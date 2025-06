Videoland verhoogt prijzen Plus- en Premium-abonnement per 20 juni met 1 euro

Streamingdienst Videoland verhoogt per 20 juni de prijzen van zijn Plus- en Premium-abonnementen met 1 euro. Het Plus-abonnement gaat 10 euro kosten en het Premium-abonnement 12 euro. De prijs van het Basis-abonnement blijft met 5 euro per maand ongewijzigd.

De nieuwe prijzen gaan in bij de eerste betaling vanaf 20 juni, laat Videoland op zijn website weten. Abonnees moeten ergens deze maand een mail ontvangen waarin ze op de hoogte worden gesteld van de prijsverhoging. Volgens Videoland wordt de prijs verhoogd 'om nog meer exclusieve series, films en docu's' aan te kunnen bieden. De laatste prijsverhoging was van januari 2022. Toen gingen de prijzen van de Plus- en Premium-abonnementen ook met een euro omhoog. Het Basic-abonnement met reclame werd in 2020 geïntroduceerd en is nog niet in prijs gestegen.

Volgens de RTL Group, eigenaar van Videoland, heeft de streamingdienst 1,2 miljoen betalende abonnees. RTL was van plan om met Talpa te fuseren met als doel om Videoland te laten groeien, maar die fusie werd eerder dit jaar door de Autoriteit Consument en Markt tegengehouden. De ACM was bang dat de consument de rekening zou betalen van de machtspositie.