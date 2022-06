Scifi-avonturengame The Gunk van makers SteamWorld verschijnt in december

Ontwikkelaar Image & Form brengt in december 3d-avonturengame The Gunk uit. In het spel landt de speler op een planeet die is overgenomen door een slijmerige parasiet die opgeruimd moet worden. Het is de eerste 3d-game van de ontwikkelaar die eerder de SteamWorld-games maakte.

In de game nemen spelers de rol aan van Rani, die samen met Becks door het heelal reist op zoek naar grondstoffen om te verkopen. Het duo landt op een planeet waar een onbekende, slijmerige stof ogenschijnlijk de wereld overneemt en veel geld waard zou kunnen zijn. In het spel probeert Rani de stof te verwijderen, waardoor de planeet ook mooier wordt.

Image & Form noemt The Gunk een verhaalgedreven scifi-verkenningsspel. De spelwereld bestaat uit verschillende zones, zoals een rotsachtig gebied, een junglegebied en een grottengebied. Rani krijgt een soort handschoen waarmee ze de slijmerige stof kan verwijderen en verder door de spelwereld kan navigeren.

The Gunk verschijnt in december voor de Xbox One, Xbox Series-consoles en de pc. Op de Xbox One draait de game op 30fps, terwijl op de Series-consoles en de pc 60fps en tot 4k mogelijk is. Het spel gebruikt de Unreal Engine 4 en is samen met Microsoft ontwikkeld. The Gunk ondersteunt verder Smart Delivery en is een Xbox Play Anywhere- en Game Pass-titel. Het is het eerste 3d-spel van Image & Form, dat eerder de 2d-SteamWorld-games maakte.