'Netflix overweegt prijzen van 7 tot 9 dollar voor abonnement met reclame'

Netflix overweegt een prijs van zeven tot negen dollar per maand voor zijn abonnement met advertenties. Dat meldt Bloomberg op basis van eigen bronnen. Het is niet bekend wat het abonnement met reclame gaat kosten in Europa.

Bronnen melden aan Bloomberg dat Netflix van plan is om zijn abonnement met reclame 'eind dit jaar' uit te brengen in zes verschillende landen. Begin 2023 zou het abonnement breder beschikbaar komen. Netflix overweegt momenteel prijzen van 7 tot 9 dollar. Netflix zegt in een statement aan The Verge dat het bedrijf nog niet heeft beslist wat het abonnement gaat kosten.

Als de prijzen die Bloomberg noemt kloppen, dan zou het abonnement 1 tot 3 dollar goedkoper worden dan het Basic-abonnement, dat streaming op een resolutie van 480p zonder reclames biedt en 10 dollar per maand kost. Het Basic-abonnement kost in Nederland momenteel 8 euro per maand. In België ligt het maandtarief op 9 euro.

Huidige abonnementstarieven Netflix in Nederland en België
Abonnement Nederland België
Basic 8 euro 9 euro
Standard 12 euro 13,49 euro
Premium 16 euro 18 euro

Bloomberg zegt dat de dienst van plan is om ieder uur ongeveer vier minuten aan reclame te tonen. Het bedrijf zal advertenties voor en tijdens sommige content tonen, maar niet erna. Bloomberg meldde eerder dat Netflix heeft besloten geen reclame te tonen bij films en series voor kinderen. Ook Netflix Originals-films moeten voorlopig reclamevrij blijven. Verder ontbreekt bepaalde content in het abonnement, omdat Netflix nog in onderhandeling is met bepaalde filmstudio's.

Er wordt al langer gewerkt aan een Netflix-abonnement met advertenties. Netflix bevestigde de komst daarvan eerder dit jaar. Het doel hiervan is om abonnees aan te trekken die bereid zijn om reclames te bekijken tegen een lager maandtarief. De streamingdienst doet dat om meer klanten te vergaren, omdat het aantal abonnees stagneert. Ook concurrent Disney+ werkt aan een abonnement met advertenties.

Netflix

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 29-08-2022 10:34
387 • submitter: Antenne Bayern

29-08-2022 • 10:34

387

Submitter: Antenne Bayern

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19JM81 29 augustus 2022 10:39
Al die streaming diensten doen flink hun best om steeds onaantrekkelijker te worden... geloof dat ik maar weer volledig terug ga op 'andere bronnen'....
Earth_Apple @19JM8129 augustus 2022 10:43
Jep, ik ben bang dat dit ook door gaat sijpelen naar andere streamingdiensten. Ik heb gelukkig al een servertje staan voor met content van "andere bronnen", waar vrienden ook veel gebruik van maken.

Piraterij is een serviceprobleem, geen prijsprobleem, en dat gaat dit alleen maar verergeren.
Finraziel
@Earth_Apple29 augustus 2022 10:46
Vooralsnog gaat die quote in dit geval niet op, je kunt nog prima meer betalen en geen reclame krijgen. Gaan ze het uiteindelijk bij alle abonnementen doen dan heb je wel een punt.
Earth_Apple @Finraziel29 augustus 2022 11:53
Zie als voorbeeld Spotify, hierop staat zo goed als alle muziek, en heeft daarmee ook muziek piraterij zo goed als opgelost. Toen Netflix net populair werd had deze ook een veel uitgebreidere bibliotheek, nu moet je 5 verschillende diensten hebben om de bekende films te zien. Je kan geen eens de volledige marvel film serie bekijken omdat een deel op een andere dienst dan Disney+ staat. Ik wil gewoon al mijn films en series op één plek kunnen kijken, zonder dat ik er halverwege achter kom dat ik een nieuw abonnement moet afsluiten om alles te kunnen zien.
Septimamus @Earth_Apple29 augustus 2022 12:26
Ik heb al vaker nagedacht over een overkoepelende app die alle streamingdiensten bezit. Als alle krachten worden gebundeld kunnen kosten worden verminderd waardoor je dus niet voor elk platform de volle mep betaald. De verschillende platformen kunnen dan wel blijven bestaan, maar jij vindt alle series en films wel op 1 plek. Prima als het dan wat meer kost, tv via de provider kan er dan helemaal uit. Ach, in een ideale wereld...
Donstil @Septimamus29 augustus 2022 13:17
Apple heeft dat geprobeerd met de TV app op de AppleTV, daarvoor zijn API’s beschikbaar waarmee je via die app series van de andere diensten kunt starten en zo centraal kunt browsen, goed idee want het maakt dan niet meer uit waar wat op staat.

Het is echter aan de developers van de andere platformen om het te implementeren en daar blijken ze helaas niet zo happig op.
n8n @Donstil29 augustus 2022 18:11
HBO Max, Disney+, en Amazon Prime zijn aanwezig, het lijkt vooral Netflix dat er geen zin in heeft.
Donstil @n8n29 augustus 2022 18:33
Ooh gaaf, Disney+ wist ik niet want daar ben ik niet lid van. Andere twee idd wel.
arjentjuh @Donstil30 augustus 2022 10:26
Google TV heeft dat ook als ik mijn Chromcast met Google TV opstart zie je in 1 oog opslag wat je verder wilt kijken. Misschien was Apple nu wel een keer eerder ;)

Ik hou gewoon het gezinsabbonement wij delen het ook echt met het gezin.. Maar dat gezin zit nu wel over 3 huizen ipv 1. Tot nu toe werkt dat prima. Hoop dat, dat ook zo blijft. Af en toe verifiëren dan doe ik ff bakkie bij pa en ma.

[Reactie gewijzigd door arjentjuh op 23 juli 2024 06:32]

haraldstoll @Septimamus30 augustus 2022 07:59
plex die doet dat redelijk. nvidia shield die komt ook een heel eind.
zacht @Septimamus29 augustus 2022 19:15
Er van uitgaande dat je minimaal je wil kijken en dat er iemand anders in huis ook wel eens iets anders dan jou wil kijken zit je voor Netflix+HBO Max+ Prime Video+Videoland totaal boven de 30 euro. Daar zal gebundeld wat vanaf gaan, maar als mensen nu al afhaken voor de 12 euro voor Netflix dan heb ik er een hard hoofd in.
AlfABetA @Septimamus29 augustus 2022 14:24
Plex gaat met zijn Discover functie in de goede richting. is nog wel in beta, maar ik gebruik deze al vaak voor een groot overzicht te krijgen van alle streaming diensten die ik wil zien.
hasjee @Earth_Apple29 augustus 2022 17:39
Dat er verschillende diensten bestaan vind ik op zich niet zo een probleem.
Waar ik me wel mateloos aan irriteer is dat niet alle content van een dienst overal het zelfde is.
Dat een film of serie wel in de US te zien is maar hier niet. Kom op je hebt de content. Laat het dan ook zien.
Titan_Fox @hasjee29 augustus 2022 23:15
En dat de helft van een serie bij partij 1 staat en de rest bij partij 2. Helemaal handig als die 2e partij in Nederland niet beschikbaar is, zoals Paramount Plus.
PrimusIP @hasjee30 augustus 2022 08:28
Het is toch wel interessant als je een serie wilt afkijken die nog maar voor de helft op Netflix staat, terwijl je hem via je een stream op een (niet legale) website kunt kijken. En het vervolgens start met een Netflix logo, want de afleveringen zijn in een ander land gewoon al beschikbaar.

Zo moedig je echt illegale kanalen aan en je introduceert ook een nieuw publiek verder te kijken naar series die überhaupt nog niet aangeboden zijn of niet op de dienst die ze hebben.
Finraziel
@Earth_Apple29 augustus 2022 12:29
Ja, dat is wel een service probleem inderdaad. Maar hierboven leek het alsof je specifiek over de advertenties aan het klagen was terwijl je gewoon meer kunt betalen en geen advertenties krijgen. Theoretisch kan het natuurlijk dat het straks naar alle abonnementen komt maar dat zie ik zelf niet zo snel gebeuren (precies omdat ze dan hele volksstammen terug de illegaliteit in jagen).
sdziscool @Finraziel29 augustus 2022 11:44
Je kan een miljoen uitgeven en alle films en series ooit kopen, dus niets is een serviceprobleem... 8)7

Netflix premium kost best wat, maar je krijgt er hedendaags niet "best wat" voor terug. Ja het is aan een kant ook een luxeprobleem, maar normaal waren oude series en films gewoon voor een paar duiten in de Free record Shop te kopen, en het nieuwe spul van Netflix is toch niet iets waar ik nou erg enthousiast van wordt. Dan moet men toch echt de afweging gaan maken of het het waard is en ik denk dat het nu steeds meer gaat leunen naar "nee".
Earth_Apple @sdziscool29 augustus 2022 11:54
Maar dat kon vroeger met muziek ook, en toen downloadde veel meer mensen illegaal muziek. Tegenwoordig download bijna niemand meer muziek, aangezien Spotify en dergelijke bestaat
Vuurvleugelhart @Earth_Apple29 augustus 2022 12:42
Wanneer mensen gaan beseffen dat privacy wel degelijk belangrijk is, is het zo afgelopen met spotify: https://reports.exodus-pr.../com.spotify.music/latest.
Bij spotify tik je dus twee keer af; met geld en jouw data.
Zwarte_os @Vuurvleugelhart29 augustus 2022 13:54
Ik vind dit echt pittig meevallen hoor, een beetje storm in een glas water wat mij betreft. Hiermee krijg je met name toegang tot dingen die je nodig hebt om je ervaring te leveren, plus wat user profiling om iets meer te weten over de luisteraar.
T!mothy @Vuurvleugelhart29 augustus 2022 12:50
Is hier ook een apple versie van?
supersnathan94 @T!mothy29 augustus 2022 12:55
Ja die is er:

https://reports.exodus-pr...ple.android.music/latest/

Voor de android versie dan wel.

Volgens mij valt het in beide gevallen nog wel mee. Sommige “trackers” zijn gewoon nodig voor functionaliteit. Zoals de FB login “tracker”. Daar ontkom je niet aan als je “log in with FB” wil aanbieden.
Mangu429 @Vuurvleugelhart29 augustus 2022 13:48
Wanneer mensen gaan beseffen dat privacy wel degelijk belangrijk is [...]
Dat gaat voorlopig nooit gebeuren.
RobertMe
@Earth_Apple29 augustus 2022 12:49
Bij muziek zie je wel veel minder exclusieve contracten. Als je Spotify hebt heb je toegang tot een gigantische catalogus van meer dan 75% van alle muziek of zo. En als je dan Apple Music of Tidal of Deezer neemt heb je grotendeels dezelfde muziek. En dat voor €10. Bij films is dat een heel ander verhaal. Zelfs als je nu alle beschikbare diensten afneemt zijn er nog gigantische gaten (waarvan een gat gevuld gaat worden als "SkyShowtime" er komt). Maar dan betaal je ook een flink vermogen.

Zelf heb ik op het moment in ieder geval alleen Amazon Prime en HBO Max (met 50% korting), en Netflix en evt Disney+ zal ik er wel eens een keertje tijdelijk bij nemen. Downloaden heb ik al heel lang niet meer gedaan. Maar als alle diensten de prijzen flink verhogen of met reclame komen neemt de kans daarop wel weer toe.
SMGGM @RobertMe29 augustus 2022 13:26
Volledig correct, al vrees ik dat net dit ervoor zorgt dat er bij films zo'n versnippering is gekomen.
Er is bij muziek felle kritiek geweest op de streaming diensten want de kleine artist verdient er geen bal aan. Het verschil met muziek is dat de artist eigenlijk meer verdient aan optredens. Bij film / tv is dat niet zo en is dit de enige bron van inkomsten.
Dat is iets waar ik vermoed dat de media industrie wilde voorkomen en dus massaal eigen steaming platformen hebben opgericht met de huidige versnippering als gevolg.

Uiteraard hoop ik dat het zal uitdraaien zoals bij muziek, maar ik vrees dat we die hoop al kunnen opbergen. Een compromis waar ik nu op hoop is dat het naar beperkte exclusiviteit gaat. Dat de film / serie eerst exclusief beschikbaar is op streaming platform X en na een maand of 2 ook op al de rest. Dan ga je naar de streaming dienst waarvan je liefst het snelst de exclusieve content van wil hebben.
Grootste nadeel is dan voor mensen die graag met andere praten over de laatste aflevering van serie X of Y.

[Reactie gewijzigd door SMGGM op 23 juli 2024 06:32]

chrisboers @SMGGM29 augustus 2022 14:44
Nee, ze zagen het succes van Netflix en wilden een graantje meepikken. Niets meer, niets minder. Ze hadden ook hun content voor goed geld aan Netflix kunnen uitbesteden, maar de media-wereld zit helaas zo in elkaar dat de Disneys, HBOs en dergelijke elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
Ze proberen dus nu elk voor zich een stuk van de koek te bemachtigen, zien dat dat toch wel heel duur is met (te) weinig opbrengsten en komen 'dus' met alternatieven die ze het beste kennen: reclame er tegenaan gooien.
Ze denken dat ze er gewoon mee wegkomen en die kans ik ook best groot. We klagen allemaal steen en been, maar ondertussen doen we gewoon hartstikke mee, veel te bang niet mee te kunnen praten over de nieuwste series.
Fidesnl @chrisboers29 augustus 2022 16:36
Netflix is in deze wel goed? Netflix eist blijkbaar zo’n groot deel van de inkomsten op dat het rendabel is om zelf een dienst op te tuigen.
Tevens is Netflix zelf films en series gaan maken en deze boven het aanbod van anderen gaan zetten om meer van andere te kunnen eisen.
Netflix is met hun strategie de veroorzaker van de complete versnippering.
KoffieAnanas @Fidesnl30 augustus 2022 12:25
Netflix kon niet anders omdat onder andere Disney besloot eigen streamingdiensten op te zetten. Als Netflix niet had ingezet op eigen content, waren ze nu al van de aardbodem verdwenen.

Netflix zag allang aankomen dat een belangrijk deel van de eigenaren van de content, die content bij Netflix vandaan zouden halen en op eigen streamingdiensten zouden aanbieden. Ingestoken met het idee om zelf nog meer geld eraan te kunnen verdienen dan via Netflix. Wat ook niet raar is, want genoeg mensen die bereid blijken te zijn apart te betalen voor Disney+. En daarmee verwacht Disney nog meer eraan te verdienen.

Meer, meer, meer, is hier het devies. Dat kun je Netflix niet verwijten, in mijn ogen.
Fidesnl @KoffieAnanas30 augustus 2022 12:42
Die redenatie betwijfel ik. Netflix publiceerde zijn eerste eigen aanbod in 2012, dat was 7 jaar voordat Disney+ gepubliceerd werd.
ATS @RobertMe29 augustus 2022 17:04
Spotify probeert zelf juist ook weer dat exclusieve karakter te krijgen door enorm die exclusieve podcasts te pushen. Ik heb Spotify premium, maar ik wil helemaal geen podcasts daarop luisteren. Die raken nu ook al verspreid tussen gewoon Apple Podcasts, Spotify, eigen apps van aanbieders zoals de Correspondent en NRC, Audible en weet ik veel waar nog meer. Super irritant.
Pr088 @ATS29 augustus 2022 17:44
Ieder wat wils hè. Ik vind het juist fantastisch om al mijn muziek en podcasts op Spotify te luisteren. Gebundeld; één prijs.
Ik ben ook NRC-abbonnee, maar veel van hun podcasts komen toch ook gewoon op Spotify.

