Apple komt met abonnement voor bedrijven voor apparaatbeheer

Apple heeft Business Essentials aangekondigd, een abonnement voor bedrijven voor het beheer van apparaten. Het is voor het eerst dat het techbedrijf een dergelijke dienst gaat aanbieden. Business Essentials moet volgend jaar uitkomen.

Apple begint deze week met een bèta voor kleinere Amerikaanse bedrijven. Het is onduidelijk of het abonnement bij release ook in de Benelux beschikbaar zal zijn. Omdat in de dienst ook service inbegrepen zit met telefonische ondersteuning en reparaties, is de dienst niet zomaar buiten de VS uit te brengen zonder dat het bedrijf zich daarop voorbereidt.

Met Business Essentials krijgen bedrijven de optie voor een maandabonnement, waar naast service ook opslag bij zit. Er zijn opties voor 200GB en 2TB bij iCloud. Daarnaast komen er opties voor één en drie beheerde apparaten per werknemer. De goedkoopste variant kost 2,99 dollar per werknemer per maand, de duurste variant is 12,99 dollar per werknemer per maand.

In dat abonnement zit ook beheer inbegrepen van de gebruikte diensten en applicaties, die daarmee direct naar apparaten van werknemers kunnen worden gepusht. De dienst concurreert met huidige apparaatbeheerdiensten voor bedrijven, al zijn die veelal gericht op grotere bedrijven. Daaronder zijn Jamf, MobileIron en Mosyle. Apple had al wel ProfileManager voor OS X Server. Business Essentials is gericht op het midden- en kleinbedrijf, tot 500 werknemers.

De aankondiging past binnen de strategie van Apple om steeds meer abonnementen aan te bieden en zo een terugkerende stroom inkomsten te hebben naast de verkoop van hardware. Om Business Essentials mogelijk te maken, kocht Apple vorig jaar Fleetsmith.