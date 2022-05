Slack krijgt functie voor kanalen met mensen uit meerdere bedrijven

Slack krijgt ondersteuning voor een functie om met mensen uit meerdere organisaties of bedrijven in een enkel kanaal te chatten. De functie heet Slack Connect en is in eerste instantie alleen beschikbaar voor betalende gebruikers.

Slack Connect werkt al bij betalende klanten: die kunnen bij het aanmaken van een kanaal ervoor kiezen om per e-mail mensen uit te nodigen, blijkt uit de omschrijving van Slack en een korte test van Tweakers. Ook de organisatie van degene die wordt uitgenodigd, moet vooralsnog betalende klant zijn om deel te nemen aan het gedeelde kanaal. Op termijn moeten ook gebruikers van de gratis versie van Slack de functie krijgen.

Volgens Slack is de nieuwe functie bedoeld om medewerkers van bedrijven te laten overleggen met klanten of leveranciers. Data van het kanaal blijft staan op de servers die zijn toegewezen aan het bedrijf waarbinnen het kanaal is aangemaakt. Dat moet data veilig houden, aldus de chatapp. Slack zegt vier jaar te hebben gewerkt aan de nieuwe functie.