On topic: Zolang er net als bij Spotify Premium een alternatief blijft bestaan, dan vind ik het oké.
Jammer, maar ik snap de directie van Netflix wel. Brengt blijkbaar meer geld (en abonnees) in het laatje.
sdziscool @Earth_Apple29 augustus 2022 12:59
Misschien als je alleen semi populaire westerse muziek luistert, ikzelf luister veel naar Japanse pop uit de jaren 80 en dat kan je nog steeds niet hier beluisteren. Probeer maar masayoshi Takanaka's "an insatiable high" te spelen, het staat zelfs op Spotify maar mag hier buiten JP niet gespeeld worden. Voor muziek moet ik dan ook alles via youtube afspelen in bagger kwaliteit of ik gebruik de alternatieve methodes.
Mangu429 @sdziscool29 augustus 2022 13:50
[...] of ik gebruik de alternatieve methodes.
zoals VPN
sdziscool @Mangu42929 augustus 2022 13:55
Niet mogelijk, ze zijn slim genoeg dat je hele account naar dat land gezet met worden, en daarvoor heb je een Japanse credit card nodig.
crazyboy01 @Mangu42929 augustus 2022 19:20
Sowieso is VPN ook een zwaar grijs gebied als je het voor dit soort dingen gebruikt. Valt eerder in de hoek van downloaden dan van een omweg voor legaal kijken/luisteren, zelfs als je betaalt.
EraYaN @sdziscool29 augustus 2022 15:54
Nou is Japan al jaren erg moeilijk en ze zijn daarin ook vrij uniek uit de grote muziek markten.
tweakorinho @sdziscool29 augustus 2022 16:13
Het geeft voor de gebruikers inderdaad sturing aan welke muziek je luistert, een effect waarvan ik heel graag de omvang zou willen weten.
Finraziel
@sdziscool29 augustus 2022 11:50
Ja, dat kan best en ik ben het zelfs ook wel redelijk met je eens. Ik ben ook steeds meer aan het kijken of ik Netflix niet eens op moet zeggen. Maar die uitspraak verwijst naar iets wat Gabe Newell ooit gezegd heeft over de pc game markt en gaat specifiek er over dat de prijs niet de reden zou zijn dat mensen piraten maar dat het dus om de service zou gaan. In dit geval is het probleem weldegelijk voor een groot deel de prijs (voor het gebodene), dus die quote past hier gewoon niet.

Verder is de service ook niet perfect en kan zeker beter, dat zou de prijs misschien ook beter verteerbaar maken. Als je het daarover gaat hebben dan kan de quote weer meer toepasbaar worden. Maar daar was hierboven geen sprake van.
Tjidde @Finraziel29 augustus 2022 13:02
Prijs is het probleem denk ik ook niet.

Het moet makkelijk en duidelijk zijn. Als jij door allerlei bochten moet om iets te doen, gaan mensen opzoek naar iets anders.

Ik denk veel mensen reclame als een bocht zien. Als deze trend doorzet en dat uiteindelijk de reclamevrije variant te duur word en voor de rest reclame voor/tussen/na de content. Er mensen weer opzoek gaan naar een makkelijk platform in minder legale hoeken. Is het via een vriend(in) die een plex heeft of zo iets simpels als popcorntime of wat dan ook maakt niet uit.

Nu is bij Netflix het maar 1x per uur 4minuten. Maar ik zie wel gebeuren dat langzaam met 30seconde per half jaar opgevoerd zal worden. Om vervolgens de blokken op te delen en te verdelen over een uur. En tada je het geen verschil meer tussen een film kijken op RTL4 en Netflix. Buiten dat bij RTL je geen persoonlijke ads krijgt.
Donstil @Tjidde29 augustus 2022 13:15
Prijs is het probleem denk ik ook niet.

Het moet makkelijk en duidelijk zijn. Als jij door allerlei bochten moet om iets te doen, gaan mensen opzoek naar iets anders.

Ik denk veel mensen reclame als een bocht zien. Als deze trend doorzet en dat uiteindelijk de reclamevrije variant te duur word en voor de rest reclame voor/tussen/na de content. Er mensen weer opzoek gaan naar een makkelijk platform in minder legale hoeken. Is het via een vriend(in) die een plex heeft of zo iets simpels als popcorntime of wat dan ook maakt niet uit.
Maar dan is prijs toch juist wel het probleem? “en dat uiteindelijk de reclame vrije variant te duur wordt”.

Het wordt straks “Betaal je meer dan heb je geen reclame, betaal je minder dan heb je wel reclame", veel “makkelijker en duidelijker” kan het niet zou je zeggen.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 23 juli 2024 06:32]

n4m3l355 @Donstil29 augustus 2022 14:08
Uiteindelijk zullen er altijd gebruikers zijn die gratis beter vinden dan betaald, zij zijn dezelfde die allerlei argumenten opwerpen waarom ze gratis downloaden. Je hebt nu alle keuze makkelijker dan ooit te voren, constant nieuwe films/series nagenoeg instantly tegen een gruwelijk lage prijs. En toch zullen er mensen zijn die zeggen dat het te moeilijk is, vervelende reclames of duur. Dat ze vergeten dat diverse partijen honderden miljarden per jaar aan content spenderen hebben we het maar niet over.

Uiteindelijk kunnen ze niet iedereen blij maken en de bottom-line, waarschijnlijk zitten ze daar helemaal niet mee. Dat nu een reclame abbo uitkomt is helemaal niet voor de westerling, sterker nog zou me niet verbazen dat deze enkel beschikbaar komt voor SE Asia waar nieuwe gebruikers minder te spenderen hebben dan ons rijke westerlingen.

Maar er zullen altijd mensen zeuren, en zeker Nederlanders hebben daar toch wel een handje na.
Donstil @n4m3l35529 augustus 2022 14:10
Eens, je ziet in de reacties onder dit soort berichten altijd de kromste redeneringen voorbij komen om illegaal downloaden goed te praten. Content is echter geen recht, ben je het niet eens met de prijs of de manier van distributie dan kijk je het gewoon niet. Veel moeilijker zou het niet hoeven zijn.
chrisboers @Donstil29 augustus 2022 14:57
Maar dan komt FOMO om de hoek. Je wil tóch weten wat dat She-Hulk, Sandman of wat dan ook is om mee te kunnen praten. Op je werk of hier op het internet. Tja, en dan móet je dat toch zien! Dus helemaal vrijblijvend is het ook weer niet, daar zorgen de distributeurs wel voor.
quintox @n4m3l35529 augustus 2022 15:30
"Dat ze vergeten dat diverse partijen honderden miljarden per jaar aan content spenderen hebben we het maar niet over."

En diezelfde partijen harken dat in veelvoud ook weer binnen. Je laat het overkomen alsof de entertainment wereld het "zwaar" heeft.

"Je hebt nu alle keuze makkelijker dan ooit te voren, constant nieuwe films/series nagenoeg instantly tegen een gruwelijk lage prijs"

Het wás makkelijker. 10 jaar geleden had je één dienst voor een laag tarief. Aanbod was wellicht kleiner, maar de kwaliteit was veel hoger. Original content was bijna altijd beter. Nu hebben we een versplintering van de markt, zijn de tarieven hoger geworden en is de kwaliteit aanzienlijk lager geworden. Streaming diensten overspoelen met B films/series omdat ze licenties verliezen aan concurrerende streaming platformen. Nog erger.. content verdwijnt terwijl je het aan het kijken bent.

Zelfs de subtitles (één van de grote meerwaardes bij streaming t.o.v. downloads) worden tegenwoordig automatisch vertaald waardoor de kwaliteit niet veel beter is dan de gratis subs die je zelf kunt downloaden.

Mag toch best over gezeurd worden vind ik..
n4m3l355 @quintox29 augustus 2022 17:31
Natuurlijk verdient men er een centje aan, maar neemt niet weg dat content gewoon erg duur is, sterker nog Netflix verdient slechts recentelijk, jaren lang heeft het geld gekost om het platform op te bouwen.

Het was makkelijker is toch helemaal niet waar? Kijk eens naar hoeveel series/films ieder platform nu op dit moment uitbrengt, met name de nieuwe platforms zoals Netflix blijven maar innoveren. Dat content vroeger beter was heb ik ook zo mijn twijfels over. Traditionele netwerken brachten 1 goede serie letterlijk per jaar uit, daar kijk jij naar uit en moest je ook nog vaak een jaar wachten alvorens je het te zien kreeg in Nederland. Nu kan ik kiezen uit 20 verschillende actuele series, talloze films en zo kan je nog wel even doorgaan.

Oude content is ook nog steeds daar maar helaas moet je daar voor naar WB/HBO, die hebben namelijk al een oude portfolio waar dan ook heel veel rommel tussen zit.

Ik denk dat je enerzijds "vroegah" als beter inzag terwijl dit feitelijk niet zo is en anderzijds niet inziet wat platformen heden ten dagen aanleveren. En omdat je dit niet inziet, zeur je over iets wat gewoon onterecht is. Vroegah had ik NL1-2-3 en de WDR, that's it en dat kostte even veel als nu een bundel bij Netflix of wie dan ook. Ik kan dan ook nog eens tegen betaling 4k kijken terwijl vroegah was het gewoon low resolution en meer niet. Daarnaast kwam en deel ook niet eens op de Nederlandse TV omdat ze dat niet inkochten, de enigste manier om dan te kijken was dan ook wel via usegroup downloads.
quintox @n4m3l35529 augustus 2022 19:46
Ik bedoel dan ook Netflix 10 jaar geleden, niet de traditionele zenders. Vroeger stond een Netflix original voor kwaliteit, nu pompen ze goedkope troep met hoge kwantiteit eruit. Ongetwijfeld om het aanbod hoog te houden aangezien Disney en Paramount de halve catalogus uit Netflix hebben gehaald (vanwege het eigen hebberige platform).

Nu heb je 4 a 5 abos nodig voor die paar series die je wil volgen, terwijl het overgrote deel wat op de diensten staat niet beter is dan het ouderwetse pauper hoekje in de videotheek.
noway @n4m3l35529 augustus 2022 16:14
Ze gooien hun eigen ruiten in met reclame.
Heeft niks te maken met Nederland.
De meeste mensen hebben een hekel aan reclame.net zoals wat er gebeurt op tv (zenders)15 min film en hoppa 4/5 min reclame.
Dat ze 1 keer reclames doen na 45 min prima....maar niet om de 15/20 min.
Daar worden wij schijt ziek van.
Als jij dat prima vind....dan klopt er iets niet met jouw.

Dus ja gaan zij deze kant op.....dan vragen zij er om
Tintel @Donstil29 augustus 2022 17:57
Opk grappig:
advertenties voor en tijdens sommige content tonen, maar niet erna
Niet erna... want dan schakelt men uit? Het grootste probleem blijft reclame tijdens de content.

En wat jij zegt: reclame is altijd het begin van het einde - nooit de oplossing.
Donstil @Tintel29 augustus 2022 18:34
Opk grappig:

[...]

Niet erna... want dan schakelt men uit? Het grootste probleem blijft reclame tijdens de content.

En wat jij zegt: reclame is altijd het begin van het einde - nooit de oplossing.
Ik zeg ook niet dat reclame de oplossing is. Ik reageerde alleen op de stelling dat de prijs het probleem niet is, wat dus wel zo is.
Tintel @Donstil30 augustus 2022 09:58
(Dat was ook niet een quote van jouw reactie maar van het artikel zelf hoor)

En ik ben het met je eens. :)
TheVivaldi @sdziscool29 augustus 2022 12:03
Je kan een miljoen uitgeven en alle films en series ooit kopen, dus niets is een serviceprobleem... 8)7
Behalve als het een serie van de streamingsdienst zelf is. Die kun je niet zomaar los kopen.
Tjidde @TheVivaldi29 augustus 2022 13:02
Vind ik jammer. Dat ik niet naar bijvoorbeeld een jaar een set kan kopen van een serie.
Zwaai Haai @sdziscool29 augustus 2022 12:04
Op zich wel een leuk gedachten experiment, :) Er staan ongeveer 10 miljoen titels op IMDB dus pakkumbeet 200 miljoen? Stel die wil je kopen, dus op een drager die je nu kan afspelen zonder internet, en theoretisch zolang het apparaat en de drager blijft werken kan blijven afspelen. En overdraagbaar aan volgende generaties of verkoopbaar.

Echter er zijn natuurlijk plenty nichés die niet verkrijgbaar zijn op een drager. Maar zijn er ook grotere titels die niet verkrijgbaar zijn?
TabCam @sdziscool29 augustus 2022 14:05
Je kan ook meerdere streaming services sequentieel benutten, dus een maand of twee Netflix, dan Disney+ dan Amazon en dan weer terug naar Netflix of toch ook HBO en Apple TV :P

Maar ben het met je eens, het is een serviceprobleem. Tegenwoordig kijk ik veel streaming en vind de Amazonoplossing van één trailer nog te pruimen maar het moet niet meer worden.
Gelomidor1 @sdziscool29 augustus 2022 15:50
16€ per maand om onbeperkt content te kijken. Nee Netflix is NIET duur.
sdziscool @Gelomidor129 augustus 2022 17:44
Uit mijn raam kijken is ook onbeperkt content en gratis, vaak zelfs leuker dan de gemiddelde Netflix show.

Ja Netflix is duur
crazyboy01 @Gelomidor129 augustus 2022 19:18
Ligt natuurlijk wel aan het aanbod en ook of het jou persoonlijk trekt. Als hun aanbod niet bij jou aansluit en je nooit kijkt is het wel duur. Onbeperkt verandert daar niets aan. Als ik nu een site maak waar 1 video onbeperkt op bekeken mag worden van 16 euro gaat ook niemand dat doen. Nou heeft Netflix wel iets meer, maar als je de titels die je wil zien hebt gekeken en er verder niet veel interessants voor je bij komt zit er opeens niet zoveel verschil meer in die situaties.
TheDeeGee @Finraziel29 augustus 2022 15:47
Komen ook nog VPN kosten bovenop om alles te kunnen zien.

Bijna alles is tegenwoordig online, en nog word het moeilijk gemaakt omdat het kan.
tjberkhof @Finraziel30 augustus 2022 09:11
Quote gaat harstikke op. Ik heb nu 7 verschillende apps waar ik content vanaf kan zoeken. (Ja 7 , netflix, prime, disney+, hbomax, ziggo, viaplay en kodi) .

Ben het helemaal zat tbh. Zit er al langer over na te denken om radarr/sonarr en een degelijke vpn aan te schaffen.
Finraziel
@tjberkhof30 augustus 2022 10:00
Ja, er IS wel een service probleem, maar dat is niet waar het NU over ging. Hier werd gesproken over dat er een goedkoper abonnement komt met advertenties en dat dat mensen naar de piraterij zou jagen. Zolang je echter meer kunt betalen om geen advertenties te krijgen is DAT geen service probleem. Dat er daarnaast andere problemen zijn die dat wel zijn staat los van wat hier besproken werd.
fapkonijntje @Earth_Apple29 augustus 2022 10:46
Piraterij is een serviceprobleem, geen prijsprobleem, en dat gaat dit alleen maar verergeren.
Dan neem je toch gewoon Netflix premium?
Hardfreak @fapkonijntje29 augustus 2022 11:28
Helaas is het wél een serviceprobleem. Ik heb series op Netflix die er maar half op staan.
Neem nu My Hero Academia, daar staan de eerste 2 seizoenen van op Netflix terwijl er ondertussen al 5 van zijn. Op Crunchyroll kan je enkel seizoen 4 en 5 zien, want de overige zijn niet beschikbaar wegens "licensing limitations". Dus zelfs al neem ik Netflix en CR, dan nog mis ik seizoen 3 ...

Op "andere bronnen" heb ik seizoen 3 trouwens ook niet gevonden (toch de niet gedubte versie).

//edit: belangrijke "niet" vergeten :D

[Reactie gewijzigd door Hardfreak op 23 juli 2024 06:32]

fapkonijntje @Hardfreak29 augustus 2022 11:56
Ja, leuk verhaal, maar dat is natuurlijk niet waar dit draadje mee begon hè. Natuurlijk is content een zooitje bij de streamingdiensten en daarom heb ik er ook moeite mee en gebruik ik ze liever niet. Behalve dan NPO Start, al is dat zowel technisch als qua content écht zwaar teleurstellend en instabiel, maargoed, ook weer een ander onderwerp.

