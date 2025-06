'Pluto TV-oprichter gaat gratis tv's uitbrengen die advertenties vertonen'

Ondernemer Ilya Pozin, die in het verleden het gratis en met reclame ondersteunde streamingkanaal Pluto TV opzette, werkt naar verluidt aan een gratis televisie die met reclame terugverdiend moet worden.

Pozins start-up zou er in het geheim aan werken en zijn plan later dit jaar onthullen. De televisie is geen gangbaar model. Het toestel zou een tweede scherm hebben met de hoogte van een smartphonescherm en een breedte gelijk aan de breedte van de televisie. Daarop zouden widgets met nuttige informatie als nieuws en het weer getoond kunnen worden, maar ook advertenties. Ook zou het toestel een geïntegreerde soundbar hebben.

De start-up, die Teevee zou heten, zou ook een mobiele app bieden voor extra functionaliteit. In ieder geval aanvankelijk wordt het smart gedeelte van deze smart-tv verzorgd door een bijgeleverde mediaspeler, zoals een Chromecast. Dat alles meldt Janko Roettgers in zijn Lowpass-nieuwsbrief. Voorheen was Roettgers journalist bij Protocol. Pozin woont in de Verenigde Staten en het ligt voor de hand dat dit product als eerste in de VS op de markt komt.

Het concept van een televisie die ten minste deels 'betaald' wordt door advertenties te tonen, is verre van nieuw. Talloze televisies die nu op de markt zijn, vertonen al advertenties. Daarnaast worden de toestellen vaak geleverd met apps van grote mediabedrijven voorgeïnstalleerd. Het valt natuurlijk te verdedigen dat dit gedaan wordt als service aan de gebruiker, maar het is evengoed denkbaar dat de bedrijven televisiefabrikanten hiervoor betalen. Roettgers haalt een voorbeeld aan van Vizio, dat in het vierde kwartaal van vorig jaar minder dan 3 dollar winst per verkochte tv maakte, maar daarna gemiddeld 28,30 dollar per tv verdiende aan advertenties.