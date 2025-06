AP behandelde minder privacyklachten door minder telefonisch bereikbaar te zijn

De Autoriteit Persoonsgegevens ontving vorig jaar veel minder privacyklachten dan het jaar ervoor, wat grotendeels kwam doordat de toezichthouder bewust minder goed bereikbaar was. De AP schakelde het aantal telefonisch bereikbare uren terug vanwege onderbezetting.

In 2022 ontving de Nederlandse privacytoezichthouder 13.113 klachten, schrijft de AP in haar jaarverslag. Dat zijn er veel minder dan het jaar ervoor. In 2021 kwamen er nog 18.140 klachten binnen. Ook het aantal datalekmeldingen daalde stevig. Dat daalde van 24.866 in 2021 naar 21.151 in 2022. Daarmee daalde ook de achterstand bij de privacytoezichthouder. Vorig jaar schreef de AP nog in haar jaarverslag dat er meer dan 10.000 klachten van burgers op de plank lagen. De AP is verplicht iedere klacht of melding in behandeling te nemen, maar komt daar niet aan toe. In 2022 wist de AP die achterstand wel flink te verlagen. Aan het eind van het jaar lagen er nog 5723 klachten die niet in behandeling waren genomen.

Die terugloop in meldingen is te wijten aan de beperktere bereikbaarheid van de toezichthouder. De AP verlaagde onder andere de telefonische bereikbaarheid. Daardoor konden minder burgers meldingen doen die later mogelijk een officiële klacht werden. Ook paste de AP het klachtenformulier in met een waarschuwing dat het wel een half jaar kan duren voor een klacht in behandeling wordt genomen. De AP wijt dat aan 'beperkte capaciteit'.

De AP klaagt al jaren dat ze te weinig budget krijgt. De toezichthouder wil 100 miljoen euro per jaar, een verviervoudiging van het huidige jaarbudget. In het regeerakkoord uit 2021 werd acht miljoen euro per jaar aan extra budget toegezegd, maar pas vanaf 2025.

Ook op veel andere vlakken laat de AP zaken liggen, terwijl ze wel verplicht is die op te pakken. Zo moeten er nog 203 vergunningsaanvragen worden behandeld, 32 wetgevingen worden beoordeeld en 181 internationale doorgiftes worden goedgekeurd.

2021 2022 Op de plank Datalekmeldingen 24.886 21.151 718 Aantal klachten 18.914 13.113 5723 Afgeronde nationale onderzoeken 22 19 10 Internationale onderzoeken 1 17 30 Aantal boetes, lasten onder dwangsom,

corrigerende maatregelen, berispingen 16 28

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat er in 2022 'meermaals' discussie ontstond die draaide over de tegenstelling tussen vrijheid en veiligheid. Volgens de AP creëerde de overheid meer dan eens zo'n tegenstelling. "Bij de verwerking van persoonsgegevens liggen de waarden vrijheid en veiligheid vaak in elkaars verlengde, maar soms lijken ze lijnrecht tegenover elkaar te staan. Een goede balans tussen deze twee fundamentele waarden is belangrijk", zegt de AP.

Ook ziet de toezichthouder dat de Nederlandse overheid nog steeds weinig rekening houdt met privacy bij het opstellen van wetten. De AP beoordeelde 106 wetgevingstrajecten en gaf in 22 gevallen een negatief advies vanwege 'ernstige bezwaren'. De overheid noemt dan vaak wel dat moet worden voldaan aan de AVG, maar geeft daar weinig onderbouwing bij. "Hierdoor wordt het maken van afwegingen over deze waarborgen doorgeschoven naar het bestuursorgaan, zonder duidelijkheid over de gemaakte afwegingen en de gevolgen voor burgers", zegt de toezichthouder.