Door Arnoud Wokke, vrijdag 28 april 2017 07:22

Submitter: Lucky_Luuk

AMD heeft zijn excuses aangeboden voor het meeleveren van een link naar Quake Champions in een update van zijn Crimson ReLive-toepassing voor het updaten van drivers. Veel gebruikers namen aanstoot aan het meeleveren van de link.

AMD-softwaretopman Terry Makedon heeft op Twitter sorry gezegd voor het meeleveren van de link en zegt dat de link is verdwenen uit de update. De link verscheen als icoon op de desktop. De link naar een pagina van Quake Champions zat in versie 17.4.4 van de software. Die versie voegt onder meer optimalisaties toe voor Warhammer 40.000: Dawn of War III.

Achter het icoon school een Bit.ly-link, een bekende dienst voor het verkorten van url's en bijhouden van statistieken van hoeveel mensen op een dergelijke link klikken. Die statistieken zijn openbaar, waardoor iedereen kan zien dat minder dan 40.000 mensen op de link hebben geklikt.

AMD zegt niet waarom het de link in de update heeft gezet, maar het ligt voor de hand dat het een marketingreden heeft gehad. Makedon zegt in een andere tweet dat AMD geen geld heeft verdiend aan het invoegen van de link.