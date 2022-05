Image & Form onthult co-op-avonturengame SteamWorld Headhunter

Image & Form heeft een nieuw deel in de SteamWorld-gamereeks aangekondigd. In tegenstelling tot de andere spellen in de serie wordt SteamWorld Headhunter een 3d-co-op-game. Wanneer het spel verschijnt, en voor welke gameplatformen, is nog niet bekend.

Image & Form omschrijft dit zesde deel in de SteamWorld-serie als een 'stijlvol, kleurrijk coöperatief actie-avonturenspel in third person, met een head-popping-twist'. In de teasertrailer is te zien dat een robot de kop van een andere robot eraf schiet in een wildwestenduel. Het afgeschoten hoofd krijgt vervolgens pootjes en valt daarna de robot die het duel gewonnen had aan. Verdere details heeft de ontwikkelaar niet bekendgemaakt.

Voorgaande games in de franchise zaten in verschillende genres, zoals Metroidvania, turn-based strategy en een turn-based card battler. Momenteel werkt Image & Form ook aan de verhaalgedreven scifi-avonturengame The Gunk. Dit is eveneens een 3d-spel. Die game verschijnt op 16 december voor de Xbox One, de Xbox Series S en X en de pc.