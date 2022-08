LG C2 en G2 krijgen Dolby Vision Precision Detail en betere bijna-zwartweergave

LG heeft in de Verenigde Staten een nieuwe firmware-update uitgebracht voor specifiek de C2- en G2-oled-tv's. Meerdere websites en gebruikers melden dat hiermee de Dolby Vision Precision Detail-optie nu beschikbaar is. Ook zou de near black handling zijn verbeterd.

Het betreft firmwareversie 03.20.24 voor de LG G2 en C2. Deze is vooralsnog alleen op de Amerikaanse ondersteuningspagina's van de officiële LG-website te vinden, maar de update komt al wel beschikbaar als ota-update. De meest in het oog springende vernieuwingen zijn een geclaimde verbetering van de weergave van details in donkere, bijna zwarte beelden en de toevoeging van de Dolby Vision Precision Detail-optie.

Precision Detail is een functie waarbij volgens LG de contentinformatie wordt geanalyseerd om de helderheid en het contrast te verbeteren. Volgens de fabrikant leidt dit tot meer zichtbaar detail in elementen zoals wolken, rotsen, zand, water en sneeuw. Dit vergt de nodige rekenkracht en dat betekent dat de aanwezigheid van de Alpha 9 Gen 5-processor nodig is; die zit in de LG C2, G2 en ook in de Z2 8K-oled-tv. Dit laatstgenoemde model zal vermoedelijk op een later moment Precision Detail-ondersteuning krijgen.

Volgens gebruikers op het AVSForum is deze functie niet beschikbaar in de Cinema-beeldmodus, maar wel in de geavanceerde instellingen van de Cinema Home-beeldmodus. Er zijn gebruikers die spreken over een merkbare verbetering, maar er zijn ook reacties die spreken over een beeld dat in zijn geheel helderder wordt. De Cinema Home-modus wordt gezien als een helderdere modus dan de reguliere Cinema-modus; in combinatie met de Precision Detail-functie moet de verhoogde helderheid van Cinema Home gepaard gaan met het zien van meer details die anders minder zichtbaar zouden zijn.

LG schreef eerder dit jaar dat Precision Detail beschikbaar zou komen als onderdeel van een Dolby Vision IQ-update. Dat laatstgenoemde betreft een bestaande feature voor het aanpassen van de Dolby Vision-weergave aan de hand van de lichtomstandigheden in de kijkruimte. De Precision Detail-optie lijkt echter zelfstandig te werken als Dolby Vision-content wordt afgespeeld, zonder dat het in combinatie met de lichtsensor van de Dolby Vision IQ-functie hoeft te werken.

De fabrikant voegt met de nieuwe firmware nog andere verbeteringen toe, zoals een aangepaste Cinema-beeldmodus die eerder tot een te heldere weergave leidde. Verder is de AV1-bitrate verhoogd naar 60Mbit/s, al betreft dit enkel het gebruik van de interne mediaserver.