Gerucht: Apple wil meer advertenties gaan tonen in eigen apps

Apple zou meer advertenties willen tonen in eigen apps, zegt Bloomberg-redacteur Mark Gurman. Onder meer in het eigen kaartenprogramma heeft het bedrijf dat al getest. Er komen geen Apple-advertenties in apps van derden, zegt Gurman.

Advertenties in Apple App Store

De advertenties in het kaartenprogramma zouden net als bij Google Maps betaalde posities zijn op bepaalde zoekresultaten. Ook komen er vermoedelijk advertenties in apps die digitale waar laten zien, zoals Apple Books en Apple Podcasts. Mogelijk komen er advertenties in TV+, zoals veel streamingdiensten gaan doen.

De advertenties maken gebruik van data die Apple verzamelt in zijn diverse diensten, claimt Gurman. Gebruikers kunnen dat uitzetten en 78 procent van de gebruikers van iOS 15 heeft dat gedaan. Het bedrijf toont de eigen pop-up voor tracking niet, omdat het alleen data verzamelt in de eigen apps en niet op websites en in apps van derden.

De advertenties in Nieuws, Aandelen en de App Store leveren Apple momenteel 4 miljard dollar per jaar op en dat moet in de komende jaren naar 10 miljard dollar of meer, beweert Gurman. Apple heeft de informatie niet bevestigd, al spreekt het bedrijf al jaren openbaar over zijn advertentie-inkomsten tijdens besprekingen van de kwartaalcijfers. Ook toont het al veel langer op iPhones en iPads advertenties voor eigen diensten, zoals veel voor TV+, Apple One en iCloud is gebeurd.