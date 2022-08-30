RTL XL gaat in 2023 op in Videoland - update

RTL maakt bekend dat het volgend jaar stopt met RTL XL, alle content zal worden overgeheveld naar Videoland. RTL-programma's kunnen vanaf begin 2023 alleen nog worden teruggekeken via Videoland.

RTL maakt het samenvoegen van RTL XL met Videoland bekend op de helppagina van RTL XL. Daar is te lezen dat RTL XL begin 2023 stopt en dat alle RTL-programma's vanaf dat moment alleen nog terug te kijken zijn via Videoland. Op zijn website schrijft RTL:

"Wij willen alle videocontent van RTL samenbrengen op één on demand platform. Videoland is in een aantal jaar enorm gegroeid tot dé niet meer weg te denken nummer één lokale streamingdienst van Nederland. (De absolute nummer 2 als je kijkt naar alle aanbieders). Uit onderzoek blijkt dan ook dat Nederlanders het heel logisch vinden om ook hun RTL programma’s bij Videoland terug te kijken. Door alle programma’s vanaf 2023 op één platform aan te bieden maken we het makkelijker en duidelijker voor de kijker."

De programma's zijn op dit moment ook al te bekijken via Videoland, maar daarvoor moet wel een abonnement worden afgesloten. Via RTL XL was content tot 7 dagen na de uitzending gratis terug te kijken, maar dat zal vanaf 2023 niet meer mogelijk zijn.

Videoland heeft sinds vorig jaar meer dan een miljoen betalende abonnees. In december maakte RTL bekend de prijzen voor de streamingdienst te verhogen met een euro per maand.

Update, woensdag 08:15 uur: NLZiet laat aan Tweakers weten dat de RTL-programma's gewoon bij NLZiet beschikbaar blijven.