Maar ondertussen begon het draadje met dat streamingdiensten ontaantrekkelijk werden en het enige wat hier in dit nieuwsbericht staat is dat er een prijs is voor een service met advertenties. Tja, als er dan een heel ander issue speelt, moet dat maar een eigen draadje krijgen.

Als iemand zegt 'geen prijsprobleem' dan denk ik wel dat ze zichzelf voor de gek houden. Zelfs Apple heeft een maximale prijs die ze voor hun producten kunnen vragen, zo hier ook.
ocrammarco @fapkonijntje29 augustus 2022 11:58
Dat is waar maar daar komt natuurlijk wel het idee om reclame te introduceren. Leden groei vlakt af en dat is wel een service probleem
Fermion @Hardfreak29 augustus 2022 11:58
Ondertussen weet iedereen wel waar je kunt halen, maar daar wordt niet hardop over gesproken. En de industrie doet er niets aan om onze ongemak te verhelpen, dacht dat het juist makkelijker en mooier zou worden, maar dat wordt het gewoon niet. Jammer.
JBVisual @Hardfreak29 augustus 2022 11:59
Ik ben het compleet met je eens.

Vroeger had ik inderdaad complete seizoenen op Netflix, maar dat wordt nu uit elkaar getrokken.
Dat een serie soms 1 seizoen op Netflix achter loopt omdat de TV serie nog loopt, daar kan ik nog wel inkomen (zoals “Suits” lang gedaan heeft).
Maar een serie versplinteren over meerdere online services. Dan wordt het ronduit vervelend.

Ik bekijk vroeger veel films en series uit een illegale bron. Na de opkomt van streaming services was dit niet meer nodig. Het geld had ik er graag voor over.
Maar nu begint het zodanig vervelend te worden dat ik bijna er naar neig om toch weer naar nieuwsgroepen over te schakelen.

Hetzelfde geld voor games.

Er zijn games die ik gratis heb gekregen op Epic of “zolang deze beschikbaar is” op gamepass.
Maar die ik vervolgens toch weer koop op steam om deze o.a. op mijn “Steam Deck” te kunnen spelen met cloud sync.

Ik wil best betalen voor content, maar de service blijft belangrijk.
TheVivaldi @Hardfreak29 augustus 2022 11:59
Of andere rariteiten, zoals één serie op Prime Video waar de laatste aflevering van een oudere serie niet beschikbaar is, maar ook echt alléén die laatste. Heel raar. Of op diverse streamingsdiensten waar inderdaad seizoenen ontbreken. Soms ontbreekt zelfs seizoen 1 en moet je dus bij 2 beginnen. Dat is gewoon raar.

Of andere rariteiten. Zo voegde Disney seizoen 3 van The Orville nog niet toe want "Paramount Network" (nieuwe televisiezender in Nederland) mocht het eerst exclusief uitzenden. Nu is dat al even voorbij, maar Disney heeft het seizoen nog altijd niet toegevoegd.
MAAR nu komt de échte rariteit: bij Last Man Standing heeft Comedy Central ook al een aantal jaar een licentie om seizoenen eerst te mogen uitzenden en het volgende seizoen is dan ook vanaf volgende week maandag op CC te zien. Maar ondertussen heeft Disney datzelfde seizoen ineens beschikbaar gemaakt op Disney+. 8)7
Marcel Br @TheVivaldi30 augustus 2022 14:28
Nou, dan zijn de licenties voor het volgende seizoen blijkbaar anders voor "Last Man Standing" dan voor de vorige seizoenen. ;)
TheVivaldi @Marcel Br30 augustus 2022 14:39
Dat is niet hoe ik het begrepen heb van CC, maar het zal dan wel zeker.
crazyx @fapkonijntje29 augustus 2022 11:48
Hoe lost dat het probleem van missende content op?
Ik heb ondertussen Disney+, Netflix en Prime en ik mis nog altijd veel.
Ook omdat er regelmatig content terug verdwijnt.
TheDeeGee @fapkonijntje29 augustus 2022 15:48
16 Euro + ook nog VPN kosten.

Nee dank je, dan liever een alternatieve bron.
Mdeboer3 @Earth_Apple29 augustus 2022 11:01
Ik vind het wel degelijk een prijsprobleen. Mijn persoonlijk favoriete series zitten verspreid over Netflix, Disney, HBO, Prime en F1TV. Reken maar uit wat alle (reclamevrije) varianten kosten per maand.
Er zijn altijd manieren in het grijze gebied zoals account delen maar zelfs dan vind ik de prijs hoog als je alles op de legale manier wilt bekijken.
DonCortizone @Mdeboer329 augustus 2022 11:29
Je kan toch eenvoudig opzeggen en switchen tussen de aanbieders. bv. Deze maand Netflix, daarna Disney, daarna HBO & Prime. Heb je ook alles voor aanvaardbare prijs.
Tozz @DonCortizone29 augustus 2022 11:54
Dat werkt leuk als je in je eentje of als stel naar series kijkt. Bij ons thuis kijken wij series samen, maar onze kinderen kijken zelf naar bepaalde kinderseries.. En als ik alleen ben kijk ik ook nog wel eens wat anders.

Tuurlijk kan alles.. maar mijn kinderen zullen er wat van vinden als ik Netflix stopzet omdat Papa een serie wil kijken op Disney. Of mijn vrouw omdat ik een film op HBO wilde zien terwijl we net in een serie op Amazon zitten.
sPENKMAN @Tozz29 augustus 2022 12:38
Hier thuis is een vergelijkbare situatie maar als ik eerlijk ben zal dat enkel een kwestie van wennen en consequent blijven zijn. We zijn echt wel verwend met de hoeveelheid keuzes die er zijn zonder dat we erop hoeven te wachten of de deur uit hoeven.

Een maandje wachten totdat je "die" serie of film kan kijken moet prima mogelijk zijn voor de volwassenen. Eentje als vaste basis (handig met kinderen) en dan 1 ernaast om te rouleren bijvoorbeeld.

HBO heeft dat overigens wel slim gedaan met 4 euro/maand aanbod (totdat je 1x opzegt en het verdubbeld) en Prime, tja dat is maar 3 euro :+
Earth_Apple @DonCortizone29 augustus 2022 11:55
Maar dan komt het serviceprobleem dus weer terug. Als je de marvel film serie wil kijken moet je eerst Disney+ afsluiten, en tussendoor nog Netflix om de nieuwe spiderman films te zien.
CH4OS
@DonCortizone29 augustus 2022 11:59
Ja en nee. Ik snap wat je zegt en op zich zou dat kunnen. Probleem is alleen dat HBO Max alleen bij de eerste maand een levenslange korting gaf op het abonnement van 50%. Zeg je dus op, start je daarna opnieuw, betaal je opeens twee keer zoveel voor HBO Max. Ik denk niet dat iedereen daar op zit te wachten. Streamingdiensten gaan in dat op zicht echt ten onder aan hun eigen succes.
TheVivaldi @DonCortizone29 augustus 2022 12:05
Dat wel, maar dat ontneemt wel wat vrijheid. Bij 'gewone' tv kun je lekker zappen en per avond bepalen waar je zin in hebt. Als je datzelfde wilt bereiken bij streamingdiensten, dan zul je dus overal een abonnement op moeten nemen.
Kafka @Earth_Apple29 augustus 2022 13:00
Ga je ook stelen uit de supermarkten als de prijzen worden verhoogd? Waarom bij streamingdiensten dan wel?
TheDeeGee @Kafka29 augustus 2022 15:50
Geen camera toezicht in mijn kamer, dus is stelen daar makkelijker.
pietjuhhh1990 @Earth_Apple29 augustus 2022 10:55
Wat anderen ook al zeggen inderdaad. De service is niet het probleem in uw punt.

Voor mij is een probleem dat veel goede oudere series/films verdwijnen en worden vervangen door waardeloze massaproductie. Dat is waar imho het service probleem zit. U klaagt over de prijs.
Senaxx @Earth_Apple29 augustus 2022 16:30
@Brein leest u even mee? In plaats van alleen maar rechtszaken aanspannen en geld innen wilt u zich ook dan hiervoor inzetten?

Een uniforme manier van film / serie kijken? Zodat ik niet een abonnement op: Netflix, Videoland, Disney+, Prime Video, HBO Max, Viaplay, Pathe Thuis, Apple TV+, Ziggo Movies & Series, Google Play hoef af te sluiten?
Tintel @Senaxx29 augustus 2022 17:59
Zolang het goedkoper is om rechtszaken aan te spannen dan de service te verbeteren gebeurt dat niet.

En het probleem van meerdere aanbieders is eigenlijk geen probleem; dat heet gezonde concurrentie.
jongetje @Earth_Apple29 augustus 2022 17:48
Videoland heeft dit al een tijdje. Alleen die heeft er een goedkoper abonnement van gemaakt en niet het basis abonnement erdoor vervangen.
Daoka @Earth_Apple30 augustus 2022 04:04
Ik denk dat het ook wel een geld probleem is. Kijk eens hoeveel mensen de diensten delen. Bij Netflix kan ik het me nog iets voorstellen omdat daar 4k niet voor 1 persoon af te nemen is. Maar ik zie genoeg berichten hier op Tweakers die klagen dat overal dienst moeten afnemen te duur wordt. Ik ken mensen die zelfs Amazon Prime delen terwijl dit maar een paar euro is.

Zou het makkelijker zijn als alles via 1 app te zien zijn? Dat zal ik niet ontkennen. Maar het is een kleine moeite om even snel te zoeken waar je verder kan kijken als je toch overal lid van bent (aangezien geld geen probleem is). Er zijn apps en websites genoeg die netjes laten zien waar iets gezien kan worden. Binnen een minuut of 2 zou je dus gewoon (verder) kunnen kijken.

Ik ben ooit begonnen met Netflix omdat het makkelijker was dan downloaden en toen der tijd ongeveer even duur als downloaden via nieuwsgroepen. Zou Netflix veel duurder geweest zijn (40 euro bijvoorbeeld terwijl je toen best veel kon zien) zou ik ook niet overgestapt zijn. Uiteindelijk moet ik van een uitkering leven dus geld is voor mij en andere mensen een ding om niet overal lid te worden.
Aalard99 @19JM8129 augustus 2022 11:05
Het blijven keuzes. Ik kom nog uit de tijd dat je naar de videotheek moest voor een VHS band. Dit was zeker niet goedkoop, kan me herinneren dat je 5 tot 7 gulden (vergelijkbaar met 5 tot 7 euro) betaalde voor 1 dag een premiere film.

De kosten zijn alleen maar lager geworden de laatste jaren, ik betaal voor Netflix, HBO en Amazon Prime nog geen 20 euro per maand. In de jaren 90 kon je hiervan alleen maar dromen.

Dus om nu gelijk maar naar illegale praktijken te grijpen en dat hier publiekelijk ook te verkondigen lijkt me niet erg slim.
batjes
@Aalard9929 augustus 2022 11:26
We hadden rond 2000 voor ~15 gulden per maand ~5 films per week bij onze lokale videotheek. Kon je max 5 films mee naar huis nemen, als je ze dagelijks omruilde was dat zo goed als onbeperkt.

En toen had je niet bij videotheek A beduidend andere content dan bij videotheek B.

Netflix en HBO is tezamen praktisch net zo duur en je krijgt maar een deel van de beschikbare content. Amazon Prime moet je niet helemaal meerekenen, die zijn hun smerige standaard marktovername praktijken aan het toepassen die op de lange termijn absoluut niet positief uitvalt voor ons consumenten.
SeenD @batjes29 augustus 2022 11:39
Wow dat was een goeie deal.
Wij hadden zo'n muur automaat, waar je ze kon huren als je binnen 3 uur terugbracht dan betaalde je iets van de helft van het dagtarief. En elke zoveel tijd hadden ze een aanbieding als je dan 50 gulden stortte dan kreeg je 100 gulden tegoed. Dan was het ook wel goed te doen qua kosten.
NV2013 @SeenD29 augustus 2022 16:55
Geweldige service van Videoland die 50 gulden verdubbelaar. Vooral als je bij het huren er meteen drie pakjes sigaretten bij nam ;)
cold_as_ijs @batjes29 augustus 2022 11:57
Maar die videotheek had ook niet alle films en series die er bestonden. Soms konden ze die nog wel bestellen, maar Soms had je gewoon pech. Dan keek je het gewoon niet of moest je de film zelf kopen.
Vroeger was niet alles beter :+
trisje @batjes29 augustus 2022 12:08
Ja maar daar zaten echt niet de nieuwe films tussen. die koste echt wel 5 - 7,5 gulden per dag. en ja andere films kon je soms een hele week mee naar huis nemen en had je 3 of 5 films voor nog geen 5 gulden.
davince72 @batjes29 augustus 2022 13:53
Dat is volgens mij de periode dat de videotheken het zwaar hadden en op omvallen stonden, dus niet erg representatief.
Mij staat ook een prijs van 6-7,5 gulden voor een dagfilm (die dan ook al half jaar oud was btw)
En 3 weekfilms voor 10 gulden, die kon je dus weekje in huis houden. (die films waren een jaar of meer oud)
Als je echt goedkoop wilde zijn dat wachtte je op de veronica premiere filmweek ;-)
We zijn toch ook best verwend tegenwoordig. De content is zo slecht nog niet als sommige hier doen beweren.
Wel ben ik het eens dat invoering reclame slechte ontwikkeling is omdat ik vrees dat dit vanzelf gaat opschuiven naar duurdere abos (dan is het 16 euro voor premium met reclame.....of 21 zonder) De grenze zullen altijd opschuiven.
laptopleon @batjes30 augustus 2022 01:22
Videotheken had je van verschillende ketens maar hadden in de praktijk inderdaad (heel) veel overlap qua titels.

Belangrijker verschil met de streamingdienst men van nu, was dat ze veel minder keuze hadden. Als ik het goed google heeft de Nederlandse Netflix al 6,5 duizend titels. Zoveel had onze videotheek er in ieder geval bij lange na niet. Ook kwamen er in de videotheek maar relatief weinig nieuwe titels bij en de kwaliteit van veel materiaal was ook ronduit slecht. Niet dat alles op Netflix etc nou zo fantastisch is maar het niveau ligt gemiddeld toch echt veel hoger. Japanse anime. Standup comedians met echt leuke grappen. Series uit heel de wereld. Dat had de videotheek allemaal niet.
batjes
@laptopleon30 augustus 2022 08:10
Er was toen ook wat minder content, anime werd ook destijds pas een beetje populair met Dragon Ball Z. De meeste videotheken hadden wel alle populaire danwel (vrij) nieuwe titels. De oudere en wat obscuredere content was wel meer variabel.

Je hoefde eigenlijk niet lid te zijn bij meerdere videotheken voor de standaard content. Nu heb je al snel een handje vol abonnementen nodig voor de basis. Star Wars lag gewoon in elke videotheek bv.
laptopleon @batjes30 augustus 2022 09:43
Lid worden was gratis. Ik heb nog tien jaar met zo’n pasje in m’n portemonnee rondgelopen voordat ik er achter kwam dat ie niet meer bestond :+

Maar ja, het was relatief ten opzichte van streaming nu, wel duur hoor.

In mijn herinnering was het 5 gulden á 7,50 voor een film, drie voor een tientje of f 12,50 of zo, afhankelijk van of de film nog recent en populair was.

Dat is pakweg 30 jaar geleden. Volgens inflatiecalculator.nu was f 5 toen, nu € 4,15.
Cid Highwind @Aalard9929 augustus 2022 11:34
Je bedoelt de tijd dat men films van TV opnam en van de buren leende? ;)
la cucaracha @Aalard9929 augustus 2022 12:10
Met alle respect verder maar hoe illegaal zijn 'andere bronnen' precies?
Huiskamervraag: weet u waarom VHS het destijds won van Betamax?
Antwoord: P#rno....
Indy81 @la cucaracha29 augustus 2022 13:47
Goede vraag.
Andere bronnen zijn ook gewoon bluray schijfjes. Volkomen legaal.
Deze op je plex server zetten... legaal bij wet, maar je mag geen kopieerbeveiliging omzeilen. Daar zit het probleem vaak. Het is een koud kunstje om die beveiliging te omzeilen. Zo makkelijk dat je niet eens doorhebt dat er een beveiliging op zit. De software doet dit automatisch. Maar, technisch gezien, mag dit niet.

