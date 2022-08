'Netflix-abonnement met advertenties krijgt geen downloads voor offline kijken'

Netflix zal op termijn een relatief goedkoop abonnement introduceren met advertenties en dat zou gepaard kunnen gaan met het niet kunnen downloaden van content. Volgens een ontwikkelaar blijkt dat uit op code uit de app.

Deze downloadomissie is alleen van kracht voor het Netflix-abonnement met advertenties, zo staat volgens Steve Moser in de code. Hij stelt dat dat geen heel verrassend element is, omdat veel andere streamingdiensten alleen online werken en dus enkel streams aanbieden, zonder de mogelijkheid individuele films of series te downloaden. Er zijn overigens concurrenten van Netflix die een dergelijke optie ook gewoon aanbieden, zoals Disney+.

In de code van de app wordt volgens Moser ook gesuggereerd dat er een 'instellingservaring' volgt voor gebruikers die het nieuwe Netflix-advertentieabonnement afnemen. Netflix zou daarbij om een aantal details vragen zodat de gebruiker 'de meest relevante advertenties' krijgt voorgeschoteld. Het is al duidelijk dat Netflix in ieder geval advertenties van Microsoft krijgt.

Vooralsnog is niet bekend wanneer deze nieuwe abonnementsvorm van Netflix wordt geïntroduceerd. Het bedrijf maakte eerder dit jaar tijdens de publicatie van kwartaalcijfers bekend dat het een abonnement met advertenties wil gaan verkopen. Het idee is dat de daarbij horende, lagere prijzen het aantal klanten van de streamingdienst zal opstuwen. Moser stelt, zonder dat nader te onderbouwen, dat Netflix waarschijnlijk begin volgend jaar zal beginnen met het abonnement met advertenties. The New York Times meldde eerder dat het abonnement eind dit jaar wordt geïntroduceerd.