 ding weten en dat is of het nieuwe Wear OS nu eindelijk wordt vrijgegeven naar andere fabrikanten dan Samsung en Google, wat de belofte was na 1 jaar Samsung exclusief. Helaas lees ik daar niets over in dit artikel.
Gerrya @Byron0107 oktober 2022 07:12
Hoi, werkt de Galaxy Watch 4 classic wel goed met de P6, want eigenlijk denk ik ook wel dat Google watch een beetje tegen valt met daarbij een best prijs kaartje.
machiel @Byron0107 oktober 2022 09:09
Ze mikken hier meer op de Garmin en Fitbit gebruiker en mensen die de Apple Watch wel zouden willen maar geen iPhone. Ik denk dat ze hiermee een redelijk aanbod hebben. Bovendien verwacht ik wel een prijsverlaging of combi deals.
mrjimmy 6 oktober 2022 18:05
Vreten die exynos socs niet batterij bij het leven?
Bomberman71
@mrjimmy6 oktober 2022 18:23
Ja, het is een oudje en deed het al niet geweldig in de Samsung smartwatch waar hij in zat.
Als hun komen met 24 uur dan kan je rekenen op 75% daarvan in de praktijk.
Doe daar degradatie bij (echt dagelijks laden !!!) en na 2 jaar haalt hij amper het einde van de middag.
Essox Lucius 6 oktober 2022 20:07
24 uur en dat voor 349€? Hier heb ik een Amazfit T-rex Pro van Giztop voor 100€ en die gaat 30 dagen mee op een lading.
kever678 @Essox Lucius6 oktober 2022 22:57
Vind de accuduur bij veel smartwatches erg kort maar alleen prijs + accu pakken voor een vergelijking slaat nergens op.
GekkePrutser @kever67810 oktober 2022 15:21
De T-rex is anders een fijn ding, heet ook nog eens dualband GPS wat verder alleen Garmins van 500+ euro hebben.

Het enige dat je mist is apps maar er zijn op Google Wear nauwelijks apps die de moeite waard zijn.

Ik had vroeger een Samsung watch en daar gebruikte ik wel eens HERE Maps maar dan was de accuduur nog maar 3 uur(!) dus dat was ook niet echt bruikbaar. Hij werd dan ook echt heet aan mijn pols.

Qua software update was Samsung ook waardeloos trouwens. Hooguit 1 update per jaar en als er dan een grote bug wordt geintroduceerd (zoals gebeurde) dan heb je daar dus een heel jaar last van. Wear OS heb ik not niet geprobeerd maar Google heeft hun smartwatches al eerder in de shit laten zakken (zie Android Wear) dus de vraag is natuurlijk hoe lang deze opleving weer meegaat.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 01:03]

Richh 6 oktober 2022 17:42
Over een eventuele release in Nederland en België is geen informatie bekendgemaakt.
Ik heb hier op Googles event gehoord dat hij wel degelijk gaat komen, maar er is nog geen datum bekend.

"we laten jullie niet weer 7 jaar wachten" refererend naar hoe lang het nu duurde tot een officiële Pixel release in Nederland :)

[Reactie gewijzigd door Richh op 23 juli 2024 01:03]

RoadRunner- @Richh6 oktober 2022 18:13
Welk Google event bedoel je? In Amsterdam of in New York?
Richh @RoadRunner-6 oktober 2022 19:24
Amsterdam :)

Toegegeven, ze zouden met die zin ook op de volgende generatie Pixel Watch kunnen wijzen indien dit later komt.

Volgens mij hangt het een en ander af van de Fitbit integratie die nog niet Nederlands is, of iets dergelijks.
B_Swinkels 6 oktober 2022 17:49
Als je deze nu uit het buitenland zou halen in de LTE versie, heb je daar dan iets aan in Nederland? (het LTE-specifieke gedeelte natuurlijk hè, wijsneuzen 8)7 ) Is er ondersteuning voor LTE smartwatches (die niet officieel in Nederland zijn gereleased bij de providers?
blueman85 @B_Swinkels6 oktober 2022 18:02
Ben ik ook benieuwd naar
jerodev 6 oktober 2022 17:56
De Pixel watch staat op fnac.com gelijst aan €380 voor het basismodel en €430 voor de lte versie.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.