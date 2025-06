Pluto TV-oprichter kondigt gratis tv aan met tweede scherm voor advertenties

Ondernemer Ilya Pozin, bekend van de met reclame gefinancierde gratis streamingdienst Pluto TV, heeft een tv aangekondigd. Die heeft een tweede scherm onder de tv om reclames te kunnen laten zien aan klanten.

Het gaat om een 55"-lcd met hdr-ondersteuning en 4k-resolutie, zegt Telly. Daaronder zit een tweede scherm van onbekend formaat en onbekende resolutie. Daarop is aanvullende informatie te zien en daarnaast laat de software aanbevelingen zien wat klanten kunnen kijken. Ook staan er banners aan de rechterkant. Telly noemt het product Dual Screen Smart TV.

Tussen de twee schermen zit een speaker met vijf drivers. De televisie heeft een stemassistent voor bediening. Ook is er tracking van beweging voor fitnesstoepassingen. Klanten moeten vooraf gegevens delen over mensen in het huishouden om gerichte advertenties te ontvangen. Het opgeven van die informatie is verplicht. Het inschrijven voor de tv gaat via een app, die niet beschikbaar is in de Benelux. Het bedrijf wil vanaf deze zomer gaan leveren en heeft het over 500.000 exemplaren.

Het concept van een televisie die ten minste deels 'betaald' wordt door advertenties te tonen, is verre van nieuw. Talloze televisies die nu op de markt zijn, vertonen al advertenties. Daarnaast worden de toestellen vaak geleverd met apps van grote mediabedrijven voorgeïnstalleerd.