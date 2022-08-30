RTL XL gaat in 2023 op in Videoland - update

RTL maakt bekend dat het volgend jaar stopt met RTL XL, alle content zal worden overgeheveld naar Videoland. RTL-programma's kunnen vanaf begin 2023 alleen nog worden teruggekeken via Videoland.

RTL maakt het samenvoegen van RTL XL met Videoland bekend op de helppagina van RTL XL. Daar is te lezen dat RTL XL begin 2023 stopt en dat alle RTL-programma's vanaf dat moment alleen nog terug te kijken zijn via Videoland. Op zijn website schrijft RTL:

"Wij willen alle videocontent van RTL samenbrengen op één on demand platform. Videoland is in een aantal jaar enorm gegroeid tot dé niet meer weg te denken nummer één lokale streamingdienst van Nederland. (De absolute nummer 2 als je kijkt naar alle aanbieders). Uit onderzoek blijkt dan ook dat Nederlanders het heel logisch vinden om ook hun RTL programma’s bij Videoland terug te kijken. Door alle programma’s vanaf 2023 op één platform aan te bieden maken we het makkelijker en duidelijker voor de kijker."

De programma's zijn op dit moment ook al te bekijken via Videoland, maar daarvoor moet wel een abonnement worden afgesloten. Via RTL XL was content tot 7 dagen na de uitzending gratis terug te kijken, maar dat zal vanaf 2023 niet meer mogelijk zijn.

Videoland heeft sinds vorig jaar meer dan een miljoen betalende abonnees. In december maakte RTL bekend de prijzen voor de streamingdienst te verhogen met een euro per maand.

Update, woensdag 08:15 uur: NLZiet laat aan Tweakers weten dat de RTL-programma's gewoon bij NLZiet beschikbaar blijven.

Videoland

Door Robert Zomers

Redacteur

Feedback • 30-08-2022 18:39 158

30-08-2022 • 18:39

158

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Reacties (158)

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Jamesl 30 augustus 2022 18:55
Als je een RTL xl account hebt en recent iets hebt bekeken dan kan je zeer voordelig Videoland nemen:
https://nl.pepper.com/share-deal-from-app/247542
Tip :)
DNN!S @Jamesl31 augustus 2022 06:38
Helaas niet als je al een Videoland-account had/hebt.

De deal geldt alleen voor nieuwe Videoland Gebruikers. Bestaande Gebruikers kunnen hier geen gebruik van maken.
king006 @DNN!S31 augustus 2022 07:59
Gebruik je een ander e-mailadres 😉 ben je alsnog nieuw.
dutchgio @king00631 augustus 2022 08:45
Enkel bestaande RTL XL gebruikers die aan de volgende twee voorwaarden voldoen kunnen gebruik maken van de actie: (i) de gebruiker heeft een RTL XL account; én (ii) de gebruiker heeft in de periode van 1 oktober 2020 t/m 23 augustus 2022 minimaal één programma teruggekeken op de website of via de app van RTL XL middels dit persoonlijke account.
Dat gaat dus niet werken.
king006 @dutchgio31 augustus 2022 09:20
Met RTL XL niet ;-) Maar met een nieuw Videoland account wel. Overigens, ik had geen abonnement meer op videoland maar nog wel een account. Ik kon gewoon met dat account gebruik maken van de RTL XL actie voor 99 cent.
AutCha @king00631 augustus 2022 13:24
Gouden tip! Ik kreeg het eerder niet voor elkaar via de RTL XL route, maar wel gelukt via aanloggen via mijn bestaande Videoland account: ik kreeg een "welkom terug" scherm en kon hier het basis abonnement uitkiezen voor 0,99 ipv 4,99.
king006 @AutCha1 september 2022 18:23
Yes! Dat bedoelde ik dus 😉
DNN!S @king00631 augustus 2022 10:39
Dat gaat niet, het moet een bestaand account zijn. En áls dat wel zou werken... het gaat me wat ver om er een nieuwe bankrekening voor te openen op een andere naam.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 22 juli 2024 13:28]

hhoekstra @Jamesl30 augustus 2022 19:33
Alleen heb je dan wel het abonnement met reclame.
loki504 @hhoekstra30 augustus 2022 20:59
Maar die had je ook al met rtlXL dus daar verandert weinig aan.
vasco_nl @loki50415 september 2022 22:22
Niet helemaal waar, RTLXL account is gratis met reclame. Videoland nu 1 euro met reclame (normaal 5 euro geloof ik voor goedkoopste abo met reclame). Ze gaan dus verdienen aan een model dat gratis was (aan twee kanten door de gekke Henkies die hier intrappen). Videoland komt er hier gewoon niet in vanwege dit soort praktijken. Genoeg echt goede alternatieven zoals Netflix en HBO zonder reclame.

[Reactie gewijzigd door vasco_nl op 22 juli 2024 13:28]

loki504 @vasco_nl16 september 2022 06:20
Ik zeg ook nergens dat ze er niet aan verdienen deze wijziging. Ik geef alleen aan dat RTL XL ook reclame had. En dat je reclame dus blijkbaar niet zo erg vind anders had je wel andere(meer kostende) manier gevonden.
king006 @Jamesl30 augustus 2022 19:27
Thanks! Kennelijk ooit een RTL XL account gemaakt. Dus nu voor 99 cent Videoland.
rjmno1 @Jamesl31 augustus 2022 10:49
En zo pakken ze alles af voor jan met de pet.Alles wat ik nu zie op de tv is niks anders dan herhalingen.
Zelf hebben we wel netflix gelukkig is daar wel nog iets fatsoenlijks op.
vasco_nl @rjmno115 september 2022 22:25
Ptecies alles is herhaling dus waarom betalen voor een abo met ook nog eens reclame tussen al die oude meuk herhalingen.
rjmno1 @vasco_nl16 september 2022 20:45
Dat bedoel ik die herhalingen moeten we daar kijkgeld voor betalen, ik ben al bijna 20 jaar in de wao.
ik ben dus wettelijk afgekeurd voor nog in een bedrijf te gaan werken, maar er zijn idd veel te veel herhalingen op die keutelen kist en dan vinden ze het raar dat men zich gaat abonneren op een streaming dienst.ik heb laats videoland gezien op de tv bij familie maar daar staat ook niet veel op buiten dat heb ik nog viaplay voor het formule 1 te zien,ALLEEN formule 1 zenden ze uit de rest laten ze niet zien.
Ik ben niet iemand die achter zijn pc gaat zitten kijken naar een of andere serie, ik kijk liever naar de tv tevens ook een groter scherm.Of op mijn smartphone zitten kijken met een klein scherm bv naar een film.
Buiten dat heb ik bijna alles van films al gezien die online op viaplay staan.
Nee ze dwingen de mensen streamingdiensten te abonneren en het kost allemaal geld.
op netflix staat nog het meeste op en is echt waar voor je geld.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 22 juli 2024 13:28]

Tweakspider @Jamesl4 september 2022 13:16
Thankxs voor de tip! Had in het vrleden een XL account aangemaakt voor iets eenmaligs. Nu in ieder geval voor een jaartje Videoland voor € 0,99 per maand!
JopB 30 augustus 2022 18:42
Wat betekend dat voor NLziet gebruikers?
Tralapo @JopB30 augustus 2022 19:37
Dat mis ik inderdaad ook een beetje, @Robert Zomers.

