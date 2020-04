Slack laat gebruikers tijd van reminders aanpassen

Slack heeft in zijn apps en in de webversie een optie toegevoegd om een aangepaste tijd en datum te kiezen voor een herinnering aan een bericht. Tot nu toe waren dat alleen standaardopties, zoals 'morgenochtend negen uur'.

De functie was al aangekondigd en is te vinden op een help-pagina, maar nu is hij ook echt actief binnen de apps en in de webversie. Gebruikers kunnen daarbij op een bericht klikken waar ze zichzelf later aan willen herinneren, waarna het vanaf nu mogelijk is om een aangepaste dag en tijd in te vullen. Daarnaast kunnen gebruikers een notitie voor zichzelf toevoegen.

De functie is in gebruik als gebruikers op een later moment op een bepaald bericht willen terugkomen of informatie daaruit nodig hebben. De functie staat los van de Slackbot-functie die gebruikers aanroepen door '/remind' te tikken in het chatprogramma. Tot nu toe konden gebruikers alleen op vaste tijden herinneringen krijgen, zoals 'over twintig minuten', 'over een uur', 'morgenochtend negen uur' of 'volgende week maandag negen uur'.