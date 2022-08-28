Netflix test usernames voor mobiele games in app

Netflix is usernames aan het testen in de mobiele app. Hierdoor wordt het voor gebruikers van de streamingdienst mogelijk om rechtstreeks spelletjes tegen elkaar te spelen, maar ook om prestaties terug te vinden op een leaderboard. De functie wordt de komende weken uitgerold.

Techjournalist Steve Moser ontdekte de toevoeging van usernames in de code van de mobiele app van Netflix. Volgens Moser zou de username enkel gebruikt worden voor de multiplayer-functionaliteit in de Netflix-app en om rankings te kunnen inzien. Een username zou enkel letters en cijfers kunnen bevatten. Het icoon en de naam die bij een Netflix-account horen, zouden niet gedeeld worden tijdens gamesessies met anderen.

De usernames zouden volgens TechCrunch ingezet worden in Into The Breach, Bowling Ballers, Mahjong Solitaire en Heads Up! Het is onduidelijk of de functie uiteindelijk naar alle games die Netflix aanbiedt, zal komen. Netflix bevestigde tegenover de Amerikaanse techwebsite dat het inderdaad usernames aan het uittesten is. De functie zou de komende weken uitgerold worden naar alle gebruikers. Het bedrijf vermeldt dat het onderzoek blijft doen naar andere potentiële gamingfeatures voor zijn streamingdienst, maar geeft verder geen details.

Begin augustus raakte bekend dat Netflix zijn gamebibliotheek verder wil uitbreiden. Het aantal mobiele games dat via de streamingdienst gedownload kan worden moet dit jaar op 50 komen te liggen; momenteel zijn er 26 spellen te vinden op het platform. Cloudgaming lijkt ook een mogelijkheid te zijn die Netflix onderzoekt. Enkele weken geleden ontdekten journalisten van de Amerikaanse website Protocol immers dat Netflix personeel zoekt met ervaring in cloudgaminginfrastructuur.

Screenshot Gamertag-functie Netflix - Bron:Emma Roth
Screenshot Gamertag-functie Netflix - Bron:Emma Roth

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 28-08-2022 09:24 47

28-08-2022 • 09:24

47

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Reacties (47)

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Verwijderd 28 augustus 2022 09:32
Schoenmaker blijf bij je leest…
Die paar mobiele games, gaat je geen klant extra opleveren 🤷🏻‍♂️
no_way_today @Verwijderd28 augustus 2022 09:43
Ja want Sony begon ook met de PlayStation!
dasiro @no_way_today28 augustus 2022 10:34
dat was een emerging market, net zoals netflix streaming subscriptions had. de (mobiele) gamingmarkt is zo zwaar verzadigd dat je er amper iets in kan betekenen, zelfs als grote naam van een totaal andere markt (microsoft met zijn phone-OS'en om maar een voorbeeld te geven )
Verwijderd @dasiro28 augustus 2022 11:37
gamingmarkt is zo zwaar verzadigd dat je er amper iets in kan betekenen
Aan de andere kant, de markt beweegt nog steeds. Ook grote spelers.

Neem nou Atari als voorbeeld. Of Sega. Geen kleine namen toentertijd. Nu? Respectievelijk een IP trol en een franchise van hun voormalige grootste concurrent.
dasiro @Verwijderd28 augustus 2022 14:07
hadden ze echt overtuigd geweest, dan hadden ze EA gekocht dat (wanhopig?) op zoek is naar een overnemer. Nu met peanuts voor hun bestaande klanten komen zal hun teruglopend aantal niet tegenhouden. Net zoals een Planet Hollywood niet plots terug goed gaat draaien omdat klanten gratis nootjes krijgen bij hun drank :+
Bjorn89 @dasiro28 augustus 2022 22:04
EA heeft al genoeg gaten gegraven voor anderen, ze mogen erin gaan liggen.
dasiro @Bjorn8928 augustus 2022 23:25
het management ja, maar dat kegel je na een overname makkelijk buiten, zeker in het huidige klimaat waarbij de aandeelhouders er blijkbaar geen probleem mee hebben dat hun bedrijf wordt overgenomen.

Het échte talent zijnde de programmeurs, artists en gamedevelopers in de studio's + de franchises da's wat de moeite waard is en voor je iets kan betekenen, misschien zelfs een meerwaarde bieden door iets als een game-pass optioneel aan te bieden zoals Microsoft doet of tal van andere subscription based gaming-services. Ze willen nu het warm water opnieuw uitvinden, maar beginnen op Antarctica, terwijl de rest al centrale verwarming heeft.
Wolfos
@dasiro28 augustus 2022 11:15
Mobiele games is tegenwoordig vooral free to play, of Apple Arcade. Netflix heeft een groot voordeel tegenover Arcade, omdat veel mensen toch al een abonnement hebben. Dan is het makkelijk om toch even te proberen.