Maar aangezien NLZiet niet zomaar een derde partij is, maar daadwerkelijk een samenwerkingsverband tussen NPO, RTL en SBS maak ik me daar niet zoveel zorgen over eigenlijk. Het is immers nog steeds een betaalde dienst.
Bulkzooi @Tralapo30 augustus 2022 20:39
Dat mis ik inderdaad ook een beetje, @Robert Zomers.

Maar aangezien NLZiet niet zomaar een derde partij is, maar daadwerkelijk een samenwerkingsverband tussen NPO, RTL en SBS maak ik me daar niet zoveel zorgen over eigenlijk. Het is immers nog steeds een betaalde dienst.
Het NPO gedeelte van NLziet is gebaseerd op NPO+, en Uitzending gemist, met enkel een betere resolutie en geen reklame. Dan moet je wel een app uit de welbekende appstores voor downloaden, ipv simpel de url in je browser intypen.

Aangezien analoge uitzendingen zijn afgesloten en het kijk-en-luistergeld verdisconteerd / gefiscaliseerd is, wordt het steeds moeilijker voor de NPO om te overleven. Dat is, als ze al bestaansrecht hebben.

Wat een kansloze strijd tegen Netflix en YouTube. Doet me denken aan Air France / KLM vs. Qatar Airways.

Ik vraag me ook af hoe het met de Wereldomroep en BVN staat.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 13:28]

Andros @Bulkzooi30 augustus 2022 21:10
Analoge uitzendingen zijn al jaren uitgeschakeld maar je kunt de NPO nog steeds FTA in HD ontvangen via DVB-T2. Een beetje moderne tv heeft daar een tuner voor en meer dan een antenne heb je dan niet nodig dus dat analoog is geen argument :) .

BVN lijkt zich af te bouwen. De VRT is er al eventjes vandoor waardoor het enkel een NPO verhaal is en in verschillende delen van de wereld zendt BVN al niet meer uit om kosten te besparen of omdat tv programma's via andere kanalen te ontvangen zijn, snel internet is ook in andere landen steeds beter verkrijgbaar :) .

https://www.bvn.tv/wijzigingen/

De wereldomroep als korte golf radio voor Nederlandstaligen in het buitenland is kortgezegd dood, wegbezuinigd door kabinet Rutte I in 2012. Wederom hetzelfde argument, met internetverbindingen tot op de raarste plekken van deze planeet is informatie steeds meer toegankelijk en zijn deze verouderde technieken overbodig geworden.
Bulkzooi @Andros30 augustus 2022 21:30
Analoge uitzendingen zijn al jaren uitgeschakeld maar je kunt de NPO nog steeds FTA in HD ontvangen via DVB-T2. Een beetje moderne tv heeft daar een tuner voor en meer dan een antenne heb je dan niet nodig dus dat analoog is geen argument :) .

BVN lijkt zich af te bouwen. De VRT is er al eventjes vandoor waardoor het enkel een NPO verhaal is en in verschillende delen van de wereld zendt BVN al niet meer uit om kosten te besparen of omdat tv programma's via andere kanalen te ontvangen zijn, snel internet is ook in andere landen steeds beter verkrijgbaar :) .

https://www.bvn.tv/wijzigingen/

De wereldomroep als korte golf radio voor Nederlandstaligen in het buitenland is kortgezegd dood, wegbezuinigd door kabinet Rutte I in 2012. Wederom hetzelfde argument, met internetverbindingen tot op de raarste plekken van deze planeet is informatie steeds meer toegankelijk en zijn deze verouderde technieken overbodig geworden.
Thnx voor de update. Maar allemamachigisch, wat heftig!

Ik ga het ff laten bezinken en laat het ff sudderen.
Het voormalige “kijk en luistergeld” (ook wel de omroepbijdrage) is dankzij ons Paarse kabinet sinds 2000 verdisconteerd in de Inkomstenbelasting (ook wel fiscalisering genoemd).
Betreft de Mediawet, aangenomen op basis van de in 2007 aangenomen EU-richtlijn ‘Audiovisuele Mediadiensten‘ en tot stand gekomen en ingegaan per 1 januari 2009.

De discussie en gedachtengang is dus ouder dan Rutte. Is ook niet gek, met SBS6 vanuit Luxemburgs Luchtruim en Veronica vanaf de Noordzee.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 13:28]

Andros @Bulkzooi30 augustus 2022 22:25
RTL zendt uit via Luxemburg vanwege die wetgeving, SBS had zijn zaakjes al sinds het begin wel op orde. Raadt eens waar RTL voor staat overigens? Zet RTL5 maar eens op om 5 uur 's nachts dan snap je het meteen ;)
The Third Man @Andros30 augustus 2022 22:48
Zond uit vanuit Luxemburg. De ‘lusconstructie’ is al een tijdje niet meer nodig, de kabelboeren krijgen de zenders direct vanuit het Mediapark aangeleverd (waar de nationale tv backbone zit). Bijvoorbeeld via een partij als Eriksson.

De satelliettransmissie gaat ook vanuit Hilversum direct naar Astra 3B.
Bulkzooi @The Third Man31 augustus 2022 00:49
Zond uit vanuit Luxemburg. De ‘lusconstructie’ is al een tijdje niet meer nodig, de kabelboeren krijgen de zenders direct vanuit het Mediapark aangeleverd (waar de nationale tv backbone zit). Bijvoorbeeld via een partij als Eriksson.

De satelliettransmissie gaat ook vanuit Hilversum direct naar Astra 3B.
Nou, SBS was gewoon een Luxemburgs bedrijf dat o.a. op de Nederlandse markt commerciële tv (via de satelliet) kwam aanbieden.

Tot daarvoor was die markt hermetisch gesloten, via de COAX kabel boeren, en dankzij Philips hadden we net kleuren TV's met een IR afstandbediening gekregen.

Of die Astra satelliet ook daadwerkelijk in Luxemburg gelanceerd was weet ik niet. Wel weet ik dat je ook bv. Eutelsat op onze breedtegraadt kon ontvangen.

En Veronica was de eerste omroep die van de Nederlandse Staat wegvluchtte, naar de Noordzee, en de broodnodige vernieuwing in de ether bracht.

De Nederlandse Staat heeft een hele slechte relatie met media. Het is dus vooral Nederlandse wetgeving die te kort schoot qua technische realiteit en ruimte liet voor een buitenlandse commerciële partij om op onze gesloten, nationale markt toe te treden en uit te zenden @Andros

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 13:28]

The Third Man @Bulkzooi31 augustus 2022 07:16
Je haalt echt tig dingen door elkaar. SBS staat voor Scandinavian Broadcasting Systems, heeft 0 komma 0 met Luxemburg te maken. Zij kwamen pas in Nederland kijken toen de commerciele tv per wet was toegestaan.

