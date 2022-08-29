'Netflix overweegt prijzen van 7 tot 9 dollar voor abonnement met reclame'

Netflix overweegt een prijs van zeven tot negen dollar per maand voor zijn abonnement met advertenties. Dat meldt Bloomberg op basis van eigen bronnen. Het is niet bekend wat het abonnement met reclame gaat kosten in Europa.

Bronnen melden aan Bloomberg dat Netflix van plan is om zijn abonnement met reclame 'eind dit jaar' uit te brengen in zes verschillende landen. Begin 2023 zou het abonnement breder beschikbaar komen. Netflix overweegt momenteel prijzen van 7 tot 9 dollar. Netflix zegt in een statement aan The Verge dat het bedrijf nog niet heeft beslist wat het abonnement gaat kosten.

Als de prijzen die Bloomberg noemt kloppen, dan zou het abonnement 1 tot 3 dollar goedkoper worden dan het Basic-abonnement, dat streaming op een resolutie van 480p zonder reclames biedt en 10 dollar per maand kost. Het Basic-abonnement kost in Nederland momenteel 8 euro per maand. In België ligt het maandtarief op 9 euro.

Huidige abonnementstarieven Netflix in Nederland en België Abonnement Nederland België Basic 8 euro 9 euro Standard 12 euro 13,49 euro Premium 16 euro 18 euro

Bloomberg zegt dat de dienst van plan is om ieder uur ongeveer vier minuten aan reclame te tonen. Het bedrijf zal advertenties voor en tijdens sommige content tonen, maar niet erna. Bloomberg meldde eerder dat Netflix heeft besloten geen reclame te tonen bij films en series voor kinderen. Ook Netflix Originals-films moeten voorlopig reclamevrij blijven. Verder ontbreekt bepaalde content in het abonnement, omdat Netflix nog in onderhandeling is met bepaalde filmstudio's.

Er wordt al langer gewerkt aan een Netflix-abonnement met advertenties. Netflix bevestigde de komst daarvan eerder dit jaar. Het doel hiervan is om abonnees aan te trekken die bereid zijn om reclames te bekijken tegen een lager maandtarief. De streamingdienst doet dat om meer klanten te vergaren, omdat het aantal abonnees stagneert. Ook concurrent Disney+ werkt aan een abonnement met advertenties.