Al die gamers die hier roepen dat ze geen mobiele games spelen vanwege het businessmodel, zou Netflix weleens voor zich kunnen winnen. Dat zijn mensen die niet zo snel een extra abonnement zouden afsluiten, maar misschien wel een Netflix game durven te proberen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 27 juli 2024 03:14]

System @no_way_today28 augustus 2022 12:17
Ging het om een stadia en Geforce Now alternatief had ik nog ja gezegd.
Maar mobile rommel? Wie zit daar op te wachten?
Qws @System28 augustus 2022 20:10
Mobiele rommel brengt meer geld dan console en PC industry bijelkaar.

Apple verdient ook veel meer aan games dan welke andere gamebedrijf dan ook.

Het is echt een tikkende tijdbom totdat Apple een iConsole uitbrengt dat concureert met PlayStation, Xbox en Switch.
System @Qws28 augustus 2022 20:37
meer weet ik niet. Maar het brengt idd heel veel op.
Maar waarom zou je een netflix abonnement aan gaan om mobile games te spelen?
AAA content daarentegen...
Qws @System28 augustus 2022 21:15
Niemand gaat Netflix abonnement nemen voor mobile games, maar als de mobile games van Netflix leuk genoeg word dan kan het concuncueren met Apple Arcade of PlayPass.
Finraziel
@no_way_today28 augustus 2022 10:54
Het is nogal een verschil of een bedrijf een volledig nieuw product uitbrengt en dat los verkoopt, wat Sony gedaan heeft, of dat je een compleet ander product in je bestaande product er bij probeert te duwen, wat Netflix hier doet.
walkstyle @no_way_today28 augustus 2022 16:42
Sony is een echt entertaiment bedrijf, zaten geloof al in de muziek? en als je TV verkoopt (hardware) waarom geen consoles (hardware)?

NetFlix is groot geworden met series en films, en dat doen ze erg goed, maar hun games zijn gewoon ver weg van hun core-business, hun klanten willen nieuwe films a en series geen leuk spelletje voor op de android, dat kun je overal krijgen.

Dit is gewoon een hobby over de rug van jarenlange trouwe abbonees.
Qws @walkstyle28 augustus 2022 20:11
Netflix is ook een entertainment bedrijf.

Sony en Netflix zijn gewoon concurrentie van elkaar. Netflix wilt dat je Netflix abonnement neemt, Sony wilt dat je een PlayStation abonnement neemt.
MrMonkE @Verwijderd28 augustus 2022 10:29
Schoenmaker blijf bij je leest…
Die paar mobiele games, gaat je geen klant extra opleveren 🤷🏻‍♂️
Ach, niet geschoten is altijd mis.
Amazon was ook geen producent van Films en TV maar ze hebben inmiddels toch (premiere over een paar dagen) De Rings of Power neergezet. Een meesterwerk.. althans dat is mijn verwachting. O-)
Powerblast @MrMonkE28 augustus 2022 11:19
Ik hoop het met je mee :), ben zelf ook fan van de volledige lotr franchise. Maar ze waren ook geen producent/developer van games en gingen ze ook wel ff de markt openbreken, daar breken ze tot nu toe nog niet echt potten... dus ik hoop dat dit niet dezelfde kant uitgaat.

Films en series inkopen voor je streaming netwerk is net wat anders dan zelf een serie/film produceren en er ook wat van maken. Netflix is daar mijn mening wel goed in, ik zeg niet alle, maar toch veel van de netflix originals zijn echt wel leuk en goed gemaakt. Ik weet nu wel niet hoeveel ze daar in te zeggen hebben of echt zelf in doen, maar ze lijken er in ieder geval wel de pareltjes uit te halen.
centr1no @Powerblast28 augustus 2022 13:30
Produceren kan in film en tv-land een hoop verschillende dingen zijn. Het kan bijv. beperkt blijven tot het regelen van alle financiën en een ander bedrijf alle uitvoerende taken laten regelen, maar het kan bijv. ook een complete hands-on productie zijn waar alles door de producent zelf geregeld wordt.
Netflix heeft zich door de jaren heen opgebouwd naar een positie waar ze een alternatief kunnen zijn voor de reguliere studio's als het over produceren gaat. Ze kunnen projecten oppikken die bij de reguliere studio's geweigerd worden en, in hun zoektocht naar een winstgevende franchise, mensen met goede of originele ideeën een plek bieden om er iets mee te doen. Vooral dat laatste heeft een aantal redelijk bijzondere dingen opgeleverd maar niets in de orde van LotR o.i.d..

