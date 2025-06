8bitdo komt met goedkopere versie van Ultimate-gamecontroller

8bitdo, maker van controllers voor computers en consoles, heeft een goedkopere versie van zijn Ultimate-controller onthuld. Deze ontbeert bepaalde features in ruil voor een adviesprijs die 20 dollar lager is dan die van de Ultimate met 2,4GHz-communicatie.

De 8bitdo Ultimate C 2.4G Wireless Controller heeft een adviesprijs van 30 dollar. Daarvoor krijgen eigenaren een draadloze gamecontroller die op 2,4GHz werkt en een eigen dongle heeft. Een bedrade bedieningsmodus is ook mogelijk dankzij de USB-C-poort, die natuurlijk ook voor opladen gebruikt wordt. Voor 20 dollar is er ook een permanent bedrade versie van de controller.

Ten opzichte van de 'gewone' Ultimate-controllers is er geen oplaaddockingstation aanwezig. Daarnaast is de ingebouwde profielenwisselaar weg en wordt ook de Ultimate-software niet ondersteund. Deze maakt het mogelijk om buttonmappings aan te passen, macro's in te stellen, de gevoeligheid van sticks en triggers te verzetten, de vibratiesterkte aan te passen en profielen te beheren. Tot slot zijn de extra knoppen aan de achterkant weg en wordt de Switch niet ondersteund. Wel aanwezig zijn de turbofunctie voor snelle, herhaalde knopaanslagen en de asymmetrische rumble in Windows.

Vermoedelijk zijn ook de Hall-effect-sticks afwezig. Op 8bitdo's Amazon-productpagina voor de gewone Ultimate is bijvoorbeeld te lezen dat die aanwezig zijn op de bluetoothvariant, maar datzelfde geldt niet voor de Ultimate C-productpagina. Dit type stick is wat duurder, maar moet niet lijden aan drift, waar de Nintendo Switch bijvoorbeeld om bekendstaat.

8bitdo biedt de controller aan in 'lilac purple' en 'field green'. De accu moet 25 uur meegaan en de controllers zijn compatibel met Windows, Android, SteamOS en verschillende Raspberry Pi-besturingssystemen.