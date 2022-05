Apple neemt bedrijf over voor 'mobile device management'

Apple heeft Fleetsmith overgenomen, een bedrijf dat mobile device management-tools aanbiedt voor Apple-apparaten. Daarmee gaat Apple voor het eerst aan zakelijk apparaatbeheer doen, iets dat tot nu toe alleen door bedrijven van derden gebeurde.

Fleetsmith gaat na de overname door met het aanbieden van zijn diensten, waardoor Apple dus voor het eerst in eigen beheer een mdm-aanbod heeft. "Door onze gedeelde waarden (...) kunnen we echt onze missie vervullen: Fleetsmith leveren aan bedrijven en instellingen van alle groottes, over de hele wereld", aldus de oprichters van Fleetsmith in de aankondiging.

Het valt op dat het bedrijf zelf aankondigt dat er een overname is door Apple. Apple doet tientallen overnames per jaar, maar in veel gevallen komt dat op andere manieren naar buiten dan met een officiële aankondiging.

Mdm-diensten op Apple-apparaten worden tot nu toe aangeboden door derde bedrijven, zoals Jamf, Mobile Iron en Mosyle. Apple heeft zelf nog geen toelichting gegeven op de overname. Ook is onbekend hoeveel Apple betaalt om Fleetsmith te mogen overnemen.