Maar dan is de vraag: wanneer omzeil je de beveiliging?
Als ik de schijf bekijk via de TV? Dat is niet omzeilen, dat is juist het doel van de film: bekeken worden.
Zet ik daar een camera op, heb ik niets omzeild.
Stapje verder: wat als ik opneem wat er uit de kabel komt als ik de schijf gewoon afspeel?
Bij analoog en component kan dat. Deze kan ik gewoon opnemen, omzeil ik dan de kopieerbeveiliging?
HDMI heeft echter wel HDCP, en is beveiligd tegen kopieren.
Ik kan er echter een splitter tussen zetten. Dit is normaal gebruik, bijvoorbeeld bij presentaties, waar de presentator zijn eigen scherm heeft, en het publiek een ander scherm. Dit zal dus gesplitst kunnen worden. Als je dat doet, kan 1 TV de copy protection handshake doen, en wordt het signaal onversleuteld door de HDMI kabel gezonden, dus ook naar het andere apparaat op de splitter, welke toevallig een HDMI recorder kan zijn.

Ik kan dus met volledig legale middelen een opname maken van een onbeveiligde bron. Heb ik dan kopieerbeveiliging omzeild?

Deze kan ik dan op mijn Plex server plaatsen, en dit is wettelijk toegestaan (thuiskopie wet).

Ook mag ik zelf aangeschafte legale schijfjes aan mijn vrienden uitlenen, en zij aan mij. Of ik hen nu het schijfje uitleen, of toegang geef tot mijn plex server, maakt dan niet uit.
zwimmiz @la cucaracha29 augustus 2022 14:23
Ben bang dat u zich heeft laten leiden door google resultaten... Porn was zeker niet dé reden. Betamax had natuurfilms. Blijkbaar was de opnameduur op VHS significant langer dan betamax.
ikbentochniegek @zwimmiz30 augustus 2022 19:13
JVC heeft direct licenties uitgegeven voor de VHS techniek.
Een video2000 apparaat kon alleen van Philips of Grundig zijn. Voor een betamax zat je vast aan Sony. De meerderheid van de apparaten in een winkel waren daarom VHS. De klant deed de rest.
ravw @Aalard9929 augustus 2022 12:39
Bij ons had je een videotheek die had vaak als films te huur terwijl die niet eens uit waren in de bios of de avond er na pas voor het eerst gingen draaien...
Hoe komen die daar ... echt geen legale handel hoor..
Zo heb ik diverse films toen al zitten kijken voor dat de wereld hem nog kon zien :-)
Desperately Seeking Susan had ik dus al gezien , terwijl vele andere indie tijd die film graag wilde zien .. want ja madonna.
Maar dat mensen vroeger veel dl was niet allen om het geld hoor ..
Waarom ik het deed was puur om niet een half uur eest tegen reclame aan te hoeven kijken en die brein anti piraten zooi ..
Tegen die tijd dat ik die reclames had gezien dat ik met de warez versie al bijna aan het eind van de film
Zo ook met game .. vele legale gebruikers hadden veel meer hinder van bepaalde dingen waar je als Warez gebruiker nooit last had
Ik wachten dan wel tot die een keer in de aanbieding was en kocht hem toch
En wat game betreft was het ook meer om een "demo" te spelen .. want die verdwenen toen ook ..
vroeger had je nog van die shareware versies .. dan kon je nog dingen uit proberen. (op diskettes)
Maar dat ging ook allemaal weg.
Ja en je kunt geld maar 1 keer uit geven dus je wilde wel weten hoe iets was voor dat je tot aankoop over ging
style2k @ravw29 augustus 2022 16:07
ja vroeger was dat makkelijk had ook een contactje toen uit kuwait en daar waren die dingen goed te krijgen . daar zaten toen amerikanen etc en die hadden ook entertainment nodig en daar kwamen al die nieuwe banden vandaan . had regelmatig films die nog niet eens in de bios draaiden . maarja nu is alles anders . het probleem is gewoon dat de industrie bestaat uit oude fosielen die niet met hun tijd meewillen. het zal echt niet heel moeilijk zijn om 1 overkoepelende dienst te vinden waar alles uitgezonden kan worden en dan zoals een soort buma stemra de inkomsten naar rato verdeeld aan de producenten . dus als 1 film veel meer bekeken is dan de andere krijgen die een groter deel . zo snijd het mes ook aan 2 kanten want dat motiveert de industrie ook om mss minder maar vooral betere films te maken . nu heb je er zoveel zooi tussen zitten ja daar wil je als consument niet voor betalen . ja het staat op een dienst maar daar kijkt geen hond naar . maar het is puur een kewstie van ikke ikke en de rest kan stikken. in de industrie .
mafino @Aalard9929 augustus 2022 13:24
Ik herken mij volledig in het videotheek verhaal. Daarbij als aanvulling dat de VHS/DVD vaak ook reclame bevatte in de vorm van trailers van andere films voordat de hoofdfilm ging beginnen..

Al met al zijn wij zeer tevreden over het aanbod/gemak/kwaliteit van de streaming platformen (Netfilix,HBO,Prime,Disney+), al lopen de kosten door de jaren heen wel verder op met extra aanbieders en de versnippering. Maar tegenover elke film los kopen of huren blijven de kosten relatief gezien weinig voor wat je er voor krijgt qua aanbod.

En bovendien; het is geen 'recht en/of moeten' om elke film maar direct te kunnen zien, dus het (terug) grijpen naar piraterij valt in de huidige tijd naar mijn idee niet echt meer te begrijpen. Met iets meer geduld komt die éne film/serie toch wel in het aanbod van een streamingplatform.
ikbentochniegek @Aalard9930 augustus 2022 19:30
Inderdaad.
Jaren 80:
Naar de videotheek fietsen. Iets uitzoeken uit een beperkt aanbod.
Terug naar huis. Band in de vcr proppen. Terugspoelen, want dat had de vorige huurder niet gedaan. Starten.
Reclames doorspoelen. Tracking even bijdraaien om de strepen weg te krijgen. Film kijken op een kleine tv met een horizontale resolutie van 240 lijnen en een belabberd audiospoor (VHS hifi was bij ons thuis helaas niet voorhanden). Na de film de band weer uitwerpen (terugspoelen doet de volgende huurder maar }> ). De volgende dag weer naar de videotheek fietsen om terug te brengen.
Anno 2022: Netflix aanslingeren op de Google Chromecast of smart tv.
Iets kiezen uit een enorme catalogus.
4k HDR beeld, en DD+ geluid via ACR en Marantz Receiver. Man man man wat hebben we het zwaar.
We zijn toch wel verwend hoor, neem dat maar aan van deze 50 plusser.
windows8fan @19JM8129 augustus 2022 10:46
In het algemeen ben ik het wel met je eens, vooral de versnippering van content. Maar ik zie niet in hoe meer keuzes in abonnementsvormen nadelig is. Je kunt ook gewoon bij je oude abonnement blijven. Zelf zou ik graag nog een extra vorm zien waarbij ze een 4k abo aanbieden met slechts een stream.

[Reactie gewijzigd door windows8fan op 23 juli 2024 06:32]

MaltheseFalcon @windows8fan29 augustus 2022 11:10
Als ik een specifieke film wil kijken, dan moet ik nu eerst uitzoeken op welke streaming dienst deze is te vinden. als deze al op een streamingdienst is te vinden. TV kijken begint op dat vlak meer op boekhouden te lijken.
Aiii @MaltheseFalcon29 augustus 2022 11:25
Vroeger moesten wij een abonnement nemen op de Televizier gids, want alle films en programma's kwamen op verschillende zenders en tijden die door de zender bepaald werden. Moest je met een pen een lijntje onder een programma zetten zodat je het niet miste.

Nu een keertje een titel intikken op justwatch of een vergelijkbare site is eigenlijk een peulenschilletje.
TheVivaldi @Aiii29 augustus 2022 12:08
Klopt, maar met als verschil dat je bij 'gewone' tv een pakket aan zenders krijgt voor één prijs. Nu moet je overal apart een abonnement gaan afsluiten en diverse apps met allemaal weer een andere interface openen (die soms ook erg traag kunnen zijn, *kuchkuch* Chrunchyroll bijvoorbeeld *kuchkuch*).
Aiii @TheVivaldi29 augustus 2022 12:29
Nou ja, zo'n verschil was dat niet. Het verschil is dat vroeger je kabelaanbieder (vaak in overleg met een lokale consumentenorganisatie of collectief) koos welke zenders je aangeboden kreeg in een bepaalde regio tegen een bundelprijs, en als de zender die jij wilde er niet bij zat, had je pech. Tegenwoordig mag je dan zelf kiezen welke kanalen je afneemt.

En ja, dan moet je soms schakelen naar een andere zender, nog zoiets wat eigenlijk nog precies hetzelfde is.

Maar het punt is dat je overal wel de nadelen van kunt zien, zonder de voordelen te erkennen. Dat is makkelijk klagen, maar in dit geval denk ik dat we eerder in een glas halfvol situatie zitten, dan een glas halfleeg.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 23 juli 2024 06:32]

TheVivaldi @Aiii29 augustus 2022 12:38
Ik zeg ook niet dat er géén nadelen aan tv zitten. Ik kijk tv via NLZiet en de Canal Digitaal-app op mijn tv (en vroeger lineair), maar ook o.a. Prime Video, Disney+ en Chrunchyroll. Alles heb zijn voor- en nadelen (om maar weer met een bekend iemand te spreken). ;)
trisje @MaltheseFalcon29 augustus 2022 12:03
Ja wat een gedoe he van uit je luie stoel in YouTube, apple, of andere streaming dienst waar je tegen betaling films kan huren of kopen tik je de titel in en hub daar is ie. Dat is zoveel werk en moeite niet normaal meer. Vroeger moest je na de winkel of videotheek. bij de videotheek was ie misschien al uitgeleend en moest je een week wachten. winkels waren meestal al dicht in de avond moest je wachten to koop avond of het weekend. Ja het is er allemaal niet beter op geworden.
adje123 @19JM8129 augustus 2022 10:54
Ja, of je neemt er genoegen mee dat je het niet wil/kan betalen en dat je daarmee geen recht hebt op hun content.

Zo simpel is het.
Vlizzjeffrey @adje12329 augustus 2022 11:43
Velen zullen altijd gratis blijven kijken zolang er niets tegen gedaan wordt, het is te gemakkelijk, en de illigale diensten zijn vaak nog beter ook.
Dr. Prozac @Vlizzjeffrey29 augustus 2022 13:24
Velen zullen altijd gratis blijven kijken zolang er niets tegen gedaan wordt, het is te gemakkelijk, en de illigale diensten zijn vaak nog beter ook.
Plus ik zie het ook als een vorm van protest/demonstratie.

Bij een protest is het acceptabel dit deels te doen d.m.v. illegale activiteiten, zoals het belemmeren van activiteiten van anderen (bijv. bezetten van stations of snelwegen) of het beschadigen van bezittingen van anderen (denk bijv. aan de demonstraties in Parijs en Hong Kong).
Mangu429 @Dr. Prozac29 augustus 2022 14:03
Bij een protest is het acceptabel dit deels te doen d.m.v. illegale activiteiten, zoals het belemmeren van activiteiten van anderen (bijv. bezetten van stations of snelwegen) of het beschadigen van bezittingen van anderen (denk bijv. aan de demonstraties in Parijs en Hong Kong).
Leuk verzonnen maar het is natuurlijk niet acceptabel om die dingen te doen.
Vind je dat wel, dan kom ik een keertje bij je thuis protesteren.
Dr. Prozac @Mangu42929 augustus 2022 17:23
Leuk verzonnen maar het is natuurlijk niet acceptabel om die dingen te doen.
Vind je dat wel, dan kom ik een keertje bij je thuis protesteren.
Ik had het meer bedoeld als "je kan het toch niet stoppen", dus okay, het is onacceptabel voor sommigen/meesten maar je kan het toch niet stoppen, want demonstreren moet mogen en helaas gaat dit vaak gepaard met onacceptabele activiteiten.

Dus ik kan jou niet stoppen bij mij te demonstreren, net zo min kan jij of anderen mij (of de boeren/Parijzenaars/Hongkongers) stoppen te demonstreren.

[Reactie gewijzigd door Dr. Prozac op 23 juli 2024 06:32]

adje123 @Dr. Prozac29 augustus 2022 21:12
Dus omdat je iets niet kan stoppen, mag het maar gedaan worden?
Dr. Prozac @adje12329 augustus 2022 22:45
Dus omdat je iets niet kan stoppen, mag het maar gedaan worden?
Zo is het nou eenmaal wanneer het een demonstratie is.

Ik ben het vaak niet eens met de manier waarop demonstraties worden gehouden, maar het is een belangrijk recht en daarom worden de imperfecties getolereerd.

Ik zelf ben een slachtoffer van de "Yellow Vest" demonstraties in Parijs. Maar ondanks duidelijke camera beelden kan ik bij niemand terecht voor compensatie en ook zullen toekomstige demonstraties met hetzefde gedrag weer worden getolereerd door bevolking en regering.

[Reactie gewijzigd door Dr. Prozac op 23 juli 2024 06:32]

HandheldGaming @19JM8129 augustus 2022 11:33
Ja! Helemaal eens.... ik moet eerlijk zeggen dat "andere bronnen" ook een stuk chiller werken dan in het verleden. Toen was het een hoop werk. Als ze nu discoverability verbeteren dan hebben alle streaming diensten geen enkel voordeel meer.
switchboy @HandheldGaming29 augustus 2022 22:36
Volgens mij is autopirate is the name of the game tegenwoordig. Met alle -'arr' tooltjes is het echt kinderspel een Plex server op te zetten met meer relevante content dan een Spotify, Netflix, Disney+ en HBO an sich bieden. Wat audio en bitrate betreft vaak nog in betere kwaliteit ook. Daarnaast is de interface van Plex echt stukken beter dan die van Netflix en kan je daadwerkelijk makkelijk iets relevants vinden om te kijken. Één keer opzetten en daarna hetzelfde zo niet meer gemak omdat je niet door bagger hoeft te ploegen en alles in één app hebt.

Doet me denken aan games vroeger waar je met het orgineel soms door allerlei hoepels moest springen en de orginele CD in de PC moest hebben om te spelen. De piraat het makkelijker had en gewoon zonder gedoe via de cracked exe kon spelen. Of een legitieme DVD met unskipable BREIN filmpje en trailers. De ervaring van de rip was gewoon beter.

Best triest allemaal eigenlijk. Alles moet tot op de laatste cent uitgeknepen worden.
IIIIIIIIIIII @19JM8129 augustus 2022 13:09
Waar heb jij het over. Netflix biedt een extra abonnement aan voor de mensen die dit niet erg vinden. Als jij dit niet leuk vindt dan blijf je toch op je huidige abonnement...
k995 @19JM8129 augustus 2022 10:45
Ja, je kan minder betalen dus natuurlijk MOET je nu illegaal gaan downloaden.
pietjuhhh1990 @k99529 augustus 2022 10:54
Minder betalen, 8,99 was het abonnement zonder reclame tot 1 jaar geleden.
k995 @pietjuhhh199029 augustus 2022 12:54
En sindsdien was er 10-20% inflatie.
De rpijs is nu 10 dollar in de VS. 7 Is dus een prijs verlaging.
Dr. Prozac @k99529 augustus 2022 13:17
Ja, je kan minder betalen dus natuurlijk MOET je nu illegaal gaan downloaden.
Dit staat natuurlijk tegenover:
Je kan meer verdienen dus natuurlijk MOET je nu reclame tonen.
k995 @Dr. Prozac29 augustus 2022 13:22
Geen idee of de reclame de mindere prijs compleet goed maakt.
Maakt ook weinig uit, de klant heeft de keuze.
CH4OS
@k99529 augustus 2022 11:59
Euh, als je eerst 8/9 euro betaald voor het basis abo zonder reclame, maar nu hetzelfde gaat betalen voor het abo met reclame, ga je dus in wezen meer betalen voor hetzelfde.

