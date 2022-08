Gerucht: Apple presenteert iPhone 14-modellen op 7 september

Apple zou naar verluidt zijn iPhone 14-modellen op 7 september willen presenteren. De release van de telefoons zou dan plaatsvinden op 16 september. Het is het moment in het jaar dat Apple al jaren zijn iPhones presenteert.

Bloomberg schrijft van diverse bronnen de datum van 7 september gehoord te hebben. Ook zou winkelpersoneel te horen hebben gekregen dat ze rekening moeten houden met een release van de toestellen op 16 september. Apple laat doorgaans anderhalve week tussen de presentatie en de release van zijn iPhones.

Apple neemt al jaren de eerste of tweede woensdag van september als moment om nieuwe iPhones te presenteren, met een release anderhalve week later. Soms verschijnen enkele modellen ook later. Dat gebeurde onder meer met de iPhone X in 2017, XR in 2018 en 12 mini en Pro Max in 2020.

Het zou dit jaar gaan om vier modellen: een iPhone 14, een grotere 'iPhone 14 Max', een iPhone 14 Pro en een Pro Max-model. Ten opzichte van eerdere jaren verdwijnt daarmee het goedkoopste mini-model. De Pro-modellen zouden volgens een recent gerucht ook duurder worden. Bovendien komt er volgens geruchten meer verschil tussen de reguliere en Pro-modellen. Zo krijgen de Pro-modellen als enige het nieuwe ontwerp met de gaten in het scherm voor de frontcamera en Face ID, terwijl de Pro-modellen ook als enige de nieuwe Apple-soc aan boord zouden hebben.

IPhone 14 line-up volgens geruchten