SES is de Luxemburgse partij achter satellieten van Astra, maar is zelf geen zenderpartij. Dat is RTL bijvoorbeeld. En de Astra satellieten zijn niet uit Luxemburg gelanceerd maar uit Frans Guyana. Er vinden nog wel uplinks plaats vanuit Luxemburg maar tegenwoordig steeds minder. Toen de lusconstructie nog actief was gebeurde dat wel, toen ging alle tv signalen vanuit Hilversum naar Luxemburg en vanuit daar naar de satelliet(en). Heeft niks met lanceringen te maken natuurlijk.

De markt was ook niet gesloten via de coax boeren, er was vanuit de media wetgeving zogenaamde programmaraden ingesteld die bepaalden wat er op de kabel te zien was. Partijen als Casema moesten daar gehoor aan geven, als het aan hen had gelegen waren er natuurlijk veel meer zenders op te zien geweest…

Ook BVN en de EBU die in je andere bericht noemt hebben er niks mee te maken. EBU is een samenwerking van de nationale omroepen (wat NOS bij ons is), wat geheel losstaat van de commerciële markt met RTL en SBS etc. BVN is slechts een extra publieke zender die enkel op satelliet uitzond uitzendt (edit: ik dacht dat ze geheel met satelliet gestopt waren maar dat is niet zo).

Kortom een hele berg klok/klepel verhalen die de plank behoorlijk misslaan.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 22 juli 2024 13:28]

Bulkzooi @The Third Man31 augustus 2022 10:42
Je openings-statememt is gammel.
commerciele tv per wet was toegestaan.
Philips bracht kleuren TV's en Hilversum bracht content, ergens in de jaren 80 kwam RTL als eerste commerciële zender, naast (of bovenop) het publieke bestel.
De markt was ook niet gesloten via de coax boeren, er was vanuit de media wetgeving zogenaamde programmaraden ingesteld die bepaalden wat er op de kabel te zien was. Partijen als Casema moesten daar gehoor aan geven, als het aan hen had gelegen waren er natuurlijk veel meer zenders op te zien geweest…
Nou, elk adres had maar 1 aanbieder.
En de Astra satellieten zijn niet uit Luxemburg gelanceerd maar uit Frans Guyana. Er vinden nog wel uplinks plaats vanuit Luxemburg maar tegenwoordig steeds minder. Toen de lusconstructie nog actief was gebeurde dat wel, toen ging alle tv signalen vanuit Hilversum naar Luxemburg en vanuit daar naar de satelliet(en). Heeft niks met lanceringen te maken natuurlijk.
Tjeetje. Wat een gedoe.

Was de overheid (en die programmeerraden) die arme kijkbuis-kinderen aan het beschermen en zorgen dat ze de juiste content voorgeschoteld kregen?

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 13:28]

The Third Man @Bulkzooi31 augustus 2022 10:59
Philips bracht kleuren TV's en Hilversum bracht content, ergens in de jaren 80 kwam RTL als eerste commerciële zender, naast (of bovenop) het publieke bestel.
RTL-Véronique, vanuit Luxemburg dus, niet als Nederlandse zender noch onderdeel van het Nederlandse bestel... RTL = Radio Télévision Luxembourg... Weliswaar met 95% Nederlandse content, maar juridisch gezien Luxemburgs. Over gammel gesproken.
Nou, elk adres had maar 1 aanbieder.
Dat heeft geen relatie met het feit dat de aanbieder niet mocht kiezen welke zenders er op werden aangeboden, daar ging de programmaraad over. En als je doelt op de keuzevrijheid qua aanbieder: kabel is doorgaans gemeenteeigendom, de aanbieder is vervolgens door de gemeente aangesteld als exploitant. De keuze om die markt dicht te houden kwam vanuit de gemeentes, niet vanuit de kabelboeren.
Was de overheid (en die programmeerraden) die arme kijkertjes aan het beschermen en zorgen dat ze de juiste content voorgeschoteld kregen?
Waar het om draaide was de angst om een Amerikanisering van het tv-bestel te krijgen, waar de publieke omroep in een soort verdomhoekje zit en het gros naar zeer commerciele content moest kijken doorspekt met reclames. Natuurlijk achterhaald, zelfs eind jaren '80, maar de Nederlandse overheid was en is geen ster in het bijbenen van de vooruitgang, dat gaat vaak reactief en dus ook in dit geval.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 22 juli 2024 13:28]

Bulkzooi @The Third Man31 augustus 2022 11:09
[...]
Ja, vanuit Luxemburg dus, niet als Nederlandse zender... RTL = Radio Télévision Luxembourg... Weliswaar met 95% Nederlandse content, maar juridisch gezien Luxemburgs.
Nou, die beeldbuizen kwamen uit Eindhoven totdat productie werd uitbesteed naar lage loon landen.
De content kon overal vandaan komen, maar het bedrijf RTL is in Luxemburg geregistreerd.
Dat heeft geen relatie met het feit dat de aanbieder niet mocht kiezen welke zenders er op werden aangeboden, daar ging de programmaraad over.
De keuzevrijheid is bedoelt voor de belastingbetalende (eerder, toen er nog keuzevrijheid was, was de naam kijk-en-luistergeld) Nederlander. En die woont op een adres waar de kabel binnen komt.
Die kabel exploitanten en aanbieders zijn een invulling van die taak.
Waar het om draaide was de angst om een Amerikanisering van het tv-bestel te krijgen, waar de publieke omroep in een soort verdomhoekje zit en het gros naar zeer commerciele content moest kijken doorspekt met Ster-reclames.
De vraag is of het nuttig is, of het een taak is van de overheid. Het waarde-oordeel komt later, maar Menno Buch, Bart BOOS en de pinup club hebben ook hun plaats in het verhaal.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 13:28]

The Third Man @Bulkzooi31 augustus 2022 11:19
Prima, fijne dag verder _/-\o_ 8)7
SebasFM @Bulkzooi31 augustus 2022 02:13
Je bedoelt denk ik SES in plaats van SBS. ;)
Robin4 @Andros31 augustus 2022 03:02
RTL:

