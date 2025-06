Apple-cijfers dalen minder hard dan verwacht door inkomsten uit abonnementen

Apple behaalde in het eerste kwartaal van 2023 slechts drie procent minder omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de daling van de winst bleef beperkt, onder meer door de groeiende verkoop van iPhones in India. Apples grootste groei zat in diensten als iCloud en abonnementen.

De resultaten over Apples eerste kwartaal vallen minder tegen dan het bedrijf vooraf had voorspeld. Apple rekende op een omzet- en winstverlies van vijf procent tegenover een jaar geleden, maar dat verlies bleek minder groot te zijn. In de eerste drie maanden van het jaar haalde Apple een omzet van 94,8 miljard dollar, zo'n drie procent minder dan vorig jaar. Ook de winst daalde. Die ging van 25 miljard vorig jaar naar 24,16 miljard dit jaar.

Apple verwachtte door de stijgende inflatie al minder iPhones te verkopen en dat gebeurde in de meeste markten ook, al was de afname ten opzichte van een jaar geleden in met name Europa verwaarloosbaar. Juist in Zuid-Oost-Azië en met name India steeg juist het aantal verkochte smartphones. De winst ging daar omhoog van 7 miljard naar 8,1 miljard dollar. De verkopen van met name Macs vielen daarentegen wel erg tegen.

Apple realiseert voornamelijk een groei in Services. Dat zijn diensten als iCloud en Apple Pay, en abonnementen als Apple Music. Daarvan stegen de inkomsten van 19,8 miljard naar 20,9 miljard dollar. Het bedrijf begon enkele jaren geleden al een transformatie waarbij het minder wilde inzetten op hardware en meer wilde verdienen aan diensten. Tweakers schreef daar in 2019 een achtergrondverhaal over.