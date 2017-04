Door Arnoud Wokke, vrijdag 28 april 2017 07:45, 20 reacties • Feedback

Microsoft heeft afgelopen maanden minder omzet gehaald uit de verkoop van apparaten onder zijn Surface-merk. De omzet uit die tak liep met 26 procent terug. Dat kwam volgens Microsoft door toegenomen concurrentie op prijs en omdat producten aan het einde van hun cyclus raken.

Het enige nieuwe product in de lineup was de desktop Surface Studio, maar omdat dat een product is met een hoge prijs en gericht is op een klein publiek, zal dat de verkopen niet ver hebben opgestuwd. Microsoft doet geen uitspraken over specifieke producten en geleverde aantallen en zegt alleen dat de Surface Pro-tablets het minder deden dan verwacht.

De Surface Pro 4 is van eind 2015 en er is nog geen opvolger gekomen. De Surface Book komt uit dezelfde tijd, hoewel Microsoft een duurdere versie heeft uitgebracht onder de naam Performance Base. De Surface Book komt bovendien nu ook uit in bijvoorbeeld de Benelux. Microsoft heeft binnenkort twee evenementen gepland staan waarop het nieuwe hardware kan laten zien. Volgende week heeft het bedrijf een aan onderwijs gelinkt evenement, vermoedelijk gericht op goedkope laptops. Daarna volgt ontwikkelaarsconferentie Build.

Bij de telefoontak van Microsoft liep de omzet met 51 procent terug. Volgens het bedrijf is er 'geen materiële omzet dit kwartaal' uit de Lumia-lijn. De laatste Lumia kwam meer dan een jaar geleden uit en inmiddels levert Microsoft vermoedelijk nog nauwelijks telefoons. De Azure-tak van Microsoft boekte een omzetgroei van 93 procent.

Microsoft leverde minder Xbox-consoles dan een jaar geleden, vermoedelijk door de naderende komst van de nieuwe console Scorpio, die gamen in 4k mogelijk maakt. Het bedrijf verdiende wel meer aan gaming dan een jaar geleden door een gestegen aantal gebruikers van Xbox Live. Er zijn nu 52 miljoen abonnees voor de dienst.

Het aantal abonnees van Office 365, de abonnementsdienst voor Office-toepassingen, groeide met 35 procent naar meer dan honderd miljoen. De omzet uit die tak groeide met 45 procent. De omzet van Microsoft kwam uit boven de 22 miljard dollar, met een operationeel inkomen van 5,6 miljard dollar.