Volgens mij Radio / Televisie / Luxumburg.
Tim_bots @Andros31 augustus 2022 09:55
Inmiddels is het 5:30. Bron: https://www.tvgids.nl/nieuws-actualiteiten/rtl-de-journal
Verbazend is het wel om eerlijk te zijn.
supertanno @Andros30 augustus 2022 23:16
Om 5 uur 's nachts lig ik meestal nog te slapen, kan je een spoiler geven wat je dan te zien krijgt?
lasermen @supertanno30 augustus 2022 23:34
Het Luxemburgse RTL nieuws.
The Third Man @supertanno31 augustus 2022 09:29
Vroeger het beroemde Hei elei kuck elei (hey jij daar kijk eens hier), vereist vanuit de Luxemburgse wetgeving dat een zender minimaal een half uur (of zo) aan Luxemburgse content moest hebben. Tegenwoordig is het een ‘gewoon’ journaal.
Rowestvenray! @Andros30 augustus 2022 23:15
Wat een bullshit verhaal, SBS had zijn zaakjes niet beter op orde. RTL Veronique had het moeilijker omdat commerciële tv niet was toegestaan.
SBS had het makkelijker omdat toen ze startte er wel commerciële tv mocht in Nederland.
Marcel Br @Bulkzooi31 augustus 2022 19:59
Misschien dat er in 2009 een Mediawet is aangenomen maar kijk- en luistergeld was al veel eerder afgeschaft. Ik heb het nooit zelf betaald, vanaf 2006 op mezelf wonend.
Bulkzooi @Marcel Br31 augustus 2022 20:02
Misschien dat er in 2009 een Mediawet is aangenomen maar kijk- en luistergeld was al veel eerder afgeschaft. Ik heb het nooit zelf betaald, vanaf 2006 op mezelf wonend.
Maar jij vulde in 2006 je Tj-biljet wel in :+

Dit is wat er één alinea voor staat:
Het voormalige “kijk en luistergeld” (ook wel de omroepbijdrage) is dankzij ons Paarse kabinet sinds 2000 verdisconteerd in de Inkomstenbelasting (ook wel fiscalisering genoemd).
Betreft een methodiek, eigenlijk meer een mechanisme, die de overheid wel vaker toepast. Een beetje waarheid creëren, met harde centen.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 13:28]

Bulkzooi @Andros31 augustus 2022 01:23
BVN lijkt zich af te bouwen. De VRT is er al eventjes vandoor waardoor het enkel een NPO verhaal is en in verschillende delen van de wereld zendt BVN al niet meer uit om kosten te besparen of omdat tv programma's via andere kanalen te ontvangen zijn, snel internet is ook in andere landen steeds beter verkrijgbaar :) .

https://www.bvn.tv/wijzigingen/
Dat die niet opgegaan zijn in de European Broadcasting Union, daar begrijp ik dan weer niks van.

En VRT? Is dat Canvas(/Ketnet)? Ik geloof dat de Belgische Staats situatie nog complexer is, met RTBF.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 13:28]

Andros @Bulkzooi31 augustus 2022 08:09
De EBU is een samenwerking tussen verschillende omroepen van verschillende landen, daar valt niets in op te gaan ;) Zoals @The Third Man al zei, je haalt wel erg veel dingen door elkaar. BVN stond ooit voor "Beste van Vlaanderen en Nederland" omdat ze zich op de Nederlandstalige inwoners van de lage landen richten. Door besparingen bij de VRT en door de mogelijkheid van websites en apps is de VRT uit BVN gestapt, sindsdien staat BVN voor "Het beste van NPO". Niet bijster origineel maar het dekt de lading.

De publieke omroep is in België lang niet zo complex als het land zelf, de oude BRT is gewoon opgeknipt in VRT voor Nederlandstaligen en RTBF voor Franstaligen. Ze delen zelfs een gebouw met een hoofdgang, links spreken ze Nederlands, rechts Frans ;) . (Voor het gemak laat ik de BRF van de oostkantons even buiten beschouwing, dat is meer een regionale kabelkrant...)
Bulkzooi @Andros31 augustus 2022 10:25
De EBU is een samenwerking tussen verschillende omroepen van verschillende landen, daar valt niets in op te gaan ;) Zoals @The Third Man al zei, je haalt wel erg veel dingen door elkaar. BVN stond ooit voor "Beste van Vlaanderen en Nederland" omdat ze zich op de Nederlandstalige inwoners van de lage landen richten. Door besparingen bij de VRT en door de mogelijkheid van websites en apps is de VRT uit BVN gestapt, sindsdien staat BVN voor "Het beste van NPO". Niet bijster origineel maar het dekt de lading.
BVN richt zich op Nederlands-talige onderdanen; ik ken BVN vanuit het Caribische gebied van voor dat de wet ‘Audiovisuele Mediadiensten' (2007-2009) inging. Ook daar was het nog Koninkrijk Nederland.

En ik heb een tijdje zo'n fta ontvanger gebruikt maar dat werkte niet goed (aan de kant van het huis waar ik de tv wilde).

Maar thnx; BVN heeft dus geen toegevoegde waarde, en is hier in Nederland niet eens beschikbaar.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 13:28]

Arfman @Andros31 augustus 2022 08:18
Analoge uitzendingen zijn al jaren uitgeschakeld maar je kunt de NPO nog steeds FTA in HD ontvangen via DVB-T2. Een beetje moderne tv heeft daar een tuner voor en meer dan een antenne heb je dan niet nodig
Helaas. Waar ik woon is er compleet geen signaal, zelfs niet met een gevoede externe antenne.
SuperDre @Bulkzooi30 augustus 2022 21:12
Gezien wat NPO tegenwoordig uitpoept heeft het geen bestaansrecht meer boven de commerciele zenders. Zowat alles is vergelijkbaar met wat er op commerciele zenders te zien is, zit vaak ook dezelfde producers achter, maar heeft dan alleen reclamed tussen de programma's ipv ook IN.
Boele009 @SuperDre30 augustus 2022 23:12
Dat ligt heel erg aan de programma's. NPO1 is voornamelijk hetzelfde als de commerciëlen, maar documentaires als op NPO2 of kinderprogramma's als Het Klokhuis zie je echt niet op RTL of SBS
SuperDre @Boele00931 augustus 2022 01:38
Ja, ofwel die paar programma's die wel echt afwijken en maatschappelijk verantwoordt zijn dan kan alles naar 1 NPO kanaal.
batjes @SuperDre31 augustus 2022 08:26
Dat heeft er mee te maken dat de NPO zijn eigen riem moet ophouden en een steeds groter deel van de inkomsten zelf maar moet regelen. Dus ze volgen dan ook steeds meer de massa voor de kijkcijfertjes. Ze kunnen zich maar beperkt veroorloven om zich te richten op de niches.

Slechte ontwikkeling, maar de (o.a.) VVD wil dat er steeds minder centjes die kant op wegvloeien. VVD is ook één van de drijfveren om de publieke omroep te degraderen tot het niveau van de commerciële omroepen.
SuperDre @batjes31 augustus 2022 16:01
Ik vind het geen slechte ontwikkeling, wat mij betreft mag heel de NPO opgedoekt worden, in iedergeval zeker zwaar de kraan dichtdraaien zodat er nog maar 1 zender is waar dan echt alleen nog maatschappelijk informatieve programma's komen en geen 'domme' entertainment meer, laat programma's als Heel holland bakt, Boer zoekt vrouw, Studio voetbal en ga zo maar door, maar mooi overgaan naar de commerciele zenders.
Frame164 @Bulkzooi30 augustus 2022 21:10
De toekomst van NPO (of een andere vorm van publieke omroep) is aan ons. Als we stemmen voor partijen die een sterke publieke omroep willen dan blijft het bestaan.
HeelErgEdwin @Tralapo31 augustus 2022 07:52
Dit seizoen heeft SBS het programma “Lang Leve de Liefde” verplaatst van Kijk (SBS uitzending gemist) naar Videoland. Sindsdien is het niet meer op NLZIET te zien. Ik vrees het einde van NLZIET.
The Third Man @HeelErgEdwin31 augustus 2022 09:30
NLziet is ook nog steeds een live tv platform.
SunnieNL @JopB30 augustus 2022 19:32
Goede vraag en jammer dat Tweakers daar niet even achteraan is gegaan.
AuteurRobert Zomers @JopB30 augustus 2022 19:43
Goede vraag. Ik verwacht dat dit gewoon blijft bestaan, aangezien het om een aparte (en vooral ook betaalde) dienst gaat.

