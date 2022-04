Samsung heeft gratis TV Plus-streamingdienst ook via web beschikbaar gemaakt

Samsung heeft in het tweede kwartaal van dit jaar stilletjes de webversie van zijn TV Plus-streamingdienst beschikbaar gemaakt. Het is voor het eerst dat de TV Plus-dienst van het Zuid-Koreaanse bedrijf ook op non-Samsung-apparaten te zien is.

De webdienst is nog niet wereldwijd beschikbaar; Nederland en België zijn in ieder geval nog niet aan de beurt. Hier is nog een Samsung-tv uit 2017 of later daarvoor vereist. Als gebruikers die hebben, dan kunnen ze gratis naar twintig verschillende kanalen kijken, met thema's als nieuws, sport en entertainment. De gratis dienst heeft advertenties en bestaat sinds 2015, maar was in het begin alleen in Zuid-Korea beschikbaar. Beschikbaarheid op tv's in de Benelux kwam in april.

Wie de webversie van Samsung TV Plus wil proberen, zal voor nu dus een vpn in moeten schakelen. De Verenigde Staten heeft bijvoorbeeld wel toegang tot de webversie. Daar valt te zien dat de dienst in dat land ruim 140 zenders heeft. Een account is voor de meeste zenders geen vereiste. De mobiele app van de dienst heeft daarnaast ook Chromecast-mogelijkheden gekregen. Die app werkt vooralsnog alleen op Samsung-toestellen.

Met de uitbreiding van TV Plus gaat Samsung meer de concurrentie aan met andere gratis videostreamingdiensten, zoals Pluto TV, Tubi, Plex, Peacock en The Roku Channel. Protocol, dat als een van de eerste met het nieuws kwam, tekent aan dat Samsung op zijn officiële productpagina voor de dienst niet eens noemt dat er een webversie is, ondanks dat deze alweer een tijdje beschikbaar is.