Je kunt discussieren of dat daadwerkelijk onder meer betalen valt (gezien het je onderaan de streep niet meer kost), maar aan de andere kant verdient een Netflix dan met de reclames het missende geld via de reclames, dus in wezen verdient men dan wel over jouw rug.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 06:32]

k995 @CH4OS29 augustus 2022 12:56
In de VS kost het 10 dollar/maand basis, 7 dollar is dus 30% goedkoper zeker als je nog eens de huidige infaltie van dit jaar zou meerekenen dan zou basis eerder rond de 11 dollar zitten.

EN je hebt steeds de keuze of je dit wil of niet, niemand stopt je om die 10 te blijven betalen.
CH4OS
@k99529 augustus 2022 13:25
Prijzen in de VS zijn exclusief VAT, die komt er dus nog bij.
Deslug @k99529 augustus 2022 11:50
downloaden hoeft echt niet meer.het kijken is net zo makkelijk als het bekijken van een video op youtube.
computerjunky @Deslug29 augustus 2022 14:40
Ik download al mijn films nog puur en alleen omdat het aanbod vele malen groter is en de audio letterlijk 20x beter.
Series kink ik wel via de stream diensten maar als ik een film zie due me leuk lijkt download ik hem wel voor de audio ervaring die bij streaming gewoon ruk is. 480 Kbps kan echt niet meer voor alles behalve een telefoon speakertje.
Ik heb een Dolby atmos set en streaming audio klinkt vlak en saai ten opzichte van true HD en zelfs 20 jaar oude DTS heeft een 4 keer hogere standaard in kwaliteit.
trisje @k99529 augustus 2022 11:57
Dat is gewoon het probleem , Mensen willen voor zo weinig mogelijk zo veel mogelijk krijgen. :)
Dat het ook allemaal geld kost om die series te maken en te verspreiden boeit hun niks. waarom betalen als je illegaal kan downloaden. O-) vroeger betaalde je voor 1 film in de videotheek soms 5 euro.
cbr600f4i @19JM8129 augustus 2022 11:27
Waar ik voorheen niet moeilijk deed over een vol jaarabonnement voor Disney+, Discovery+ en Netflix kies ik nu voor om een maandje (of 2) om het nodige te kijken. Of gewoon niet. Alleen Prime heb ik nog het hele jaar door.
mr_evil08 @19JM8129 augustus 2022 11:39
Zolang de abonnementen met reclame maar goedkoper zijn, maar vaak is het anders.
De abonnement met reclame wordt de huidige prijs en zonder reclame wordt duurder.
deniz280 @19JM8129 augustus 2022 13:35
Al die streaming diensten doen flink hun best om steeds onaantrekkelijker te worden... geloof dat ik maar weer volledig terug ga op 'andere bronnen'....
Precies, ik noem het een natuurlijke marktwerking ;)
WillySis @19JM8129 augustus 2022 14:36
Het probleem zit maar voor een deel bij de streaming diensten. Die proberen gewoon de klanten te houden en daarvoor zoeken ze mogelijkheden om goedkopere abonnementen te creëren waarbij de verdiensten via andere wegen (reclame) worden aangevuld.

De problemen liggen meer bij de film producenten die voornamelijk met exclusieve contracten van bepaalde duur werken. In combinatie met de toegenomen concurrentie is de versnippering toegenomen en zijn de prijzen voor films en series behoorlijk gestegen.
Noresponse @19JM8129 augustus 2022 15:38
Ik moet eerlijk zijn dat Netflix de afgelopen jaar sinds zomer 2021 steeds slechter is en steeds meer oude content erop gooit en de prijzen gaan maar omhoog. Ik merk in mijn familie,vrienden kring dat meer mensen Netflix laten vallen en gewoon een enkele dienst afnemen om vervolgens weer te switchen na een paar maanden. Ik doen het zelf nu ook met Disney, Netflix en Amazon Prime die nu ook duurder is geworden.

Mijn Netflix loopt begin september af en kan wellicht nog net de sandman uitkijken, maar dan stopt dit abonnement en voor kerst maar weer aanvragen. Ga volgende week wel Disney aanvragen weer voor 2 maanden en dan zien we wel weer verder.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 23 juli 2024 06:32]

thierry1983 @19JM8129 augustus 2022 15:57
YouTube is net zoon ramp geworden gelukkig ad block plus aan.
dutch249 @19JM8129 augustus 2022 17:43
ik houd me aanbevolen voor de bronnen waarover je het hebt.
ben in de loop van tijd e.e.a. kwijtgeraakt na de onderlinge ri=uzies.
graag een ractie

[Reactie gewijzigd door dutch249 op 23 juli 2024 06:32]

browser666 @19JM811 september 2022 15:48
Wat voor "bronnen" gebruik jij zoal? #askingforafriend
Marve79 29 augustus 2022 10:40
Belachelijk. Wie gaat er nou betalen voor reclame? 8)7 En zeker voor een verschil van 2-3 dollar.

Ben wel benieuwd naar de resolutie. Gaat het dan wel 4K zijn? Dan is het misschien nog de moeite. Anders zie ik geen toegevoegde waarde. Lijkt meer een soort laatste wanhoopspoging. Ik denk dat Netflix de strijd uiteindelijk toch gaat verliezen van partijen als Disney en HBO.
DoubleYouPee @Marve7929 augustus 2022 10:43
Belachelijk. Wie gaat er nou betalen voor reclame? 8)7
Iedereen met een TV-abonnement...

[Reactie gewijzigd door DoubleYouPee op 23 juli 2024 06:32]

Marve79 @DoubleYouPee29 augustus 2022 11:00
Goed punt. Maar alles wat ik wil zien neem ik eigenlijk op zodat ik reclame kan doorspoelen. Hoewel tegenwoordig moet je ook al verplicht een minuut naar reclame kijken hier zelfs bij opnames.
Aalard99 @Marve7929 augustus 2022 11:15
Serieus? Bij KPN hoef ik bij een opname niet een minuut te wachten hoor.
Marve79 @Aalard9929 augustus 2022 11:38
Telenet Belgie wel.
mr_evil08 @DoubleYouPee29 augustus 2022 11:40
Ik heb een TV-abonnement maar zie geen reclame en nu?
Reclames worden hier geskipped door uitgesteld kijken.
TheVivaldi @mr_evil0829 augustus 2022 12:18
Dat werkt alleen niet bij alle programma's. Ik kom soms ook programma's tegen waarbij ik de melding krijg dat ik niet mag doorspoelen.
Lapjespoes @DoubleYouPee29 augustus 2022 10:51
Wegens gebrek aan keuze, niet omdat we dolgraag reclame kijken. Sterker nog, ik vind dat idee totaal van de zotte, je schots en scheel betalen en dan ook nog reclame door je strot gedouwd krijgen.
adje123 @Lapjespoes29 augustus 2022 10:55
Met alle respect, als jij vindt dat je je "schots en scheel" betaalt, dan lijkt het mij geen goed idee om een abbo te nemen.

Ik vind de prijzen zeer acceptabel.
Lapjespoes @adje12329 augustus 2022 10:59
Bedankt voor je advies, dat het ik zelf niet al bedacht natuurlijk...
Blokker_1999 @Lapjespoes29 augustus 2022 11:09
Maar je hebt net de keuze: een lagere prijs met reclame of een hogere prijs zonder reclame. Wat is dan het probleem?
S-1-5-7 @Blokker_199929 augustus 2022 11:52
Die keuze heb je dus niet bij een traditioneel TV-abonnement waar Lapjespoes het over heeft...
cadsite @S-1-5-7 29 augustus 2022 11:57
Toch wel, en net dat is het gekke.
Sinds ik niet meer lineair kijk zie ik geen reclame meer.
Mijn collega's die wel (behoorlijk veel) betalen voor hun kabelabonnement kijken wel reclame. 8)7
S-1-5-7 @cadsite29 augustus 2022 12:03
Als je ook naar TV-programma's kijkt buiten de publieke omroep om zal je toch echt reclames zien. Je kan dit, met een traditioneel TV-abonnement, enkel doorspoelen als je de programma's van te voren opneemt en later terug kijkt...
cadsite @S-1-5-7 29 augustus 2022 13:10
Denk je?
Ik kijk geregeld programma's op VTMgo, geen publieke omroep dus, en daar houdt AGH netjes de reclame buiten.
Dat heb ik nog niet gezien bij lineaire TV.
Programma's op de VRT worden lineair vergezeld van 'gesponsorde clips'. Als je kijkt via streaming heb je daar geen last van.
S-1-5-7 @cadsite29 augustus 2022 14:01
VMTgo is toch geen traditioneel TV-abonnement (of zoals jij het noemt: lineaire TV) waar hier over wordt gesproken?
Bij een 'tradiotioneel TV-abonnement' biedt de serviceprovider het algemene zenderpakket beschikbaar via de kabel, of tegenwoordig via een decoder. Bij dit abonnement ontkom je er in principe niet aan dat je reclame te zien krijgt... Het is voor dit type abonnement niet mogelijk om meer te betalen zodat je geen reclames voorgeschoteld krijgt.
S-1-5-7 @cadsite29 augustus 2022 19:55
Lees alles anders nog even terug...
Ik zeg dat je bij een traditioneel tv-abonnement (lineair, kijken wanneer het wordt uitgezonden, geef het een naam...) de keuze niet hebt om extra te betalen zodat je TV kan kijken zonder reclame.
Jij zegt toch wel en komt met een streaming dienst aan... Dat is toch niet hetzelfde?

Verder los hiervan: Ik ken VTMgo verder zelf niet, maar het lijkt stug dat zij alles aanbieden wat hier op de Nederlandse TV wordt uitgezonden zonder enige reclame. RTL verdient geld via reclame inkomsten door hun programma's beschikbaar te stellen via RTL XL. Het zou vreemd zijn als een andere partij al diezelfde programma's 'kosteloos' beschikbaar stelt.

[Reactie gewijzigd door S-1-5-7 op 23 juli 2024 06:32]

Jerie @DoubleYouPee29 augustus 2022 14:23
Nee, enkel lineair abonnement. Met NLziet en NPOPlus heb je juist reclamevrij. En met constructies als Netflix werkt het net zo. Het kan niet zo zijn dat ik bijvoorbeeld bij Tweakers voor een paar EUR per maand reclamevrij kan browsen terwijl bij Netflix je een paar EUR korting krijgt. Dan krijgt men bij Netflix gewoonweg nog meer winst via de reclame tov betaald abonnement.
Aalard99 @DoubleYouPee29 augustus 2022 10:55
Niet eens, ik heb ook een TV abonnement met opnemen erbij. Ik kijk bijna nooit lineaire TV, uitzondering het nieuws. Als ik iets wil kijken neem ik het op en spoel de reclame door. Daarnaast betaal je niet voor de zenders zelf (NPO indirect via de belasting), zoals je vroeger kijkgeld had.

Op NPO worden de programma's nooit onderbroken voor reclame. BBC is zelfs reclamevrij.
TheVivaldi @Aalard9929 augustus 2022 12:15
Op NPO worden de programma's nooit onderbroken voor reclame.
Behalve Studio Sport. En dan nog: de reclames tussen programma's worden wel steeds langer op de NPO. Ik heb het serieus bijgehouden de afgelopen jaren, dus het klopt wat ik zeg.
telenut @Aalard9929 augustus 2022 11:26
In België kan je reclame al niet meer doorspoelen, zelfs bij opnames dacht ik...
TheVivaldi @telenut29 augustus 2022 12:16
In Nederland verschilt het. Bij sommige programma's kan het; bij andere programma's krijg ik de melding dat het niet kan.
Powerblast @telenut29 augustus 2022 19:34
Was bij mij ineens ook de reden om terug meer netflix, disney, enz. te gaan bekijken. Reclame tot daar aan toe, maar om nu 10 keer hetzelfde spotje te zien op een avond van een product dat ik toch nooit ga kopen, tja, soms gaat het er ook gewoon over :), vooral Fox kan er wat van. 5 minuten series, 10 minuten reclame...
killerbie @DoubleYouPee29 augustus 2022 10:49
Ik ken amper mensen van mijn leeftijd met nog een tv abonnement, ik deel het Telenet abonnement met verschillende mensen doordat er een optie is om sub Telenet accounts aan te maken (wordt mss 2x per jaar effectief gebruikt)
Oon @killerbie29 augustus 2022 10:58
Grappig, vrijwel iedereen om mij heen heeft gewoon nog lineaire TV. En dat is ook gewoon mensen onder de 30.
killerbie @Oon29 augustus 2022 11:15
Vreemd, dacht dat het bij meer jongere die alleen wonen niet meer de gewoonte was.
Misschien is mijn omgeving een uitzondering in dat geval.
telenut @killerbie29 augustus 2022 11:23
Denk het ook. In mijn omgeving hebben ze ook nog allemaal lineaire TV. Enkel als ik eens langs ga, of ze komen bij mij langs, en en demonstreer hoe ik makkelijk op al mijn schermen kan kijken naar wat ik wil, wanneer ik wil, en grotendeels zonder reclame. Dan gaat men soms over op het cable cutten.
Ik maak er ook niet te veel reclame voor, want dan bellen ze mij altijd bij problemen ook :p
En ik verdien er wel niks aan dat zij plots minder moeten uitgeven :D
Dennism @telenut29 augustus 2022 11:50
Maar dat zijn dan wel allemaal legaal afgenomen diensten? Voornamelijk voor live sport is vaak maar moeilijk een alternatief te vinden voor lineaire tv dat alles wat je wil zien afdekt.
telenut @Dennism29 augustus 2022 12:14
In België kan je ondertussen vrijwel alle Vlaamse zenders live bekijken nu. Wil je specifieke zaken zoals eersteklassevoetbal, dan is dat iets anders... maar kan ook met specifieke online abonnementen zonder lineaire tv te moeten nemen denk ik.
Dennism @telenut29 augustus 2022 12:18
Ah ok, maar dat is dan met een app van de kabel provider? Dat schaar ik eigenlijk onder lineaire tv. Ik heb hier ook wel een app waarmee ik exact kan kijken wat nu ook op 'tv' zou zijn. Net als dat je hier voetbal af zou nemen, dan krijg je toegang tot zowel kanalen op TV als een app waarop hetzelfde te zien is als op die kanalen op tv.

Maar dat schaar ik onder dezelfde noemer.
telenut @Dennism29 augustus 2022 12:22
neenee, de app van de zenders zelf. vrtmax voor de VRT zenders. VTM go voor alles van DPM media en goplay voor alles van play4. Allemaal legaal en gratis!
En allemaal met een plugin ook in Kodi te zetten (standaard aanwezig in repository trouwens)
Dennism @killerbie29 augustus 2022 11:49
Ik zie vooral en / en, geen 'jongere' hier die enkel lineaire tv heeft, maar vrijwel allemaal hebben ze het wel, al is het gebruik beperkt (veelal live sport voornamelijk) en hebben ze daarnaast nog Netflix, Disney, Prime in welke combinatie dan ook.
TheVivaldi @killerbie29 augustus 2022 12:12
Ik ben precies 30 en kijk ook gewoon nog tv. Wel via NLZiet en de Canal Digitaal-app op mijn tv, dus streaming, maar ik gebruik ze wel (bijna) dagelijks om er tv mee te kijken.