Ik ga even kijken of we toch een reactie van RTL kunnen krijgen hierop.
IOS Ries @JopB31 augustus 2022 07:44
Precies mijn gedachte. Wij zijn een paar jaar van de “kabel afgestapt” en hebben enkel een internet verbinding waarmee we met o.a. NLZIET tv content bekijken. Deze dienst is zijn geld dubbel en dwars waard. Als RTL zijn content terug trekt uit deze dienst zou dat wel een klap zijn.
Koekiemonsterr @JopB31 augustus 2022 08:14
Inmiddels heeft NLZiet laten weten dat de RTL-programma’s gewoon beschikbaar blijven op hun dienst. Zal dat ook nog even opnemen in het artikel.
robertlinke @JopB31 augustus 2022 09:53
update geweest:

Update, woensdag 08:15 uur: NLZiet laat aan Tweakers weten dat de RTL-programma's gewoon bij NLZiet beschikbaar blijven.
Verwijderd @JopB30 augustus 2022 19:00
Gekke vraag wellicht: wat biedt NLZiet aan? 🙈
Donstil @Verwijderd30 augustus 2022 19:03
Gekke vraag wellicht: wat biedt NLZiet aan? 🙈
Je zoekmachine is waarschijnlijk stuk maar ze doen dus dit:
NLZIET is een samenwerking van de NPO, RTL, en KIJK, en biedt ook alle regiokanalen aan. Daardoor kun je de meeste programma’s van de Nederlandse tv tot 1 jaar lang terugkijken. Gezamenlijk goed voor 3.068.280 minuten kijkplezier.
stresstak @Donstil30 augustus 2022 23:30
Tevens doen ze Belgie EEN, Canvas en Ketnet. En af en toe Sporza.
Zo keek ik afgelopen zondag de Grand Prix formule 1
divvid @stresstak31 augustus 2022 07:05
Oh ja, en nlziet had de oranje voetbal wedstrijden in betere kwaliteit dan de KPN on demand app. Zelfs in een vakantiehuisje met glasvezel
DR!5EQ @JopB30 augustus 2022 18:52
Dat was ook de eerste reactie van mij.
Ethirty 30 augustus 2022 18:51
Wat ze eigenlijk zeggen is:
Onze content was grotendeels gratis te bekijken, maar we vinden het belangrijker dat we er (nog een keer) geld voor kunnen vragen. Uit onderzoek blijkt dat we eigenlijk niet zoveel geven om wat onze klanten daarvan vinden. Daarom integreren we alles in een matig presterend platform dat eigenlijk niet meer van deze tijd is.
Andros @Ethirty30 augustus 2022 21:30
Je haalt "klanten" en "gebruikers" door elkaar. De consument die gratis via RTLXL kijkt is niet de klant van RTL, dat zijn hun adverteerders. RTL Nederland blijft een commerciële tent en blijkbaar is RTLXL naast Videoland niet meer interessant of rendabel. Dan staat het hen vrij daar iets anders mee te doen :) .
Ethirty @Andros30 augustus 2022 21:44
En dat is precies het probleem van dit soort diensten, ze verliezen uit het oog wie het geld moet opleveren. Zonder kijkers heb je geen verdienmodel.

Want ik ga als consument nooit accepteren dat ik én betaal voor content én ook nog eens reclame te zien krijg. Dat Netflix het gaat proberen maakt het nog geen houdbaar verdienmodel. Daarvoor is er te veel concurrentie en zijn er te veel alternatieven.

Maar het past wel in het straatje meer meer meer van content bedrijven.
wiezalditzijn @Ethirty30 augustus 2022 22:22
Je kan altijd iets extra’s betalen om geen reclame te zien. Op de gratis Spotify hoor je ook continue reclame om te betaalde versie te nemen.

Ze willen dat je klant wordt en niet het product. Een dergelijk platform onderhouden kost gwn geld. Het moet ergens vandaag komen.

[Reactie gewijzigd door wiezalditzijn op 22 juli 2024 13:28]

Cartman! @Ethirty30 augustus 2022 19:10
Videoland bevalt me prima hoor.
P_Tingen @Cartman!30 augustus 2022 20:11
Ja, hier ook. Ik kijk niet veel tv, maar programma's terugkijken zonder reclame is heerlijk en scheelt ook al snel zo'n 20 minuten per uur aan reclame.
Martinspire @Ethirty30 augustus 2022 19:27
Mja plus dat ze nu geen platform meer hoeven te onderhouden dus daar gaan ze ook kosten drukken.
Hoofmark @Ethirty30 augustus 2022 23:51
Hoezo 'nog een keer'? En het is nu eenmaal een commercieel bedrijf, geen vrijwilligers organisatie.
AW_Bos 30 augustus 2022 18:48
Eigenlijk wordt het tijd voor een nieuwe prijsstructuur. Dat je zelf kosteloos kan kijken in de app wat er beschikbaar is, en naast een abonnement ook los kan betalen voor content. Ik hoor steeds meer dat mensen zich lijken te hekelen aan de tiental on-demand diensten die elk een ander aanbod hebben. Vaak delen ze de abonnementen maar ook hoor ik dat de platformen daar ook weer beperkingen op gaan/willen leggen.

Dus het wordt tijd voor frisse wind in video-on-demand wereld, en kom met losse video's aan die je tegen betaling kan kijken.
lenwar @AW_Bos30 augustus 2022 19:30
Je bedoelt een van de vele videotheken die er al heel lang zijn, zoals Apple TV, Amazon Prime, Google Play, Ziggo heeft ook iets, KPN dat ik ook.

Bij Prime en Apple TV kan je een film huren voor 3 à 5 euro. De andere platformen weet ik niet wat de prijzen zijn
JanvD @lenwar30 augustus 2022 19:41
Pathé Thuis werkt ook erg makkelijk en heeft ook prijzen tussen de € 3 & € 5. Soms een premium film voor wat meer, maar dat is een kwestie van een maand of twee wachten en dan is die film goedkoper. Uiteraard altijd met NL ondertiteling
Heroic_Nonsense @lenwar30 augustus 2022 20:36
Voor films is dit inderdaad goed geregeld. Voor series echter niet. Geen van de pay-per-view streamingdiensten (Pathe Thuis, AppleTV etc.) biedt series aan in Nederland; dat is echt voorbehouden aan de flatfee streamingdiensten (Neflix, HBOMax, AppleTV+ etc.).