Helaas levert Netflix ook een behoorlijke hoeveelheid zeer middelmatige content die alsnog vreselijk duur is om te produceren. Netflix heeft naast de streamingdienst op abonnementsbasis namelijk amper een afzetmarkt waar de reguliere studio's met bioscoopreleases, tv-vertoningen, etc. kosten kunnen reduceren door de regisseurs en acteurs een percentage van de winst te geven in plaats van een vast salaris en daarbovenop nog steeds voor de studio inkomsten genereren.
Op het moment dat een serie niet meer genoeg hype levert om nieuwe abonnees aan te trekken wordt die gecanceld.

Omdat Netflix al aan het plafond zat met het aantal abonnementen en mede door de toegenomen concurrentie een probleem begint te krijgen zien we helaas dat Netflix alle principes overboord gooit. Jarenlang hebben ze ruzie gehad met bioscopen over de simultaanrelease, jarenlang hebben ze gezegd dat ze geen reclame zouden doen, jarenlang hebben ze series in één keer gereleasd omdat mensen moesten kunnen bingen, jarenlang hebben ze gezegd dat het delen van accounts hun aandacht niet waard was.
Dat is allemaal aan het veranderen. De uitbreiding naar mobile games is niets anders dan een noodgreep om investeerders weer gunstig te stemmen.
Jron667 @centr1no28 augustus 2022 17:12
Straks gaan ze ook nog Podcasts doen.
TheVivaldi @MrMonkE28 augustus 2022 12:01
En meer topseries, zoals Hanna (al vond ik seizoen 3 iets minder).
System @MrMonkE28 augustus 2022 12:18
Ze hebben ook al veel verkloot. Denk aan The grand tour bv...
Marinus_Eltink @Verwijderd28 augustus 2022 09:33
Ik wist tot een week of twee geleden niet eens dat ze games aanboden. Al is into to the breach wel een goeije
lepel @Marinus_Eltink28 augustus 2022 20:18
Ik speel sinds twee weken af en toe tussendoor Wonderputt Forever via Netflix. Hele leuke relaxte mini golf game met wat twists.
elmuerte @Verwijderd28 augustus 2022 15:23
Schoenmaker blijf bij je leest
DVDs via de post uitlenen aan mensen?
Verwijderd @elmuerte28 augustus 2022 16:30
Films en series verspreiden. 😉
Meegaan met de tijd is goed, andere business moet je goed doen of niet. Die paar mobiele games, dat zet geen zoden aan de dijk.
Qws @Verwijderd28 augustus 2022 20:13
Het is nu mobiel gaming bij Netflix, maar ongetwijfeld wordt dat een Stadia achtige service.
svennd @Verwijderd28 augustus 2022 11:47
Maar ze blijven bij hun core business... als ze naar streaming games zouden moven. Ik denk dat Netflix duidelijk moet shiften, want de video streaming zijn ze de laatste maanden niet percé aan het winnen.

Ze hebben reeds enkele ballontjes opgelaten, zoals een paar mobile games, een paar interactieve films ... Ik hoop op meer.

[Reactie gewijzigd door svennd op 27 juli 2024 03:14]

SuperDre
@Verwijderd28 augustus 2022 16:15
Nouja, schoenmaker blijft ook bij wat die kent want ze kijken naar de langere termijn en dan is gamestreaming toch echt de toekomst en dat past zeker bij Netflix. Dus nu beginnen ze eerst alvast met local games zodat ze langzamerhand services voor gaming kunnen opzetten en dan daarna verder met gamestreaming.
Je services verder uitbreiden is gewoon slim.
Roerdomp @Verwijderd28 augustus 2022 17:06
Niet helemaal mee eens. Ik heb zelf geen Netflix, maar nu Into the Breach uit is op mobiel én Netflix exclusive is denk ik er wel over na om het eens te proberen.
Bas Boss @Verwijderd28 augustus 2022 18:45
Dat dacht ik ook toch zijn het goede games voor kinderen. Het kan best een reden worden om een abonnement langer aan te houden. Om mensen te verleiden tot een abonnement heb je betere games nodig.
lepel @Verwijderd28 augustus 2022 20:09
Toevallig twee weken geleden opnieuw ontdekt dat Netflix ook games heeft. Er een paar uit de App Store gedownload die mij leuk leken, en speel nu af en toe tussendoor een of ander minigolf spelletje dat gewoon echt leuk is. Dus heel blij met deze uitbreiding van Netflix.

Zover ik tot nu toe heb kunnen ontdekken geen microtransacties, geen advertenties, gewoon solide games.

[Reactie gewijzigd door lepel op 27 juli 2024 03:14]

lenwar
@Verwijderd28 augustus 2022 21:35
Mogelijk niet… Maar schoenmaker blijf bij je leest is toch niet altijd een goed idee.

