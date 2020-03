Slack presenteert nieuwe interface

Zakelijke chatdienst Slack brengt in de komende weken een nieuw ontwerp van de desktopinterface. Zo komt er een knop om te beginnen met het schrijven van een bericht, waarna gebruikers pas later hoeven aan te geven waar ze dat posten.

Ook krijgt de zijbalk een nieuw ontwerp met onderwerpen die gebruikers zelf kunnen groeperen, aldus Slack. Daardoor kunnen gebruikers dm-gesprekken met collega's bijvoorbeeld naar afdeling sorteren. Ook kunnen gebruikers kanalen, en groeps-dm'sonder elkaar zetten. Dat is nu niet mogelijk. De functie zal alleen in de betaalde versie van Slack zitten.

Daarbij is het ook mogelijk om hele onderdelen in te klappen om zo het overzicht te bewaren. Ook dat is nu niet mogelijk. Ook komt er een knopje met bliksemicoon in het tekstveld te staan voor snelle functies, zoals het maken van polls.

De wijzigingen in de interface komen eerst naar nieuwe gebruikers en pas later naar bestaande gebruikers. Dat gebeurt in de komende weken, zo laat het bedrijf weten. Slack is bij veel bedrijven in gebruik voor onderlinge communicatie.