Zelfs TV-series kopen is niet mogelijk in Nederland (bijvoorbeeld op iTunes/AppleTV), waar dat in de VS wel mogelijk is. Hier moet je meteen de DVD/Blu-Ray-set kopen.

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 22 juli 2024 13:28]

Frame164 @AW_Bos30 augustus 2022 21:18
Ik denk dat je dan uiteindelijk duurder uit bent. De overall kosten zullen stijgen voor de contentboeren en dat moet toch terugverdient worden. Daarnaast zullen ze met prijzen per serie komen die aantrekkelijk lijken waardoor je zonder dat je door hebt meer betaald dan nu. Een paar series per maand zullen dan ook een paar tientjes kosten.
deregtx 30 augustus 2022 20:33
Hoop dat de Fusie met Talpa niet doorgaat. Zonder concurrentie krijgen en matige TV.
MrMonkE @deregtx31 augustus 2022 10:49
Ik vraag me af waarom er momenteel geen concurrentie is.
laracroftonline @deregtx31 augustus 2022 14:07
Verschillende juice kanalen op instagram hebben via interne bronnen bevestigd gekregen dat de fusie bijna rond is en het rtl network gaat heten.
memphis 30 augustus 2022 18:43
Ik hoop niet dat dit ook voor de interactieve TV gaat gelden. Even een programma terug kijken is wel zo makkelijk.
xFeverr @memphis30 augustus 2022 19:44
Bedoel je via je TV provider? Dat is gewoon een opname bij de provider zelf, daar heeft RTL XL verder niks mee te maken.
memphis @xFeverr30 augustus 2022 19:51
Niet geheel waar denk ik, Er zijn al genoeg zaken die niet meer terug gekeken mag worden dus het lijkt dat RTL bij de provider aangeeft wat wel en niet terug gekeken mag worden.
Frame164 @memphis30 augustus 2022 21:11
Dat klopt maar de provider biedt de terugkijkdienst. En bij iedere content staat een houdbaar tot datum.
Dyna20 30 augustus 2022 18:46
Zou wel sneu zijn als je inderdaad niks meer van RTL terug kan kijken zonder Videoland abbo. Nu NLziet benieuwd wat dat voor deze abonees gaat betekenen?
Carlos0_0 @Dyna2030 augustus 2022 20:44
Niks want je kan het daar een jaar lang terug kijken, dit staat los van RTL XL.
Dyna20 @Carlos0_030 augustus 2022 21:45
Dat zeg je wel zo makkelijk denk alleen dat het niet zo simpel is.

RTL XL is op dit moment gekoppeld aan NL Ziet. De betaalde RTL XL versie dan zo gezegd. Waar je een jaar terug kan kijken, Je hebt ook de gratis versie, die werkt met 7 dagen terug kijken. Zelfde als bijvoorbeeld NPO, daar heb je ook een betaalde versie, en ook die is gekoppeld aan NL Ziet.

Als RTL XL niet meer bestaat, is het maar de vraag of dit zo blijft.
THE_BASE 30 augustus 2022 20:31
Dan is er voor die tijd nog een hoop werk aan de winkel wat betreft de applicaties voor Videoland V2, want Videoland heeft een goed werkende app zo’n beetje de nek omgedraaid. Wat een gedrocht is die nieuwe app, gewoon eigenwijs een andere videospeler implementeren dan die Apple aanbiedt.
LocK_Out @THE_BASE30 augustus 2022 21:49
Voor mij is het vernachelen van de app de reden geweest om definitief m'n abbo op te zeggen. Op een gegeven moment was er op Android TV niet eens meer degelijk in stappen voor of achteruit te spoelen. Dit ging ineens met minuten i.p.v. seconden.
THE_BASE @LocK_Out30 augustus 2022 22:10
Precies. Ik snap wat je bedoelt. Inmiddels is dat probleem deels opgelost. Maar veel goed werkende functionaliteit is er uit gesloopt. Ik snap best dat je na zoveel jaar het platform wilt upgraden om het toekomstbestendig te maken, maar ontwikkel dan een app en speler op basis van wat je hebt en wat de concurrentie aanbiedt. De speler en buttons zijn verschrikkelijker en met feedback doen ze weinig.
Heijmenberg99 30 augustus 2022 18:43
Ik vraag me dan af wanneer Videoland dan ook eindelijk eens 4K content aan gaan bieden. In geen enkel abonnement zit dit nog.
Verwijderd @Heijmenberg9930 augustus 2022 19:02
Niet alleen 4K, ook een app op de Amazon FireStick 👍 samen met NPO Start de 2 grote afwezige op deze devices, gewoon een Android variant van de app.
TheVivaldi @Verwijderd30 augustus 2022 19:42
Wat precies mis je uit NPO Start dat NLZiet niet heeft? (NLZiet heeft wél een Fire TV-app.)
Heroic_Nonsense @TheVivaldi30 augustus 2022 20:32
NLZiet is bijna 3x duurder dan NPO Start. Als je niets geeft om RTL/SBS, dan is dat zonde geld.

Overigens hier een tevreden NLZiet-gebruiker.
Frame164 @Heroic_Nonsense30 augustus 2022 21:14
Er wordt hier altijd geklaagd over de versplintering van streamingdiensten. Nu is er een dienst die aantal contentpartijen aggregeert en dan moet het weer los omdat je niet wilt betalen voor bepaalde content. Wanneer is het dan wel goed?
iAR @Frame16431 augustus 2022 06:51
Het gaat hier om geld. Denk ik.
Ik vind NLZIET een stuk fijner werken dan npo start. Maar ik kijk nooit commercieel. Ik vind het wel prima. Toegegeven, ik deel wel een NLZIET account.
Heroic_Nonsense @Frame16431 augustus 2022 12:05
Dat zeg ik niet.

NPO Start als losse dienst er naastis prima en een noodzakelijke uitzondering: de programma's worden betaald van gemeenschapsgeld, dus moeten ze ook laagdrempelig beschikbaar zijn. Als je niets hebt met commercial TV, dan is NPO Start een prima dienst voor die 3 euro per maand. Scheelt toch 60 euro op jaarbasis met NLZiet.

Dat NLZiet zo'n laag tarief kan hanteren en toch overleeft, komt door medewerking van alle betrokken partijen. Vroegere concurrenten, zoals KPN Play, hadden die medewerking niet en hebben het niet lang volgehouden door de scheve kosten/baten: met name RTL en (toen nog) SBS Nederland vroegen zó ontzettend veel voor doorgifte van hun zenderboeketten dat de abonnementsprijs eigenlijk verdubbeld had moeten worden (of er véél meer abonnees bij moesten). Zelfs gratis HBO 1, 2 en 3 in het pakket bracht niet voldoende nieuwe klanten, dus ging de stekker er uit.

Er zijn maar weinig streamingsdiensten die (Nederlandse) OTA content aanbieden via internet en daar niet een ander abonnement aan koppelen om de kosten/baten positief te houden (zoals Ziggo en T-Mobile doen).

