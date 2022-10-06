Google introduceert Pixel Watch met adviesprijs van 349 dollar

Google heeft de Pixel Watch geïntroduceerd. Het cirkelvormige digitale klokje kan de hartslag van een gebruiker voor een langere periode monitoren en kan 24 uur mee op een lading. De Pixel Watch komt op 13 oktober uit in onder andere de VS en krijgt een adviesprijs van 349 dollar.

Het ronde amoled-scherm van de Pixel Watch heeft een ppi van 320 en ondersteunt volgens Google het volledige DCI-P3-kleurenspectrum. Het scherm ondersteunt ook een always-on-modus. De Pixel Watch draait op een Exynos 9110-soc, beschikt over 32GB aan intern geheugen en heeft 2GB aan werkgeheugen aan boord. Het horloge kreeg van Google een ingebouwde accu van 294mAh mee en kan daarmee maximaal 24 uur mee werken op een lading. Na een half uur laden is de accu van de Pixel Watch voor de helft opgeladen. Na 55 minuten is de accu voor 80 procent opgeladen.

Het digitale horloge draait op Pixel Wear OS 3.5, het mobiele besturingssysteem dat Google samen met Samsung heeft ontwikkeld. Google heeft in zijn presentatie ook de diepere integratie van FitBit-diensten op de Pixel Watch in de verf gezet. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de hartslag van een Pixel Watch-gebruiker over een lange periode van tijd te monitoren. Google stelt dat het horloge elke seconde een monitoring van de hartslag doet. Alle data kan volgens de fabrikant geraadpleegd worden in de bijbehorende FitBit-app. Die app bevat nu tal van extra’s waaronder oefensessies voor het sporten.

Google Pixel Watch

De Pixel Watch beschikt over een ingebouwd kompas, een hoogtemeter, een bloedzuurstofmeter en een hartslagmeter. Het horloge kan ook, in beperkte vorm, een electrocardiogram maken. In 2023 zou Google ook valdetectie toevoegen aan het apparaat. De Amerikaanse zoekgigant gaf de Pixel Watch een rating mee van 5 ATM. Dat betekent dat het apparaat spatwaterdicht is en een douchebeurt kan overleven.

De Pixel Watch komt uit in drie kleuren: zwart, zilver en goud. Google ontwikkelde ook een eigen systeem om bandjes aan de Pixel Watch te klikken. Er komen stoffen bandjes uit in verschillende kleuren die volgens Google geschikt zijn voor sporters. Het bedrijf toont ook metalen en leren bandjes die een meer luxueuze uitstraling aan het digitale klokje moeten geven.

De Pixel Watch komt uit in een variant die het zonder lte-verbinding moet doen. Deze versie van het klokje kost 349 dollar zonder btw. Samen met btw zou de prijs van de smartwatch uitkomen op 484 dollar. De versie met lte-antenne moet 400 dollar kosten zonder btw. De Pixel Watch zal vanaf 13 oktober te koop zijn in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Japan, Australië en Taiwan. Over een eventuele release in Nederland en België is geen informatie bekendgemaakt.