Streamingdienst SkyShowtime komt in vierde kwartaal naar Nederland

SkyShowtime, een gezamenlijke streamingdienst van Comcast en Paramount Global, komt in het vierde kwartaal naar Nederland. Specifieke releasedata en informatie over de prijzen volgt 'in de komende maanden'. Over beschikbaarheid in België wordt niet gerept.

SkyShowtime is opgezet als jointventure door Comcast en Paramount Global. Die twee partijen hebben in de VS losse streamingdiensten, respectievelijk met Peacock en Paramount+. SkyShowtime is specifiek bedoeld voor de Europese markt. De dienst komt op termijn beschikbaar in twintig verschillende landen en krijgt content in achttien verschillende talen. De dienst komt eerst uit in Scandinavië en later volgt een release in andere landen.

SkyShowtime krijgt onder meer 'exclusieve tv-premières' van bioscoopfilms van Paramount Pictures en Universal Pictures. Ook zal de dienst een selectie van films krijgen nadat deze in de bioscoop zijn uitgebracht. Daaronder vallen bijvoorbeeld titels als Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Sonic the Hedgehog 2 en Minions: The Rise of Gru. Nieuwe films zullen ook hun première maken op het platform. Daarnaast komt een 'een selectie' van de titels van Universal, Paramount-, Nickelodeon, DreamWorks, Paramount+, Showtime, Sky Studios en Peacock naar de dienst.

De dienst komt op 20 september beschikbaar in Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. In het vierde kwartaal volgt Nederland dus. Het is nog niet bekend wanneer in dat kwartaal SkyShowtime precies beschikbaar komt in Nederland en wat de dienst hier zal kosten. De streamingdienst gaat in Finland 7 euro per maand kosten.