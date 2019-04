Slack laat collega's die dienst niet gebruiken antwoorden per e-mail

Slack bouwt later dit jaar een functie in waarmee mensen binnen een bedrijf die de dienst niet gebruiken toch gesprekken kunnen voeren via Slack. Antwoorden gebeurt dan via e-mail en de antwoorden komen bij gebruikers rechtstreeks in een chatgesprek.

De functie om mails te sturen vanuit Slack en antwoorden te krijgen in Slack kan alleen als de beheerder dat heeft toegestaan voor die gebruikers, meldt The Verge. Daardoor werkt de functie als hij actief is alleen binnen organisaties. Het is volgens de techsite wel een volgende stap van Slack om e-mail als manier van communicatie overbodig te maken.

Gebruikers kunnen niet-gebruikers van de dienst vinden via de normale zoekfunctie en aanspreken via een @-commando. Die krijgen vervolgens het bericht in de mail, waardoor ze rechtstreeks kunnen antwoorden. Die antwoorden komen als volgend bericht in een Slack-gesprek terecht.

Ook werkt Slack aan een Workflow Builder die later dit jaar moet uitkomen. Via die manier moeten mensen simpele programma's voor Slack kunnen maken zonder code te hoeven gebruiken. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk nieuwe werknemers welkom te heten met aangepaste berichten of een simpele enquête uit te zetten. Daarnaast is Slack begonnen met het integreren van agendafuncties, iets dat het bedrijf twee weken geleden aankondigde.