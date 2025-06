Apple haalt helft van kwartaalomzet van 90 miljard dollar uit iPhones

Apple heeft 90 miljard dollar aan omzet behaald in het afgelopen kwartaal en dat is 8 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral de iPhones zijn wederom goed voor een sterke omzet; de helft van de kwartaalomzet is afkomstig van deze productcategorie.

De iPhone-categorie was goed voor een omzet van 42,6 miljard dollar, bijna de helft van het totaal in dit kwartaal, zo blijkt uit de cijfers. Een jaar geleden was dat nog 38,9 miljard dollar, wat een stijging van 9,6 procent betekent. Acht dagen voor het einde van het kwartaal kwamen er nog drie nieuwe modellen uit: de iPhone 14, 14 Pro en 14 Pro Max. Door de korte tijd tussen die release en het einde van het kwartaal is de uitwerking van die releases op deze cijfers wellicht beperkt. Terugkijkend op bijvoorbeeld de kwartaalcijfers van het eerste tot en met het derde kwartaal van dit jaar is ook steeds te zien dat iPhones de grootste omzet behalen; daarbij vertegenwoordigde deze categorie steeds iets minder dan de helft van de totale omzet.

Macs brachten 11,5 miljard dollar in het laatje ten opzichte van 9,2 miljard dollar vorig jaar; een toename van 25 procent. Wearables gingen van 8,8 miljard dollar naar 9,6 miljard dollar en Services van 18,3 miljard dollar naar 19,2 miljard dollar.

De enige daler, de iPad-categorie, ging van 8,3 miljard dollar naar 7,2 miljard dollar. In procenten uitgedrukt nam die omzet af met iets meer dan 13 procent. Dat kan te maken hebben met de release van de nieuwe generatie. De vijfde generatie iPad Air kwam in maart uit en de tiende generatie iPad kwam op 26 oktober uit, waarmee de omzet vanuit dat model pas in volgende kwartalen kan meetellen.

Ceo Tim Cook stelt dat hetzelfde kwartaal vorig jaar wat iPads betreft ook 'ongebruikelijk sterk' was door de introductie van de eerste iPad Pro met Apples eigen M1-processor. Daarmee suggereert hij dat een daling van de omzet bij iPads naar verwachting is.

De omzet van 90,1 miljard dollar is een record voor Apple als puur wordt gekeken naar eerdere kwartalen die in september eindigden. Van deze huidige omzet blijft 20,7 miljard dollar over als winst.