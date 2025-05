‘Google Pixel-tablet heeft 11"-scherm en komt in 128GB- en 256GB-uitvoering’

Een ontwikkelaar claimt dat de Google Pixel-tablet een scherm van 10,95” zal bevatten. Het apparaat zou in een nieuwe fase van productie zijn terechtgekomen en in een 128GB- of 256GB-variant uitkomen. Het apparaat komt naar verluidt met ondersteuning voor Wi-Fi 6.

Volgens ontwikkelaar Kuba Wojciechowski heeft de tablet de 'engineering validation'-testfase doorlopen. Hierna volgt volgens 91Mobiles een laatste testfase, waarna het apparaat in massaproductie gaat. Wojciechowski maakt ook gewag van een Google Pixel-stylus die met het apparaat zal kunnen werken.

Wojciechowski heeft eerder al informatie verspreid over de Pixel-tablet. Zo claimt de ontwikkelaar dat de tablet geen gps- of mobiel-internetfunctionaliteit zal bevatten en niet over een nabijheidssensor of barometer zal beschikken. De tablet draait volgens de man ook op de Tensor-soc van de eerste generatie en kan naar verluidt enkel 64bit-apps draaien.

Google kondigde de Pixel-tablet aan tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie I/O in mei. Wanneer het apparaat te koop zal zijn, is niet duidelijk. Vermoedelijk geeft Google op 6 oktober meer informatie. Dan heeft het bedrijf een livestream gepland om de Pixel 7-smartphones en de Pixel Watch te introduceren.