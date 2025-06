Thunderful Games kondigt citybuilder SteamWorld Build aan

Thunderful Games kondigt SteamWorld Build aan, een komende citybuilder in de SteamWorld-serie. De game komt later dit jaar uit voor de pc, current-gen- en last-genconsoles. Een concrete releasedatum is nog niet bekend.

In SteamWorld Build bouwen spelers een mijnbouwstad boven op een verlaten ondergrondse mijn, maakt Thunderful Games bekend in een livestream. Die mijn zou volgens geruchten mineralen en eeuwenoude technologieën bevatten. In het spel breiden spelers gaandeweg hun stad uit met onder meer wegen, treinen, boerderijen en restaurants. Tegelijkertijd verkennen ze de ondergrondse mijn om grondstoffen te verzamelen en uiteindelijk de planeet te ontvluchten.

SteamWorld Build wordt de vijfde game in de SteamWorld-franchise. De game komt in 2023 gelijktijdig uit voor de pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en de Nintendo Switch. Thunderful Games brengt daarnaast een demo van de game uit via Steam. Build wordt daarnaast de eerste 3d-game in de franchise; eerdere titels beschikten allemaal over 2d-graphics.

Er wordt momenteel gewerkt aan drie andere SteamWorld-titels. In 2021 werd SteamWorld Headhunter al aangekondigd. Die actionadventuregame krijgt eveneens een 3d-weergave en speelt zich af in thirdpersonperspectief. Er wordt ook gewerkt aan een puzzelgame voor smartphones en een strategiespel in de serie, schrijft Eurogamer.