Bij mijn ouders precies hetzelfde.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 06:32]

Vlizzjeffrey @Oon29 augustus 2022 11:46
Om mij heen zijn de meeste mensen hun lineaire tv gaan opzeggen nadat ik ze heb verteld dat ze wel 20 euro per maand voor die zooi betalen.
Veel mensen weten niet dat ze zoveel betalen voor de normale tv kabel daarom zeggen ze niet op.
Oon @Vlizzjeffrey29 augustus 2022 12:15
Maar zijn dat mensen die ook netflix en disney+ en hulu en hbo max en amazon prime e.d. hebben?
Want alles bij elkaar opgeteld ben ik 3-4x zoveel kwijt aan streamingsdiensten dan lineaire TV, het is dat ik al die abonnementen deel met familie maar dan nog is mijn deel even veel als wat ik zelf voor lineaire TV betaal
SeenD @killerbie29 augustus 2022 11:41
Ik ben 38 en ik heb al 10 jaar geen tv kabel meer, maar al mn vrienden en kennissen in m'n omgeving hebben allemaal kabeltv, ook de jonkies. :?
Tranquility @SeenD29 augustus 2022 12:11
Er zijn ook mensen die gewoon nieuws en actualiteiten willen kijken.
cadsite @Tranquility29 augustus 2022 14:13
Wat heeft het ene nu met het andere te maken???
Ik kan perfect naar nieuws en actualiteit kijken, op het moment dat ik het wil via de VRT max app (voorheen VRTnu).
Luchtbakker @DoubleYouPee29 augustus 2022 10:50
[...]

Iedereen met een TV-abonnement...
Omdat providers geen geld afdragen aan de tv zenders. :Y)

Hadden providers dat wel gedaan dan hadden we vermoedelijk ook minder reclame.
MiesvanderLippe @Luchtbakker29 augustus 2022 10:52
Wattes?!?
pepsiblik @Luchtbakker29 augustus 2022 10:57
...en een duurder abonnement. Het komt uit de lengte of uit de breedte.

Overigens verschilt het. ESPN krijgt bijvoorbeeld betaald door de kabelmaatschappij, terwijl bijvoorbeeld Discovery moet betalen voor doorgifte.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 23 juli 2024 06:32]

Blokker_1999 @Luchtbakker29 augustus 2022 11:08
Euhm... TV aanbieders betalen verschillende zendmaatschapijen wel degelijk voor het mogen doorgeven van de zenders. Daarnaast is minder reclame niet hetzelfde als geen reclame.
ikbentochniegek @DoubleYouPee30 augustus 2022 19:47
Iedereen die een abonnement heeft op een krant of tijdschrift.
batjes
@Marve7929 augustus 2022 10:46
Als Netflix hun waardes eens niet overboord blijven kieperen, zouden ze prima hun mannetje kunnen staan tegenover Disney, HBO en anderen. Ze zijn al heel wat jaartjes hun eigen gebruikers aan het wegpesten.

Recent heb ik Netflix eens ingesteld op Kodi en ... wat een verademing is die app zeg. Gewoon fatsoenlijke overzichten(zonder random plaatjes elke reload), autoskips en andere instellingen die in de normale app gewoon ontbreken. Via de normale app kijk ik bijna niets meer, het overzicht is zo ontzettend ruk.

Ze focusde vroeger op de gebruikers en het gemak die ze daar ervaarde, maar hun gebruikers staan al lang niet meer op de eerste plek. Het is dat we het account delen, maar zodra ze daar moeilijk over gaan doen (kwestie van tijd), is het voorbij.
kiang @Marve7929 augustus 2022 10:49
Ben wel benieuwd naar de resolutie. Gaat het dan wel 4K zijn? Dan is het misschien nog de moeite.
Zeker niet: momenteel is 4K enkel gereserveerd voor het allerduurste abonnement. Die feature ook in het allergoedkoopste abonnement aanbieden slaat nergens op.

Dit wordt een tier onder het huidige basisabonnement, en die is enkel SD.
tinus73 @kiang29 augustus 2022 11:00
serieus SD??? hahaha, dat wil toch niemand meer HD (720p en hoger) is toch echt het minimum
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Standard-definition_television en https://nl.wikipedia.org/wiki/High-definition_television)

[Reactie gewijzigd door tinus73 op 23 juli 2024 06:32]

mr_evil08 @tinus7329 augustus 2022 11:40
En vooral met de lage bitrate die Netflix hanteert is HD eigenlijk geen HD te noemen.
Madshark @mr_evil0829 augustus 2022 12:02
4K eigenlijk ook niet.
trisje @mr_evil0829 augustus 2022 12:16
Wat is een lage bitrate volgens jou ? en hoe is die anders biij andere aanbieders.

PLATFORM BITRATE 4K BITRATE 1080p BITRATE 720p
Apple TV + 26 Mbps 8,84 Mbps 2,56 Mbps
Disney + 16,59 Mbps 7,42 Mbps 4,42 Mbps
Netflix 16,64 Mbps 6,44 Mbps 3,06 Mbps
Video premium_10,02 Mbps 5,12 Mbps 3,18 Mbps
HBO ND 3,75 Mbps 2,55 Mbps
mr_evil08 @trisje29 augustus 2022 12:27
Ze bieden allemaal een te lage bitrate aan, je kan het makkelijk zien bij films waar mist/rook voorkomt hoe blokkerig dat is, dat was vroeger zelfs bij SD op TV niet het geval.

Doen ze om bandbreedte te besparen aan hun kant.
Youtube is 1 van de weinige met redelijk bitrate gecombineerd aan resolutie, maar doen ze dat dan kunnen ze de 4K pakket moeilijk meer verkopen gezien HDR ook al ontbreekt bij Netflix.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 06:32]

laptopleon @mr_evil0829 augustus 2022 14:27
HDR ondersteunen ze toch gewoon?
https://help.netflix.com/nl/node/42384
mr_evil08 @laptopleon29 augustus 2022 18:07
Content met daadwerkelijk HDR is wel op 1 hand te tellen dat noem ik geen ondersteunen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 06:32]

laptopleon @mr_evil0830 augustus 2022 01:09
M’n browsers zoekfunctie houdt op met tellen van het woord ‘HDR’ na ‘500+’ maar het zijn toch zeker zo’n 700, 800 titels in deze tabel op https://hd-report.com/lis...vies-tv-shows-on-netflix/

Wil natuurlijk niet zeggen dat ze allemaal (officieel) in Nederland te zien zijn, maar zo te zien zit er hdr op meer dan de helft van alle Netflix 4K content.
trisje @mr_evil0830 augustus 2022 16:37
nou het zijn er echt wel meer dan 5 of zitten aan jouw hand en 100 tal meer aan vingers ?
uit een telling 2020 waren van de 548 van de 1148 films en series in HDR te zien.

HDR heeft natuurlijk alleen maar zin als het ook daadwerkelijk HDR is opgenomen, anders heeft het weinig zin om HDR te streamen. nog afgezien of HDR nou altijd iets toevoegd.
rko4u @tinus7329 augustus 2022 18:37
Er zijn ook mensen die naar een verhaal kijken in plaats van naar de kwaliteit van de beelden. Voor een verhaal heb ik echt geen HD nodig, ik begrijp de films prima in SD.
Verwijderd @rko4u30 augustus 2022 00:44
Als ik een film in 4K wil zien en daar ook voor wil betalen, wil ik echt wel een beeld op mijn scherm krijgen dat true 4K is en niet een flauw afkooksel onder de noemer 4K maar wat zelfs nog niet in de buurt komt. Indien ik enkel de film wil kijken voor het verhaal zal ik wel een andere versie afnemen.
biggydeen2 @Marve7929 augustus 2022 10:53
Dat is nou juist het hele idee. Omdat het maar 2-3 euro is gaan mensen wel voor een abbo zonder reclame. Pure marketing dus.
pepsiblik @biggydeen229 augustus 2022 11:03
Nou, het hele idee achter het reclame abo was juist om het lekken van klanten te stoppen door het goedkoper te maken. Dus ik denk dat die mensen niet zozeer gaan upgraden, maar naar Disney+ en HBO Max gaan.
badboyqxy @Marve7929 augustus 2022 10:59
Welke strijd?

Netflix, Disney is voor minimaal 25 procent van de zelfde eigenaars puur op basis van de top10 aandeelhouders.

Hbo heb ik nooit uitgezocht, maar verwacht ook zoiets.

Uiteindelijk zijn mensen vaak bereidwillige 3x10 per maand te betalen dan 1x25, daarnaast levert het meer op.
Dus de markt speelt ook deels in door vals beeld van concurrentie.

Vergelijkbaar voorbeeld: Nederland kent misschien wel 50+ zorgverzekeraars echter zijn er maar 5 koepels.

Disney doet dit momenteel nog wat extremer door hulu ook nog appart te houden.

Voordeel van Disney als bedrijf is wel dat ze totaal meer revenue halen uit nieuwe content, namelijk: meer merc verkoop, houden parken er meer interessant en blijven kinderen en daarna de leeftijdsgroepen erna aan zich binnen door in te zetten op maximale lifetime revenue.

De consument gaat op den duur wel afdwingen verwacht ik dat de versplintering moet afnemen. Dit zal leiden tot enkele fusies en of overnames, maar dit zal voor de onderliggende eigenaars niet zo veel betekenen, pas als de consument minder bereid wordt geld uit te geven gaat er wat veranderen.
alionfire @Marve7929 augustus 2022 11:12
Als ze reclame implementeren zoals bij Prime is het nog niet zo erg. Daar zie je reclame aan het begin van je show en die kan je overslaan.

En het is (tot nu toe) alleen reclame geweest voor Prime films.
Orama @Marve7929 augustus 2022 11:38
Je hebt reclame en je hebt reclame.
Is de reclame voor en na de aflevering+film of ook gedurende. Dat maakt nogal een verschil.
Marve79 @Orama29 augustus 2022 13:01
Klopt, maar reclame wordt altijd meer nooit minder.
Mangu429 @Marve7929 augustus 2022 14:07
Belachelijk. Wie gaat er nou betalen voor reclame?
Je betaalt niet voor reclame. Je krijgt met reclame juist korting op je abbonnement.
Wil je geen reclame, dan behoud je gewoon je huidige abonnement.
Lekker Ventje 29 augustus 2022 10:54
Dat is ongeveer dezelfde prijs als dat Disney vanaf december gaat rekenen voor zijn abonnement met advertenties.
Ben benieuwd hoelang het duurt voor de streamingdiensten inzien dat dit niet werkt en er gewoon een centraal punt waar alles op staat net als bv Spotify nu.
BeQuietAndDrive @Lekker Ventje29 augustus 2022 11:16
Zelfs als je 4 of 5 streamingdiensten afneemt is het nog belachelijk idioot veel goedkoper dan DVD's/Blu Rays kopen vroeger, dus waar klagen we eigenlijk over? Het is ook nog eens gebruiksvriendelijker, je hebt er overal op al je devices toegang toe enz.

En je hoeft niet continu alle streamingdiensten tegelijk af te nemen he. Ik zeg er soms gewoon eentje een paar maanden op (= 2 klikjes werk), en als er wat interessants op komt, pak ik die er weer een maandje bij.

Verder maakt mijn Apple TV het wel makkelijk: gewoon een aantal icoontjes, een per streaming dienst. Zolang je duim werkt is het te bedienen. Overzichtelijker dan TV zenders zappen.

Dus: wat werkt er nu niet goed aan, vind je? :)
batjes
@BeQuietAndDrive29 augustus 2022 11:22
Jaren geleden liet Netflix al zien dat ze voor ~10 euro per maand met ongelimiteerde toegang gewoon een groeiende winst lieten zien. VPN's, accounts delen, het maakte ze allemaal niet uit. De omzet en winst bleef elk jaar netjes groeien.

Ondertussen betaal je voor een vergelijkbaar aanbod gewoon ~40 euro.

Iets klopt daar gewoon niet. Dat kan toch niet in een jaar of 8, 4 maal over de kop zijn gegaan. We worden weer uitgezogen en dat we nog harder werden uitgezogen met DVD's/Blurays en kanaalTV is geen excuus.
BeQuietAndDrive @batjes29 augustus 2022 11:32
Nou ja, voor 40 euro koop je 2 seizoenen Walking Deed op BR ofzo... zelfs als dat er 4 zijn, dan nog krijg je voor datzelfde geld 1000-en series en films.

Dat je er niets aan vind, of een naar gevoel bij krijgt, geldt kennelijk niet voor iedereen, gezien het succes van streamingdiensten.

Introductie van een nieuwe streamingdienst is vaak tegen een heel laag tarief, en daarna wordt dat steeds wat duurder, is vrij normaal. Ze zoeken nu de grenzen op van wat klanten willen accepteren, met reclames en prijzen. Ik word er ook niet blij van, maar erover klagen is wel echt overdreven, het blijft erg goedkoop en is eigenlijk een first world problem he :)
protoss warrior @BeQuietAndDrive29 augustus 2022 12:45
Nou ja, voor 40 euro koop je 2 seizoenen Walking Deed op BR ofzo... zelfs als dat er 4 zijn, dan nog krijg je voor datzelfde geld 1000-en series en films.

Dat je er niets aan vind, of een naar gevoel bij krijgt, geldt kennelijk niet voor iedereen, gezien het succes van streamingdiensten.

Introductie van een nieuwe streamingdienst is vaak tegen een heel laag tarief, en daarna wordt dat steeds wat duurder, is vrij normaal. Ze zoeken nu de grenzen op van wat klanten willen accepteren, met reclames en prijzen. Ik word er ook niet blij van, maar erover klagen is wel echt overdreven, het blijft erg goedkoop en is eigenlijk een first world problem he :)
Streamingdiensten met dvd's/blu-rays kopen is een vergelijking van niks.
De dvd's/blu-rays kan je blijven kijken tot het medium zelf stuk is, het gebeurt vaak genoeg dat een streamingdienst weer eens een bepaalde serie/film verwijdert en dat je dan dus weer een andere dienst moet hebben als het al ergens te vinden is.
de duizenden series/films op een streamingdienst betekend ook dat het vrijwel zeker is dat 90-95% waarschijnlijk niet in jouw smaak valt terwijl die dvd/blu-ray die je koopt vrijwel zeker een favoriet van jou is of iets wat jou minimaal interesseert.

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

streaming diensten zijn alleen maar goedkoop als je veel series/films kijkt en dan nog moet je hopen dat wat je wilt zien niet te versnippert is of je moet gaan abonnement hoppen. Lang niet iedereen gaf op jaarbasis tussen de 500 en 750 euro uit aan dvd's/blu-rays maar zouden dat mogelijk nu wel moeten doen als ze een beetje kwaliteit streams willen hebben met het specifieke aanbod wat zij willen.
Als je af en toe een film kijkt en 1 of 2 series wilt volgen en die zijn alleen beschikbaar bij 3 verschillende diensten dan ben je nu veel duurder uit dan dat je ooit geweest bent.
BeQuietAndDrive @protoss warrior29 augustus 2022 12:57
Netflix is bij 2 films per maand al goedkoper dan BR's kopen (uitzonderingen budgettitels).

Even voor de duidelijkheid: ik zit hier niet om een discussie te 'winnen', maar deel alleen mijn usecase]. Dat is: bezit van BR's is duur, niet-bezit (streaming) is veel goedkoper en handiger en past nu beter bij mijn consumptie van media: ik kijk nog maar zo'n 2 films per week ongeveer. Series kijk ik weinig, ik heb/neem daar de tijd niet voor, duurt altijd wel erg lang.

750 euro per jaar vs < 100 voor multiple streamingdiensten vind ik geen vergelijk voor de meeste mensen. Omgedraaid ook: je hebt mensen die voorheen nooit series en films kochten of huurden, maar nu wel Netflix o.i.d. hebben. Media is daardoor voor een groter publiek toegankelijk gekomen, ik vind dat eigenlijk best mooi, maar daardoor is het ook wel logisch dat het aanbod (en soms ook helaas de kwaliteit) veranderd.

