Google werkt aan royalty-free alternatieven voor Dolby Atmos en Dolby Vision

Google werkt aan alternatieve mediaformaten voor Dolby Atmos en Dolby Vision. De mediaformaten zouden HDR-video en driedimensionale audio ondersteunen zonder dat hardwarefabrikanten licentiekosten moeten betalen.

Het Amerikaanse Protocol kreeg naar eigen zeggen een video in handen waarin een presentatie van Google te zien was. Tijdens die presentatie deed het bedrijf zijn plannen voor de mediaformaten uit de doeken tegenover hardwarefabrikanten. Het project staat intern bij Google bekend als Project Caviar en moet er volgens Google-product manager Roshan Baliga voor zorgen dat de industrie gebruik kan maken van premium media-ervaringen, die driedimensionale audio en HDR-video mogelijk maken, zonder dat er licentiekosten betaald moeten worden aan een partij. Volgens Protocol verwees de topman van Google niet rechtstreeks naar Dolby Atmos en Dolby Vision, maar was het wel duidelijk dat het om alternatieven voor deze mediaformaten gaat.

Volgens Protocol wil Google de mediaformaten meer functionaliteit geven in vergelijking met de mediaformaten van Dolby. Zo zou het mediaformaat voor driedimensionale audio meer audiosystemen ondersteunen en zou het formaat voor HDR-video gebruikers toelaten om video rechtstreeks in HDR10+ op te nemen waarna beelden gedeeld kunnen worden via YouTube of andere platformen. Google zou geen kosten aanrekenen voor het gebruik van de mediaformaten.

Volgens bronnen die Protocol aanhaalt, bestond een kwart van de winst van Dolby in 2021 uit licentie-inkomsten. De licentie-inkomsten van Dolby Atmos en Dolby Vision zouden bovendien het snelst groeien. Protocol meent dat een fabrikant van een streamingapparaat dat 50 dollar kost, 2 dollar aan licentiekosten moet betalen aan Dolby per apparaat voor het gebruik van Dolby Vision en Dolby Digital.