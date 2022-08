Quake Champions verlaat Early Access na vijf jaar

Quake Champions verlaat Early Access, vijf jaar nadat de game voor het eerst uitkwam. In de ogen van de ontwikkelaar is de game daarmee goed op stoom, zo blijkt uit eerdere uitspraken die ze gedaan hebben.

Quake Champions kwam in 2017 uit en ging in 2018 over op een free-to-playmodel. Tegenover IGN stelde community developer Josh Boyle destijds dat de game op 'van kruipen bij de eerste release naar lopen [bij de f2p-overgang]' was gegaan. Toch zou een daadwerkelijke release, zonder Early Access-stempel, moeten wachten tot 'de game echt in een sprint zit'. Volgens de redenering van Boyle is dat moment nu dus aangebroken.

Quake Champions wordt op de Steam-pagina omschreven als 'Quake III Arena met een twist'. Die twist zijn de Champions: specifieke personages met ieder andere eigenschappen en speciale krachten. Zo heeft de van het origineel bekende Anarki de mogelijkheid om zichzelf een health-injectie te geven en kan hij met zijn hoverboard behendiger bewegen in de lucht. Ranger kan weer korte afstanden teleporteren en richt bij zichzelf minder schade toe bij bijvoorbeeld een rocket jump. De game heeft spelmodi als deathmatch, team deathmatch, capture the flag, instagib en meer specifieke modi.

Direct na het verlaten van Early Access had Quake Champions een piek van rond de 800 gelijktijdige spelers op Steam. De afgelopen dagen lag die piek rond de 600. 71 procent van de gebruikersreviews op Steam zijn positief over het spel, dat ontwikkeld wordt door id Software.

Tegelijkertijd komt de populaire mod Threewave CTF naar de Quake-remaster die id Software vorig jaar uitbracht. Die bevat negen levels uit de originele mod, samen met onder andere de grijphaak en speciale runes. Dat alles wordt bekendgemaakt in het kader van de Quakecon-beurs. Daar maakt de ontwikkelaar ook bekend dat Return to Castle Wolfenstein, Wolfenstein 3D, Elder Scrolls Legends: Battlespire en The Elder Scrolls Adventures: Redguard allemaal naar Xbox Game Pass voor de pc komen.