Default op Tweakers is: nieuwsartikel over Netflis = 200+ reacties over geld en versnippering. Beetje tegengas mag best :) that's all.
protoss warrior @BeQuietAndDrive29 augustus 2022 14:37
Ik haalde niet direct uit jouw eerdere reacties dat dit alleen om jouw persoonlijke(en eventueel anderen met vergelijkbare situatie) usecase ging.
Overigens was die 750 euro wat je dus op jaarbasis kwijt bent aan streamingdiensten en dat vergeleek ik met dat een hele hoop mensen dat niet uitgeven of gaven aan fysieke media en ja je kan met een stuk minder ook een eind komen met de streamingdiensten maar als je dus met DVD's/Blu-rays wil vergelijken moet je wel de hoogste kwaliteit en alle diensten tegelijk nemen(omdat je dus zelf kan kiezen met Dvd's en Blu-rays en dus alle mogelijke content moet hebben, dus netflix premium, disney+, Amazon Prime, videoland, hbo max, hulu en dan vergeet ik er nog wel een paar met mogelijk exclusieve content).

Overigens hebben we het dan nog niet over de mogelijkheid voor 2e hands met dvd's/blu-rays, als je met Koningsdag een beetje rondkijkt kan je een behoorlijke collectie aanleggen voor vrijwel niks.

Ik gaf zelf ook al aan dat voor specifieke groepen streaming goedkoper is als wat het ooit was maar voor de anderen is de versnippering en prijs echt wel een valide klacht.
BeQuietAndDrive @protoss warrior30 augustus 2022 08:58
Er zijn altijd wel usecases te vinden waar het financieel omdraait, het afnemen van 20+ diensten i.c.m. BR's kopen op de rommelmarkt valt bij mij in de categorie 'ver gezocht' ;) no offence trouwens, want financieel gezien zul je best gelijk hebben.

Ik heb zo'n 6 streaming diensten, waarvan hooguit 2 a 3 tegelijkertijd. Als ik even geen interesse heb in het aanbod van dienst X, dan klik ik die even uit voor een paar maanden. Dat zouden meer mensen moeten doen ;)

Ik geef zeker geen 750 euro per jaar uit aanstreamingdiensten (weet niet of ik dat nu goed lees in jouw bericht?), dat waren voorheen mijn BR/DVD kosten (en waarschijnlijk was het op z'n hoogtepunt nog wel meer geld). Streaming kost daar een fractie van. Dat heeft voor sommige mensen ook nadelen, en dat is prima.
xzaz @BeQuietAndDrive29 augustus 2022 11:52
Waar kan ik voor 40 euro 1000den films krijgen voor BR?
BeQuietAndDrive @xzaz29 augustus 2022 12:00
Nee, dat begrijp je denk ik niet helemaal goed. Ik vergelijk met streaming diensten, waar je voor minder geld meer films en series kunt bekijken. Natuurlijk heb je ze dan niet in bezit, maar dat hoeft voor mij ook niet meer zo erg. Ik keek van al mijn DVD's en BR's toch maar een handvol vaker dan 2x. Dit is natuurlijk persoonlijk, en voor iedereen anders. Je hoeft het er ook niet mee eens te zijn ;)

Bovendien is de prijs daar ook naar: niet fysiek in bezit, daartegenover staat dat het veel goedkoper is.

[Reactie gewijzigd door BeQuietAndDrive op 23 juli 2024 06:32]

Mangu429 @batjes29 augustus 2022 14:08
Je wordt niet leeggezogen, je laat je leegzuigen. Groot verschil.
System @BeQuietAndDrive29 augustus 2022 11:24
Vergelijken met DVD is dan ook kul gezien de streamingsdiensten eerder op het releasetempo zitten van tv, en niet van huur/koop DVD.
Het is een vorm van betaal tv zodat je geen reclame hebt. En op basis van dat vergelijk je uw prijs.
Bioscoop is ook duurder dan netflix. dus mag netflix vlot 50€ per maand kosten?
BeQuietAndDrive @System29 augustus 2022 11:35
Natuurlijk is dat geen kul. Voordat de streamingdiensten er waren moest je al die films los kopen in de winkel. Bestede ik 100-150 euro per maand aan, had ik wat slimme aanbiedingen erbij, had je zo'n 5-8 films en een serie. En dan klagen we nu over een aanbod van duizenden films en series voor een fractie van dat bedrag, en is ook nog atlijd en overal beschikbaar.

Bioscoop is duurder en krijg je maar 1 film voor, die je ook maar 1x mag bekijken. Daarna moet je weer opzouten :) dat vind ik pas een slechte vergelijking... bioscoop zie ik niet als middel om media te consumeren eigenlijk, maar meer een avondje uit met vrienden, en een stukje beleving.

[Reactie gewijzigd door BeQuietAndDrive op 23 juli 2024 06:32]

System @BeQuietAndDrive29 augustus 2022 11:43
nee, want het is een ander release niveau.
Dat jij een stap achteruit gegaan bent van het huur circuit naar het betaal-tv circuit betekent niet dat ze gelijk zijn.
Je kan nog steeds films huren of kopen, en daar zijn ze ook nog steeds eerder beschikbaar dan op streamingsdiensten.
Tegen dat bv Topgun maverick op netflix te zien is zal je hem al maanden kunnen huren of kopen.
BeQuietAndDrive @System29 augustus 2022 11:55
Nee, dan begrijp je me niet goed. Ik vind streamingdiensten juist een vooruitgang. Meer voor minder, en altijd beschikbaar ;)
System @BeQuietAndDrive29 augustus 2022 12:02
Ik begrijp je heel goed, maar jij hebt niet door dat je niet meer hebt.
Je krijgt oude meuk die je gelijktijdig ook op traditionele tv kan zien, maar zonder reclame.
En nu gaan ze ook reclame invoeren. Dus wat is de motivatie om nog verder te betalen?

Jij zegt dat je meer hebt voor minder. Klopt deels. Maar de kwaliteit is ook een pak minder.
Dan heb ik het bv over de wachttijd eer de film uit is. Want meestal zit er nog een flinke tijd tussen de bioscoop release en de tijd dat hij op streaming te zien is.
Vaak zie je ze veel eerder op huur/koop diensten.
Bovendien verdwijnen ze na een tijd vaak ook weer van die streamingsdiensten. Dus vergelijken met koop oplossingen is geen vergelijk.
BeQuietAndDrive @System29 augustus 2022 13:08
Ik vind het juist wel mooi dat films die net uit de bios zijn, al zo snel gehuurd kunnen worden, soms al binnen enkele weken. Vroeger moest je dan 4 tot 6 maanden wachten op de DVD release, betaalde je de hoofdprijs, en dan was de DVD box uit de VS natuurlijk veel mooier dus zocht je die via import ergens enz...

Best mooi allemaal, maar mijn usecase is door de jaren heen wel veranderd, en het bezit van een film vind ik niet meer zo spannend. Ik kijk hooguit nog 2 films per week, dus ik (misschien een ander niet, maar ik wel) vind het wel prima zo. En binnen die 'kijkfrequentie' zijn er genoeg goede films te vinden, op diverse platforms. En ik kan het ook overal bekijken, vliegveld enz maakt niet uit: appje aantikken en gaan met die banaan. Dat is verder geen discussie die ik hoef te 'winnen', maar is gewoon mijn ervaring delen.

Ik snap de rant op reclame natuurlijk wel, reclame is k*t, daar kunnen we het wel over eens zijn. (je had trouwens heel soms ook reclame op je DVD's, die je niet kon skippen...) ik zit ook niet op te wachten op reclame, maar goed. Even kijken hoe dat uitpakt, maar desondanks zijn streamingdiensten voor mijn usecase beter dan vroeger :)

[Reactie gewijzigd door BeQuietAndDrive op 23 juli 2024 06:32]

System @BeQuietAndDrive29 augustus 2022 13:42
Het is niet dat je geen gelijk hebt dat streaming duidelijk goedkoper is ook tegenover bios of dvd. :)
Ikzelf ga ook al veel jaren niet meer wekelijks naar de bioscoop om dezelfde reden.

Maar tegelijkertijd moet ik ook aan mezelf toegeven dat ik er heb moeten voor inboeten.
En dat is mijn punt. Ik ben indertijd naar Netflix gegaan omdat de traditionele tv teveel reclame gaf en geen aanbod had in vod.
Ondertussen heeft zowat elke zender zijn VOD aanbod op niveau met een appje zoals je zelf aan geeft met reclame, maar wel gratis.
Als ik binnenkort me niet wil blauw betalen zal ik ook moeten VOD kijken op Netflix met reclame. Dus heeft dat ding geen meerwaarde meer tegenover de gratis alternatieven en wordt het een dure oplossing als je al die dingen gaat samen tellen.
Dan kan je even goed terug schakelen naar de traditionele zenders hun VOD aanbod.
Als het over series gaat komen die niet zo gek veel achter op de betaalde diensten.
laptopleon @System29 augustus 2022 14:19
Streamingdienst Netflix, Amazon, HBO en anderen maken nu ook ‘A’ content die nooit in de bioscoop, op publieke omroep of tv te zien is of zal zijn en die zonder streaming diensten nooit beschikbaar zou zijn geweest.

Inderdaad zal 90 - 95% niet je smaak zijn, maar dat is bij dvd / blu-ray ook zo. Dan kom ik daar ook vaak pas achter nadat ik hem al gekocht en half gekeken heb.

Er wordt op tweakers vaak gezeurd dat niet alles wat je ooit wil zien op één streamingdienst staat, voor € 10 of minder per maand, maar hoe je het ook wendt of keert, je hebt nu veel meer content, veel meer variatie, voor veel minder geld en ook nog eens op heel goede kwaliteit.

Ik heb bijvoorbeeld een seizoen Buffy op ‘HD DVD’, maar dat kan qua compressie bij lange na niet tippen aan de HD kwaliteit van streaming.

Nu kan ik de hele serie kopen voor € 70 ex verzenden, maar niet op blu-ray. Als het op br-d beschikbaar komt, zal het aanzienlijk meer kosten dan € 70, eerder € 300 zoals nu de luxe dvd-set.

Natuurlijk kan een blu-ray een betere kwaliteit dragen dan nu de uhd kwaliteit van Netflix is, maar de realiteit is dat het gros van de mensen hier tevreden mee is en bij oude series is de kwaliteit van streaming vaak aanzienlijk beter dan het ooit was op DVD / HD TV.
vali @BeQuietAndDrive29 augustus 2022 11:26
Zelfs als je 4 of 5 streamingdiensten afneemt is het nog belachelijk idioot veel goedkoper dan DVD's/Blu Rays kopen vroeger, dus waar klagen we eigenlijk over? Het is ook nog eens gebruiksvriendelijker, je hebt er overal op al je devices toegang toe enz.
Verschil is alleen dat je met de koop van een dvd je de film/serie altijd kan terug zien. Bij streaming diensten is dit zeker niet het geval. Je wordt bij Netflix (en vast ook andere) zowat verplicht om een film/serie te gaan kijken want na x aantal weken/maanden staat hij er niet meer op.

Verder kan je prima die dvd bekijken op verschillende devices, je moet er alleen een kleine handeling voor doen.
BeQuietAndDrive @vali29 augustus 2022 11:38
True! Maar, daarbij wil ik dan aantekenen dat ik van de ca 1000 DVD's/BR's die ik heb/had, slechts een fractie vaker dan 2x bekeken heb...

1000 van die schijfjes rippen en ergens online dumpen (of een eigen server voor bouwen) zodat je er op vakantie naar kunt kijken, vind ik wel iets meer dan een 'kleine handeling' en is niet te vergelijken met het gemak van een Netflix app bijvoorbeeld. Daarover mogen we van mening verschillen btw :)
Vlizzjeffrey @BeQuietAndDrive29 augustus 2022 11:49
Je hoefde ze vroeger toch ook niet te kopen je kon ze toch ook huren, nu huur je ze toch ook in principe?
Rare vergelijking enkel om je punt te versterken.
BeQuietAndDrive @Vlizzjeffrey29 augustus 2022 11:58
Snap ik! Maar, als je ze huurde kon je ze 1 dag bekijken, dus vaak maar 1x. En je moest 2x de deur uit (ophalen en weer terugbrengen). En met streaming kun je ze 100x bekijken als je zou willen, of tot ze ervan af gehaald worden. Wat weer vergelijkbaar is met een huur-DVD die niet meer in het assortiment van de videotheek zit. En je kunt nu iets kijken waar en wanneer je maar wilt. En voor veel minder geld, want een film huren was ook nooit gratis.

[Reactie gewijzigd door BeQuietAndDrive op 23 juli 2024 06:32]

PhWolf @BeQuietAndDrive29 augustus 2022 11:35
Ben het grotendeels met je eens. Mensen hebben het idee dat ze wat missen als ze niet constant een abo op elke streamingdienst nemen maar dat slaat natuurlijk nergens op. Met een abo op 1 tot 3 diensten heeft 99% van de mensheid meer aanbod dan ze ooit kunnen kijken. Dan kun je om de zoveel tijd eens rouleren door er 1 of meerdere op te zeggen en 1 of meerdere andere af te sluiten. Ben je ongeveer hetzelfde kwijt als een TV abonnement, en een stuk minder dan wanneer je al je content op fysieke dragers wil.
Maar dat neemt niet weg dat ik het idee van advertenties op streamingdiensten ondraaglijk vind. Dat is toch één van de grootste wapenfeiten van streamingdiensten, naast het feit dat alles on-demand beschikbaar is. Als je dat weghaalt kun je net zo goed weer TV gaan kijken (of andere online kanalen gebruiken...). Gelukkig is het vooralsnog een keuze, maar je zult zien dat ze vroeg of laat gaan spelen met het idee om op alle abonnementsvormen advertenties te tonen.
mr_evil08 @BeQuietAndDrive29 augustus 2022 18:11
Voordat Netflix in Nederland kwam zat iedereen nog te downloaden.
BeQuietAndDrive @mr_evil0830 augustus 2022 09:00
Tja, moet ik hier op reageren? Ik vond het mooi om een filmcollectie te hebben, was hobby. Wat ik mooi vond, kocht ik. Ging bijna wekelijks naar de bioscoop.

Dat zal niet voor iedereen gelden, maar jouw reactie op mijn post impliceert dat ik maar wat zit te lullen :)
mr_evil08 @BeQuietAndDrive30 augustus 2022 11:30
Jouw situatie is echt uitzonderlijk, veel mensen geven nu meer geld uit aan streamingdiensten dan ze vroeger deden gezien er toen vol gedownload werd en slechts een enkel keer een DVD werd gekocht, niemand gaf zulke bedragen uit op een enkele verzamelaar na.
BeQuietAndDrive @mr_evil0831 augustus 2022 22:19
Je had wel eens een actie, 3 voor 25 euro. Zelfs als je dat 1x per maand deed, kom je in de buurt van de prijs voor Netflix, HBO en Disney+ bij elkaar. Ik denk ook dat je overschat hoeveel er gedownload werd. Genoeg mensen die daar onvoldoende kennis van hadden destijds. Je kunt dat -denk ik- niet vergelijken met nu.

Zo uitzonderlijk is het ook weer niet, je doet dat gewoon jaren en dan verzamel je inderdaad vrij veel. Bezoek maar eens wat van die forums, je moet eens zien wat mensen soms hebben aan films :)
Blokker_1999 @Lekker Ventje29 augustus 2022 11:05
Er staat veel op Spotify, maar zeker niet alles. En ik denk dat het meer een kwestie van tijd is voordat het aanbod op Spotify gaat krimpen en we alternatieven gaan zien. Kijk bijvoorbeeld ook even naar Steam. Ooit was dat de online winkel voor al je games. Vandaag zijn vele nieuwe AAA titels niet meer te koop op Steam. Netflix was ooit ook het centrale punt voor al je streaming, totdat verschillende bedrijven hun content er weg haalden om het zelf te gaan streamen. Als we dit al in 2 sectoren hebben zien gebeuren, denk je dan echt dat het in de muziekwereld niet zou kunnen gebeuren? Ik zou zelfs durven zeggen: sommigen hebben het al geprobeerd.
The Third Man @Blokker_199929 augustus 2022 11:13
voordat het aanbod op Spotify gaat krimpen en we alternatieven gaan zien.
Apple Music is toch al een tijdje een gelijkwaardig alternatief?
Pikoe @Blokker_199929 augustus 2022 11:32
Het aanbod wordt op Spotify al beperkter. Aardig wat muziek wat er vroeger op stond is inmiddels ook verdwenen.
Cambionn @Blokker_199929 augustus 2022 12:05
Er zijn al best wat alternatieven. YT Music (zit bij YT Premium in), Apple Music, Tidal, Soundcloud, Bandcamp. En dan heb he ook nog eigen hosting options als Astiga, Subsonic, Plex, dacht ook Kodi.