Eigenlijk is dat, naast NLZiet, alleen nog Canal Digitaal. En die is 2,5 keer zo duur, werkt met jaarcontracten en heeft een prehistorisch complexe opzegprocedure (die volgens mij nog bedacht is in de tijd dat ze een schotel van je muur kwamen afschroeven als je opzegde). Wel met meer zenders, dat wel.
OruBLMsFrl @Heroic_Nonsense30 augustus 2022 23:21
Hier overgestapt van NPO Plus naar NLZiet vanwege de kwaliteit. NPO was ons te vaak overbelast met populaire sportwedstrijden. Meer dan eens zo slecht beeld dat je de bal nauwelijks meer kon volgen door de extreme macro blocking, op zelfde moment andere streaming zoals Ziggo Go ook nog prima. Dan houdt NLZiet het voor ons gevoel van open aanbieders toch een stuk beter vol, misschien iets lagere kwaliteit in zulke situaties, maar een ordegrootte beter dan NPO Plus toch meermaals geconstateerd, voordat we definitief over gingen...

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 22 juli 2024 13:28]

Verwijderd @TheVivaldi30 augustus 2022 21:06
NPO start is gratis 🤷🏻‍♂️
NL ziet had ik tot voor vandaag nog niet van gehoord 🙈
SuperDre @Verwijderd30 augustus 2022 21:14
En de android versie draait niet op de FireTV?
Verwijderd @SuperDre30 augustus 2022 21:21
Nope
hardware-lover
@Verwijderd30 augustus 2022 21:45
Ik veronderstel dat je niet de juiste versie te pakken hebt gekregen, want een Android TV versie van de app doet het prima op de Fire Stick. Welke je moet hebben is volgens mij terug te vinden in ons algemene Fire TV topic hier op Tweakers.
Verwijderd @Heijmenberg9930 augustus 2022 18:45
En ook eens een keer 5.1 geluid aanbieden. Het is toch niet meer van deze tijd om alleen stereo geluid aan te bieden met een beperkte 720p/1080p stream. Dat is de reden dat ik op deze manier nooit een abonnement af zal sluiten bij Videoland.
jordyS1 @Verwijderd30 augustus 2022 20:10
laten we eerlijk zijn en toegeven dat de hoeveelheid mensen die waarde hecht aan 4k wel iets hoger ligt dan het aantal mensen dat 5.1 geluid willen... dat laatste is wel echt een niche
Verwijderd @jordyS130 augustus 2022 20:26
Een niche? Merendeel van de mensen hebben een soundbar of een ander device staan die 5.1 ondersteund. Ook al heb je niet een volledige 5.1 opstelling, de bitrate is veel hoger dan bij stereo geluid waardoor je er alsnog voordeel van hebt. Stereo is echt een ouderwets format wat bij geen enkele nieuwe film of game gebruikt wordt. Ik moet helemaal terug naar de videoband om stereo geluid te vinden...

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:28]

jordyS1 @Verwijderd30 augustus 2022 21:08
iets kan wel 5.1 ondersteunen maar dat wil niet zeggen dat mensen er iets van merken.. bitrate maakt mensen geen ruk uit. anders was spotify nooit populair geweest... en op de goedkope soundbars hoor je het verschil toch niet:) mensen hebben geen achter speakers, waarom? omdat de meeste mensen luidsprekers spuuglelijke dingen vinden en ze gaan er echt geen geld aan besteden omdat de meeste programma's 0 meerwaarde krijgen van 5.1 geluid denk aan sport of al die spel/praat programmas:)

5.1 geluid gaat nooit wat worden bij het grote publiek, echt niet.... al sinds het dvd tijdperk wordt het gepusht en het is nooit aangeslagen... waarom? omdat het niks toevoegd...

dat jij er waarde aan hecht is je goed recht:) maar verwacht niet dat anderen je mening delen..
Verwijderd @jordyS130 augustus 2022 21:25
bitrate maakt mensen geen ruk uit. anders was spotify nooit populair geweest.
Heel slecht voorbeeld. De compressie die spotify gebruikt of andere streaming diensten kan je in een A/B test niet het verschil herkennen tussen cd geluid of een mp3/compressie formaat. Bij compressie is de bitrate lager dan niet gecomprimeerd. Betekent niet direct dat het hoorbaar is.
5.1 geluid gaat nooit wat worden bij het grote publiek, echt niet.... al sinds het dvd tijdperk wordt het gepusht en het is nooit aangeslagen... waarom? omdat het niks toevoegd...
https://www.statista.com/...us-household-penetration/

41% van de mensen in de USA heeft een home theater system/surround systeem. Noem ik niet echt een niche.
jordyS1 @Verwijderd30 augustus 2022 21:38
en er is algemeen bekend dat nederlanders heel wat minder uitgeven aan home cinema dan amerikanen..

en dan nog, hoeveel van de amerikanen heeft gewoon een enkele soundbar en hoort niet het verschil tussen stereo en 5.1 ?

[Reactie gewijzigd door jordyS1 op 22 juli 2024 13:28]

Verwijderd @jordyS130 augustus 2022 21:48
Is dat algemeen bekend ja? Ben benieuwd naar de cijfers dan.

Ik heb jarenlang in de retail gewerkt, sinds de jaren 00's is home cinema enorm populair geworden in NL. De 5.1 sets waren niet aan te slepen. Nu worden er veel meer soundbars verkocht met optionele wireless speakers. Dus nee. Het is gewoon geen niche. Als het een niche was dan werd er niet zoveel geld in geïnvesteerd door de film en gaming industrie.
jordyS1 @Verwijderd30 augustus 2022 22:09
luister iedereen kan kansloze onderzoeken erbij halen...

hier, de meest verkochte soundbar in de vs volgens amazon..... ja het is home theater 8)7 8)7

https://a.co/d/9cAEPF6

kijk, daar hebben we het grote verschil tussen ons:) jij bent een heel stuk ouder dan ik:) mijn generatie kijkt vaak series op een laptop of tablet:)

Edit: klopt de 5.1 sets waren niet aan te slepen... en hoeveel daarvan belanden een paar jaar later voor een schrijntje op marktplaats?

[Reactie gewijzigd door jordyS1 op 22 juli 2024 13:28]

Verwijderd @jordyS130 augustus 2022 22:39
luister iedereen kan kansloze onderzoeken erbij halen...

kijk, daar hebben we het grote verschil tussen ons:) jij bent een heel stuk ouder dan ik:) mijn generatie kijkt vaak series op een laptop of tablet:)
Tja als jouw generatie je enige referentiekader is... Betekent nog steeds niet dat 5.1 een niche is. Het overgrote deel is ouder dan jouw generatie. En dan neem ik even aan dat je rond de 20 jaar bent?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:28]

jordyS1 @Verwijderd31 augustus 2022 05:41
30.. en iedereen die ik ken heeft of een hifi set staan of heeft een sonos beam. of kijkt alleen via een laptop of tablet...
Verwijderd @jordyS131 augustus 2022 07:28
Nou zoveel ouder ben ik dus helemaal niet. Hahaha

Ik ken werkelijk niemand die alleen via laptop of tablet kijkt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:28]

To_Tall @jordyS130 augustus 2022 23:11
Misschien ligt het aan de kringen waar ik kom. Maar iedereen heeft wel een 5.1 of een 7.1 set staan.

