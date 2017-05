Door Joris Jansen, dinsdag 9 mei 2017 10:09, 24 reacties • Feedback

Submitter: Ezyoda

Uitgever Bethesda Softworks heeft laten weten dat er van 12 tot 21 mei een grootschalige technische test plaatsvindt voor Quake Champions. In feite is dit de open bta waarbij iedereen de game kan testen. Ook zal er vanaf 12 mei een nieuwe spelmodus beschikbaar zijn.

De gesloten bèta is een paar weken geleden begonnen, waarbij iedereen met toegang een non-disclosure agreement moest tekenen waardoor er geen beelden naar buiten mogen komen. Dat verandert op 12 mei. Tijdens deze testperiode hoeft er geen dergelijke overeenkomst te worden gesloten, waardoor gebruikers beelden van de gamesessies kunnen streamen, uploaden en de game in het openbaar mag worden bediscussieerd. De game is elke dag gedurende de testperiode te spelen. Dat heeft Bethesda bekendgemaakt.

Tijdens de testperiode op 12 zal er een nieuwe game mode beschikbaar zijn: Sacrifice. Het is een modus waarbij vier spelers het tegen vier anderen kunnen opnemen. Bethesda zegt er nog niet veel over, maar meldt dat spelers in deze modus hun teams en champions goed moeten uitkiezen en samen moeten werken om in de arena te domineren. In april maakte een Russische vlogger bekend dat Quake Champions bij de release ook een Duel Mode krijgt, waarbij twee spelers het tegen elkaar opnemen.

Quake Champions zal bij de release gratis zijn om te spelen, maar liefhebbers hebben wel de mogelijkheid om de game aan te schaffen waarmee ze meteen alle karakters tot hun beschikking hebben. Ook kunnen spelers met de gratis versie andere personages tijdelijk vrijspelen via in-game aankopen. Standaard is in de gratis versie slechts één karakter speelbaar. Op dit moment zijn er negen speelbare karakters in Quake Champions, die allemaal verschillende eigenschappen hebben.

Wanneer het spel daadwerkelijk wordt uitgebracht is nog niet duidelijk; Bethesda heeft alleen laten weten dat dit in 2017 zal gebeuren.