Nintendo was begonnen met speelkaarten
Samsung met noodles en gedroogde vis
Amazon als boekwinkel (nu een autoriteit in cloud-computing)
Marriot hotels begon als limonadeverkoop (Root beer)
Nokia begon met houtpulp
Mazda met kurk-producten
Mattel met fotolijstjes
Philips met gloeilampen
Enz, enz, enz

Wie weet waar Netflix over 10 jaar staat. Misschien zijn ze dan helemaal kapotgeconcureerd op de streamingmarkt maar zijn zij de de facto standaard in mobiele gaming?
Tijd zal het leren.
2green @Verwijderd28 augustus 2022 23:07
Ze streamen video, klinkt alsof games streamen dan een logisch vervolg is.
Miglow @Verwijderd29 augustus 2022 06:32
Liever een goedkoper abonnement zonder die games.
10thgaming @Verwijderd29 augustus 2022 10:45
Ik moet zeggen, ik overwoog laatst mijn netflix te annuleren tot er weer iets nieuws staat dat ik wil zien, maar ik ben nu zo hooked on Into the Breach (published door netflix) dat ik het abbo nog even door laat lopen.
leuk_he @Verwijderd29 augustus 2022 15:19
Die paar mobiele games, die niemand echt weet te vinden....
no_way_today 28 augustus 2022 09:43
Nooit iets met mobiele games gehad maar AspaltXtreme vind ik oprecht leuk en er prima uitzien. Wat dan weer jammer is dat je voortgang per device is. Zou leuk zijn als dat synchroniseert. Zou het daar dan ook mee te maken hebben?
MarkS90 28 augustus 2022 11:18
Wil iemand dit wel met die games? Is hier onderzoek naar gedaan? Of wordt er weer iets gelanceerd omdat men denkt dat het publiek dit nodig heeft?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @MarkS9028 augustus 2022 12:27
Is dit een serieuze vraag? Denk je echt dat bedrijven "zo maar iets doen" zonder onderzoek naar haalbaarheid / marktonderzoek / een businesscase etc?
MarkS90 @Bor28 augustus 2022 14:10
Die indruk krijg ik wel eens.
dasiro 28 augustus 2022 10:31
(unieke) nicknames dus. Ik snapte uit de titel totaal niet wat de bedoeling was.

*update* titel is ondertussen aangepast

[Reactie gewijzigd door dasiro op 27 juli 2024 03:14]

arnoudx6 28 augustus 2022 11:33
En binnenkort krijg je dan weer een mail dat de maandelijkse prijs omhoog moet vanwege verbetering van het platform 8)7
alienfruit 28 augustus 2022 15:11
Ik snap nog steeds niet waarom ik van Netflix moet meebetalen aan mobile games die ik niet wil hebben.
SuperDre
@alienfruit28 augustus 2022 16:19
Tja, ik snap nog steeds niet waarom ik meer moet betalen om HD te krijgen waarbij dan ook meerdere devices mogelijk is. Laat ze maar gewoon een basis abo hebhen dat op zn minst HD is , want SD is echt niet meer van deze tijd, met 1 device en laat mensen maar extra betalen voor 4K (alhoewel die eigenlijk ook gewoon in de basis zou moeten) en elk extra device. Vind Netflix voor in mn uppie veel te duur als ik minimaal HD wil hebben.
!mark @SuperDre28 augustus 2022 18:25
Ja dat dus, heb vooral bij Netflix vanwege de hogere pricestelling dan de concurrentie het idee dat ik alleen teveel betaal voor mensen die een account met 2, 3 of 4 personen buiten hun eigenhuishouden delen, vooral bij 4K.
Ze zouden eigenlijk de 4K upgrade en de mogelijkheden tot extra apparaten los moeten trekken en niet verplichten mij te laten betalen voor 4 apparaten tegelijk als ik 4K wil.

Op basis van de huidige prijzen zou je dan bijv.
- 1080P op één apparaat (480P is niet meer van deze tijd inderdaad): 7,99-8,99
- 4K op één apparaat: 9,99-11,99

Per extra apparaat 2,50 extra tot een maximum van 4

[Reactie gewijzigd door !mark op 27 juli 2024 03:14]

NCJansen @alienfruit29 augustus 2022 10:13
Ja helemaal mee eens wel meer,betalen voor dingen die we niet willen.
Die er dan een extra abonnement aan voor de mensen die het wel willen a bv 2 euro per maand
Er worden dingen door ons strot gedrukt.
x280 28 augustus 2022 19:25
Ik denk dat ze straks interactieve films, series en documentaires gaan maken waarbij je dingen tijdens de film bijvoorbeeld moet raden / oplossen.

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