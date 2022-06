Samsung blokkeerde op afstand toegang tot gestolen tv's in Zuid-Afrika

Samsung heeft eerder deze maand de zogeheten TV Block-functie geactiveerd voor tv's die in juli werden gestolen uit een magazijn in Zuid-Afrika. Hierdoor worden de televisies onbruikbaar. Dit gaat via het detecteren van het serienummer nadat verbinding met internet wordt gemaakt.

Samsung meldde dat het ging om gestolen tv's uit een eigen distributiecentrum. Deze diefstal vond op 11 juli plaats in de oostelijke provincie KwaZulu-Natal. De blokkeerfunctie heeft Samsung voor specifiek de gestolen exemplaren geactiveerd. Daar maakte de Zuid-Afrikaanse Samsung-afdeling ruim twee weken geleden melding van.

Deze functie werkt zodra een gestolen televisie met internet wordt verbonden. Zodra dat gebeurt, wordt het serienummer van die televisie geïdentificeerd door een server van Samsung, waarna het blokkeersysteem wordt geactiveerd. Daarmee worden volgens Samsung alle televisiefuncties uitgeschakeld. Deblokkeren kan ook; dan moet er wel een bewijs van aankoop en een geldige tv-licentie naar Samsung worden gestuurd.

Of het bij het blokkeren daadwerkelijk om alle functies gaat, of dat het alleen bepaalde functies betreft, is niet duidelijk. Ook is onduidelijk of de communicatie met de Samsung-servers en het controleren van het serienummer ook plaatsvindt als de televisie niet direct met internet is verbonden, maar bijvoorbeeld via een mediaspeler als de Nvidia Shield of de Apple TV.

Het bedrijf stelt dat TV Block bedoeld is om te voorkomen dat anderen dan de rechtmatige eigenaren de televisies kunnen gebruiken. Het doel is volgens Samsung het beperken van de motivatie om tv's te stelen en om heling tegen te gaan. Daarmee wil de fabrikant voorkomen dat secundaire markten ontstaan waar illegale goederen worden verkocht, zowel in Zuid-Afrika als over diens landsgrenzen.

Samsung maakt duidelijk dat de blokkeerfunctie vooraf op alle Samsung-televisieproducten is gezet. Het is onbekend of dat betekent dat TV Block kan worden geactiveerd op alle, wereldwijd verkochte Samsung-tv's, of dat het beperkt is tot alleen de televisies die in Zuid-Afrika worden verkocht. Als het wereldwijd kan, kan dat in theorie betekenen dat een kwaadwillende bijvoorbeeld via een hack wereldwijd grote aantallen met internet verbonden Samsung-tv's kan blokkeren.