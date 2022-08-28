Netflix test usernames voor mobiele games in app

Netflix is usernames aan het testen in de mobiele app. Hierdoor wordt het voor gebruikers van de streamingdienst mogelijk om rechtstreeks spelletjes tegen elkaar te spelen, maar ook om prestaties terug te vinden op een leaderboard. De functie wordt de komende weken uitgerold.

Techjournalist Steve Moser ontdekte de toevoeging van usernames in de code van de mobiele app van Netflix. Volgens Moser zou de username enkel gebruikt worden voor de multiplayer-functionaliteit in de Netflix-app en om rankings te kunnen inzien. Een username zou enkel letters en cijfers kunnen bevatten. Het icoon en de naam die bij een Netflix-account horen, zouden niet gedeeld worden tijdens gamesessies met anderen.

De usernames zouden volgens TechCrunch ingezet worden in Into The Breach, Bowling Ballers, Mahjong Solitaire en Heads Up! Het is onduidelijk of de functie uiteindelijk naar alle games die Netflix aanbiedt, zal komen. Netflix bevestigde tegenover de Amerikaanse techwebsite dat het inderdaad usernames aan het uittesten is. De functie zou de komende weken uitgerold worden naar alle gebruikers. Het bedrijf vermeldt dat het onderzoek blijft doen naar andere potentiële gamingfeatures voor zijn streamingdienst, maar geeft verder geen details.

Begin augustus raakte bekend dat Netflix zijn gamebibliotheek verder wil uitbreiden. Het aantal mobiele games dat via de streamingdienst gedownload kan worden moet dit jaar op 50 komen te liggen; momenteel zijn er 26 spellen te vinden op het platform. Cloudgaming lijkt ook een mogelijkheid te zijn die Netflix onderzoekt. Enkele weken geleden ontdekten journalisten van de Amerikaanse website Protocol immers dat Netflix personeel zoekt met ervaring in cloudgaminginfrastructuur.