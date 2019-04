Omzet uit Microsoft Surface-producten groeit verder

Microsofts omzet en winst zijn in het afgelopen kwartaal gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is mede te danken aan de goede verkopen van Surface-apparaten en omzet uit gaming. Ook de omzet uit Azure-clouddiensten blijft sterk groeien.

De omzet uit de verkoop van Surface-apparaten steeg in de eerste drie maanden van dit jaar met 21 procent tot ruim 1,3 miljard dollar, blijkt uit de kwartaalcijfers van Microsoft. De omzet uit gaming steeg met 5 procent tot 2,4 miljard dollar en dat was vooral te danken aan de stijgende omzet uit Xbox-diensten. De omzet daaruit steeg met 12 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er waren in het kwartaal 63 miljoen maandelijks actieve Xbox Live-gebruikers, 4 miljoen meer dan een jaar geleden.

Microsofts Azure-onderdeel blijft de grootste groeimarkt, met een omzetstijging van 73 procent. Ook Windows- en Office-producten deden het goed. Er zijn nu 180 miljoen maandelijks actieve zakelijke Office 365-gebruikers en 34,2 miljoen consumenten hebben een Office 365-abonnement. In een gesprek met investeerders liet Microsoft-ceo Satya Nadella weten dat Outlook voor iOS en Android meer dan honderd miljoen gebruikers heeft.

De totale omzet in het kwartaal bedroeg 30,6 miljard dollar, een stijging van 14 procent. De nettowinst kwam uit op 8,8 miljard dollar, 19 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.