Ik mis idd ook veel op Spotify. YouTube music heeft vaak meer, soms zelfs content van limited deluxe CD releases, maar ook daar mis ik aardig wat. Helpt niet dat ik niet enkel westerse muziek luister, en niet enkel pop. En al die standaard diensten hebben best meh kwaliteit, max 320kbps en vaak slecht gecomprimeerd. Prima voor op de achtergrond en weet dat veel er niet over in zullen zitten, maar is toch wel minder voor als je ff wil zitten met goede koptelefoon en echt ff op de muziek wil focussen.

Diensten als Tidal hebben dan weer betere kwaliteit maar hun aanbod is nog veel gelimiteerder.

Ik ben paar jaar geleden besloten om gewoon een hobby te maken van CDs verzamelen, hier meteen uncompressed rips van te maken, in de cloud zetten, en daarmee eigen streaming service draaien. Een library vol met muziek die ik leuk vind zonder (voor mij) rotzooi er tussen, georderd hoe ik het fijn vind, met alle gemak van streaming services, en last.fm hangt eraan voor recomendations en statistics. En je support artiesten ook meteen een stuk meer met CDs dan streams, gezien hoe weinig ze daarvoor betaald worden.
crazyboy01 @Cambionn29 augustus 2022 19:26
Komt volgens mij omdat YT Music ook muziekvideo's van YouTube geeft maar dan als audiospeler. Dan krijg je dus ook die zeldzame uploads inderdaad.

Op alle diensten mist veel muziek, zeker als je het niet houdt bij de standaard Top40 muziek van deze maand. Ik luister zelf wél naar de meest mainstream artiesten en van iedere artiest kan ik zelfs dan toch bijna altijd meerdere nummers opnoemen die wel officieel zijn uitgegeven, maar niet op de diensten staan.

Maar, dat is eigenlijk bij de meeste diensten geen probleem. Hoewel Spotify de grootste is en het met de sociale functies goed doet, zijn zij zo'n beetje de enige die geen clouduploads bieden. Ze hebben alleen een gekke sync optie met offline bestanden syncen via playlists naar je telefoon. Alle andere grote diensten bieden je cloudopslag waarmee je de nummers als het ware kan 'toevoegen'. Daarna zijn ze te zoeken en is het eigenlijk net of de nummers wel aanwezig zijn op de dienst.
Cambionn @crazyboy0130 augustus 2022 09:26
Het zijn juist nummers die geen video's en dergelijke hebben. Side tracks en remixes die als bonus tracks staan van (limited editions, dan wel andere presses) CDs, waarbij die limited CD opeens op YT Music staat náást de gewone als een album release. Zo staat van Sammi Cheng zowel de reguliere versie van Love Is Love erop als de 2014 rerelease met bonus tracks. De rest van de services hebben enkel de gewone release, of doen uberhoubt niet aan Cantopop.

Het valt me ook op dat YT sinds de komst van YT Music ook meer side-tracks op YT heeft staan, vaak met puur album cover en in een play-list op de artiest zijn kanaal. Terwijl voorheen juist vaak enkel de tracks die gepromoot werden met videos gevonden konden worden, tenzij handmatig de rest was geupload (door band dan wel fans). Dit wordt afaik vanuit YT Music gegenereerd.

Maar idd, zelfs dan mist ook YT Music nog een hoop muziek net zoals de rest. Vind het vooral opvallend/interessant dat ze soms specifieke CD presses hebben die normaal niet digitaal te streamen zijn.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 23 juli 2024 06:32]

crazyboy01 @Cambionn31 augustus 2022 14:35
Dat klopt inderdaad, excuus, ik bedoelde muziekuploads (in de vorm van video's). YouTube Music gebruikt een deel van het aanbod op YouTube zelf, zelfs als dat door gebruikers geupload is. Zo was het in ieder geval toen ik het in gebruik had.

Dat tweede klopt ook inderdaad. Al dan niet iets verstopter lijkt een enorm groot deel van het te streamen aanbod ook als video op YouTube aanwezig. Het is echt verwarrend maar de diensten lopen enorm in elkaar over en zijn op bepaalde vlakken bijna hetzelfde, met een andere interface/app.
kid1988 @Lekker Ventje29 augustus 2022 11:08
De enige reden dat Spotify nu een "een centraal punt" is, is omdat er geen 1st party concurrentie is. Muzieklabels/uitgevers hebben geen concurrerende diensten.

De reden dat de videomarkt zo versnippert is dat iedereen zijn eigen dienst met zijn eigen exclusieve content heeft. Hierdoor is het voor de consument niet mogelijk om "met de portomonee" te spreken, omdat er simpelweg geen legale manier is om alle gewenste content te consumeren op 1 dienst/app

Dus ook al zou je 100 euro willen betalen per week om alle content op 1 dienst te kijken, heb je die optie niet, en ik verwacht dat we die optie de komende decennia ook niet gaan krijgen.
System @kid198829 augustus 2022 11:20
Hoezo geen concurrentie?
Youtube music, Deezer, Apple music,...
kid1988 @System29 augustus 2022 14:13
vziw zijn Youtube, Deezer en Apple Music ook gewoon 3rd party aanbieders. Het kan zijn dat ze content van onafhankelijke artisten onder hun eigen naam publiceren, maar er zullen vrijwel geen exclusiviteitsdeals zijn.
System @Lekker Ventje29 augustus 2022 11:17
ze doen maar, mijn abbo is afgezegd en wordt niet hernieuwd volgende maand.
Epsix 29 augustus 2022 10:53
In tegenstelling tot de reacties hierboven, heb ik zelf geen probleem met dit plan. Van wat ik lees lijkt het alsof de al bestaande abbonnementen ongewijzigd blijven. Er komt alleen maar een goedkopere variant.

Ik stel me optimistisch op. Misschien is dit het resultaat van daadwerkelijk gebruikersonderzoek van Netflix om zo hun content onder meer mensen te krijgen, die het normaliter niet kunnen bekostigen. Ik weet niet hoe groot de groep mensen is die in dat segment zitten.

Zolang onderzoek over kwalijke effecten van advertenties uitblijven, zijn advertenties wat mij betreft nog steeds vrijspel. Ik wil ze zelf niet op mijn scherm, en ik wordt ook niet graag getarget. Maar een bedrijf dat dat als verdienmodel gebruikt is op dit moment niet aantoonbaar kwalijk bezig. Zodra onderzoek anders uitwijst mogen ze zo snel mogelijk verbannen worden. Maar onderbuikgevoelens zijn dingen die ik zelf niet zo nonchalant de wereld in wil slingeren.
Zoijar @Epsix29 augustus 2022 11:23
Er komt alleen maar een goedkopere variant.
Haha de oude truuk en je trapt er zo in? Natuurlijk is het eerst alleen goedkoper, dus niets te klagen toch? En dan alle prijzen omhoog zodat het ineens even duur is als het oude. En dan toch ook bij premium een paar reclames, wel minder, maar een paar, om te proberen... en dan meer reclames op alles, zodat premium eigenlijk het oude goedkope reclame abo wordt. Mark my words :D
Epsix @Zoijar29 augustus 2022 12:54
Onderbuikgevoelens dus? Of is elk commercieel bedrijf evil?

Kijk ik snap retegoed wat je bedoelt. De meeste bedrijven spelen een heel voorspelbaar spel. Maar zolang er geen communicatie naar buiten is gebracht dat het die kant op gaat is het aan ieder om ze het voordeel of het nadeel van de twijfel te geven.

Is Netflix een gevalletje Arizona Tea? Waarschijnlijk niet. Maar ik schrijf ze nog niet op voorhand af. Dat is wat anders dan ergens in trappen Sherlock.
Mangu429 @Zoijar29 augustus 2022 14:29
[...]

Haha de oude truuk en je trapt er zo in? Natuurlijk is het eerst alleen goedkoper, dus niets te klagen toch? En dan alle prijzen omhoog zodat het ineens even duur is als het oude. En dan toch ook bij premium een paar reclames, wel minder, maar een paar, om te proberen... en dan meer reclames op alles, zodat premium eigenlijk het oude goedkope reclame abo wordt. Mark my words :D
Als, als, als. Je loopt op zaken vooruit zonder kennis van zaken.

Op dit moment is het simpelweg een goedkopere variant waarvan je met je huidige abonnement geen last van hebt. Toch loop je net als de meerderheid hier te klagen.
Quiller @Epsix29 augustus 2022 11:50
Zelfs als de prijzen niet verhogen is netflix reteduur om de heel eenvoudige reden dat je het premium abo nodig hebt als je de uitzendingen van de nieuwe reeksen in 4k / hdr wil bekijken. Alles daaronder is op zich 'iets' duurder (maar aanvaardbaar naar mijn mening) tov prime / disney maar die geven wel 4k / hdr. Om die reden is Netflix hier buiten gegooid en nemen we het hooguit in de toekomst eens een maandje terug (prime en disney nemen we op jaar abo wat het verschil nog groter maakt). -- Mijn gezin is zeker geen referentie maar ik merk in mijn omgeving dat er meerdere mensen deze redenering beginnen te volgen.
johanneslol 29 augustus 2022 10:39
Dan zullen ze alle bestaande accounts nog wel duurder maken.. Dan wordt die premium richting de 20 euro. Het is dat mijn vrouw graag kdrama kijkt en je die alleen op Netflix vind. Anders ging het er snel uit.
hcQd @johanneslol29 augustus 2022 10:51
Is Viki dan geen betere optie?
johanneslol @hcQd29 augustus 2022 12:21
Das zover ik weet niet eenvoudig op een xbox/tv te bekijken.
hcQd @johanneslol29 augustus 2022 13:09
XBox weet ik niet, maar er is gewoon een app voor Android/Apple TV, en anders kun je gebruik maken van een Chromecast (Viki Pass vereist).

Durf niet te zeggen hoe het gesteld is met de Nederlandse ondertiteling, maar je kunt het gratis (met reclames) uitproberen in de browser.

[Reactie gewijzigd door hcQd op 23 juli 2024 06:32]

johanneslol @hcQd29 augustus 2022 19:35
Thanks ! :) ik ga eens even zoeken.
Marve79 @johanneslol29 augustus 2022 10:41
Ik heb thuis al genoeg drama :P
Hydranet @johanneslol29 augustus 2022 10:55
Ik betaal het huidige bedrag van 16 euro voor Premium nu alleen, ik kijk in werkelijkheid maar eens in de paar maanden wat van Netflix. Ik deel mijn account wel met mijn ouders maar als 20 euro of er boven per maand gaat worden dan ga ik er wel over na denken om het op te zeggen, want het is nu binnen een paar jaar tijd bijna verdubbeld aan maand prijs.
lenwar
@johanneslol29 augustus 2022 11:30
Die abonnementen zullen ook zonder deze ontwikkeling duurder worden vermoed ik.
Mesmer_ 29 augustus 2022 10:50
Ik vind het bizar dat Netflix niet in staat is gebleken om hun positie als eerste en grootste streamingdienst van de wereld vast te houden. Alles wat ze nu aan het proberen zijn zie ik als een wanhoopspoging om niet nog kleiner te worden. Ze verliezen steeds meer terrein.
Smuey @Mesmer_29 augustus 2022 11:47
Dat is natuurlijk niet helemaal de fout van Netflix. Disney is eigenaar van een niet bepaald onaanzienlijk deel van alle content die ooit geproduceerd is. Wanneer zo'n bedrijf besluit hetzelfde trucje ook te proberen en daarbij haar eigen content van jouw platform af haalt en daar ook nog eens een flinke lading klassieke films uit het verleden aan toe gaat voegen, dan krijg je een flinke knauw waar je maar moeilijk van te boven kunt komen.
System @Mesmer_29 augustus 2022 11:01
Dat krijg je als je prijzen blijft optrekken.
Zodra men niet meer het gevoel heeft dat men er voordeel uit haalt gaat men weg.
bzzzt @Mesmer_29 augustus 2022 11:13
Dat je de eerste en grootste bent is geen garantie voor de toekomst. Het gaat veel meer om de 'macht' om te bepalen wat er met populaire content gebeurt. En over de content van Disney, HBO etc hebben ze domweg nooit die zeggenschap gehad.
System @bzzzt29 augustus 2022 11:17
idd, kijk bv naar MSN en Altavista.com. mIRC iemand?
Of Yahoo. Nokia?
Zelfs facebook is al spartelend naar de ondergang aan het gaan.
Mangu429 @Mesmer_29 augustus 2022 14:17
Ik vind het bizar dat Netflix niet in staat is gebleken om hun positie als eerste en grootste streamingdienst van de wereld vast te houden.
Dat eerste kan niemand ze meer afpakken natuurlijk.
Dat grootste zijn ze ook nog steeds.
RobertoBOZ @Mangu42930 augustus 2022 16:25
Nee. Disney is er al voorbij in abonnees en gekeken uren (dat is naast Disney+ bijvoorbeeld ook ESPN).
G_Dragon 29 augustus 2022 11:02
Ik blijf mooi bij Premium tot het delen word aangepakt, dan gaat Netflix de deur uit. Reclame bij een streamingdienst is een grote no-go
innerchild @G_Dragon29 augustus 2022 11:43
Exact. Zodra delen bestraft wordt zeg ik netflix op 🙋‍♂️. Ook als het duurste abonnement > €20 = ☠️
Enterprise1701 @G_Dragon29 augustus 2022 12:55
Dit dus, maar ik heb de standaard abo
G_Dragon @Enterprise170129 augustus 2022 12:59
Ja wij hebben toen het duurste abbo genomen omdat we wel graag Ultra HD wouden kunnen kijken op onze Sony Oled tv :P
Enterprise1701 @G_Dragon29 augustus 2022 18:05
Wij hebben in het verleden ook de premium abbo gehad, maar de prijzen gingen toen omhoog en vond 16€ een beetje teveel van het goeie voor wat netflix levert, moet toegeven dat algemeen gesproken netflix niet zoveel soeps aan is meer.
ouhaha @G_Dragon29 augustus 2022 13:34
Voor u niet. Fijn. Doe gerust verder.

Voor vele mensen is dat het verschil tussen wel een abbo nemen, of niet.

Je moet het zien als "meer cordcutters" (gewone TV is vol reclame). Door een goedkoop abbo, stappen er meer richting streaming.

Concurreren met Disney+ en andere is:
- financieel moeilijk (je moet je eigen abbo wss goedkoper maken)
- je moet betere content aanbieden (ook duur)

Kortom, je winst uit het raam gooien, en vechten tegen veel grotere bedrijven.

Meer gebruikers, eventueel door reclame, zorgt voor meer inkomsten, en kan je content creatie over meer gebruikers delen.

Ik vraag me af of ze reclame voor Disney+ gaan accepteren xD
fl2001 29 augustus 2022 10:41
Op termijn word dat goedkoper abbonement natuurlijk net zo duur als de basic account van nu zonder reclames, waardoor de basic account ook weer in prijs gaat stijgen.

Ik ga wel weer lekker gratis downloaden, het leven is al duur zat zonder deze onzin praktijken.
Lord Blackadder 29 augustus 2022 10:44
Ik vind het aardig duur worden voor het aanbod. De versnippering is wel erg groot aan het worden.
mortal 29 augustus 2022 10:45
Liever een 1080 versie zonder games en reclame voor 8 euro

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