Sterker nog een aantal hebben het zelfs op de slaapkamer.

Zelf heb ik een 7.1 set staan.

Ik moet toch echt wel zeggen bij een goede film wil ik geen 2.1 hebben.

Voor gewoon tv kijken zoals mijn vrouw naar MAFS ed kijk. Tja dan heeft een leuke 5.1 of 7.1 set niet echt toegevoegde waarde.

Kijk je regelmatig naar films en series. Dan is zo’n 5.1 set toch wel een must.
jordyS1 @To_Tall31 augustus 2022 05:41
echt helemaal niemand die ik ken heeft zoiets staan.. ik kom bij best veel mensen (vanwege werk) en ik zie het echt nooit...
Terrestrial @Verwijderd30 augustus 2022 23:05
Iets hebben betekend nog niet dat je het gebruikt of er tevreden over bent. Ik heb ook al 10 jaar een HT setje met Onkyo versterker en 4 speakers en een sub. Maar ik zal je eerlijk zeggen, Ik gebruikte dit icm kodi al ver voordat er streaming was maar ik ben tot de conclusie gekomen dat het te weinig toevoegt.

Natuurlijk heel soms is het leuk met een bepaalde film of serie die zich daar goed voor leent maar meestal maakt het geen ruk uit. 4 speakers is sowieso onhandig, ik had eerst alle bronnen via de versterker lopen maar dat was ook irritant met schakelen (nu arc) want dat ding verbruikt continue 30 Watt zelfs als die niet eens aan staat. Dus ook die is uitgezet ivm stroom besparing en nu luister ik gewoon via de interne speakers van de TV. En inderdaad AC3 dolby is superzacht tov een stereo track, dat is bijna op alle ontvangers zo.

Mocht ik die setup ooit gaan vervangen komt er een soundbar, veel makkelijker.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 22 juli 2024 13:28]

Verwijderd @Terrestrial30 augustus 2022 23:13
4 speakers en een sub is ook geen 5.1 opstelling. Dan mis je waarschijnlijk een hele belangrijke speaker. De midden speaker.

Maar goed, het is je goed recht dat je het niks vindt toevoegen. Maar een film zonder 5.1 maakt voor mij een wereld van verschil. Daarnaast bieden ze het niet voor niks overal ter wereld aan in de bioscopen. Als het niks zou uitmaken zouden ze er al jaren geleden mee gestopt zijn.

Als je de speakers van de tv al prima vindt. Dan heb je waarschijnlijk zelf niet veel met audio. Ik kan eerlijk gezegd echt niet luisteren naar het blikkerige geluid van een tv.
Terrestrial @Verwijderd30 augustus 2022 23:15
sorry ik was die center ff vergeten, die zit er ook gewoon hoor. haha. Voor normale omstandigheden vind ik de TV speakers eigenlijk prima. Ligt natuurlijk ook aan de ruimte, maar het is niet groot hier.

Ik houd ook van goed geluid hoor, (DAB+ vond ik bijv. heel slecht klinken) vooral met muziek maar in de meeste huiskamers is surround gewoon niet interessant genoeg. Dan heb ik liever dat ze het extra bitrate in het beeld stoppen.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 22 juli 2024 13:28]

Andros @jordyS130 augustus 2022 21:33
Het voegt wel iets toe maar de WAF is in veel gevallen te laag om 5.1 in een huiskamer te installeren. In de praktijk hou je dan enkel de hobbyisten over die een bioscoopkamer inrichten in huis of de bekende melkpaksetjes van Bose waarvan de meeste mensen tegenwoordig geen zin meer hebben om de kabels weg te werken. Het verklaart ook de opkomst van soundbars, hoge WAF en weinig gedoe. Gemak dient de mens :) .
Terrestrial @Verwijderd30 augustus 2022 20:35
Dat kun jij wel vinden maar de meeste apparaten down mixen 5.1 geluid terug naar 2.0/2.1 en dat klinkt slechter dan de mp2 stereo track. Dus of je moet echt een 5.1 opstelling hebben of je kunt net zo goed de stereo track kiezen.

M.a.w. meeste mensen hebben er niks aan. En dan hebben we het nog niet eens over hoe er mee om wordt gegaan op de zenders zelf.
Verwijderd @Terrestrial30 augustus 2022 21:15
Als de metadata in de track goed is dan is het downmixen naar 2.0 of 2.1 nog altijd beter dan stereo. Het enige wat voor kan komen is dat er wat demping is in het geluid met downmixen. Dat betekent dat je de 5.1 track harder moet zetten dan bij een stereo track.

Daarnaast zijn er genoeg soundbars die meerdere speakers in zich hebben waar de kanalen over gemixt worden. Dus het is zeker niet zo dat de meeste apparaten het geluid downmixen.
Frame164 @Verwijderd30 augustus 2022 21:13
Ik ken in mijn bubbel niemand die dat heeft. Oftewel: jouw bubbel is ook niet representatief.
Verwijderd @Frame16430 augustus 2022 21:38
Of die van jou is niet representatief:

https://www.statista.com/...us-household-penetration/
jordyS1 @Verwijderd30 augustus 2022 22:19
nog een keer, gewoon omdat ik het lachwekkend vind:

de meest verkochte "home theater"volgens amazon in de US:

https://a.co/d/9cAEPF6

Edit: woord

[Reactie gewijzigd door jordyS1 op 22 juli 2024 13:28]

Verwijderd @jordyS130 augustus 2022 22:20
Als je dan een dergelijk statement maakt, selecteer dan in het vervolg ook de juiste categorie ....

https://www.amazon.com/Be...s/zgbs/electronics/281056
jordyS1 @Verwijderd30 augustus 2022 22:23
kun je even een abbootje kopen op die site om te laten zien welke bronnen ze gebruikt hebben en of ze een soundbar ook meerekenen als home cinema?
Verwijderd @jordyS130 augustus 2022 22:35
Je komt zelf met Amazon als bron. Als je dan vervolgens de verkeerde categorie pakt. Tja...
jordyS1 @Verwijderd31 augustus 2022 05:43
wie zegt dat ik de verkeerde catagorie pak?
SuperDre @jordyS130 augustus 2022 21:13
Uhm, hoezo is 5.1 een niche?
jordyS1 @SuperDre30 augustus 2022 21:17
omdat er maar weinig mensen zijn die er waarde aan hechten of die er gebruik van maken. Tuurlijk verwacht ik op een plek als tweakers dat de verhoudingen anders zijn maar de gemiddelde nederlander geeft er echt niks om...
Commendatore @Heijmenberg9931 augustus 2022 15:25
Is de ondertiteling inmiddels al schakelbaar? Dat lijkt me een nog wat basalere functie en de laatste keer dat ik keek, kon dat niet namelijk.
no_way_today 30 augustus 2022 18:43
Wat betekent dit voor Nlziet?

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