Autoriteit Persoonsgegevens pleit bij informateur voor verviervoudiging budget

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zeker 100 miljoen euro per jaar nodig, concludeert de privacytoezichthouder zelf. Dat is meer dan vier keer het huidige budget. De AP stuurt een brief naar de nieuwe informateur waarin ze de groei van de organisatie 'noodzakelijk' noemt.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt zelf dat ze een structurele financiering van 100 miljoen euro per jaar wil hebben. Dat is een verviervoudiging van het budget dat ze nu heeft. De AP krijgt in 2021 24,6 miljoen euro, maar volgens haar is dat bij lange na niet genoeg voor het werk dat de organisatie moet doen. De organisatie wijst op haar 'grote takenpakket', waarbij ze aan de ene kant moet handhaven, maar aan de andere kant ook moet voorlichten. Bovendien groeit het aantal werkgebieden waarop de AP actief is. Dat is niet alleen toezicht op de privacywet AVG, maar de AP moet ook ontwikkelingen zoals het internet-of-things en de inzet van algoritmes en volgsoftware bijhouden. "Het werkgebied van de AP is ongekend breed en heeft ook een internationale dimensie", schrijft de toezichthouder in de brief.

De privacywaakhond moet daarom meer toezicht houden dan andere toezichthouders, zoals de AFM en De Nederlandsche Bank. "Ook ziet de AP toe op grootschalige justitie-, politie- en grensbewakingssystemen. Bovendien is er voortdurende afstemming met de andere EU-privacytoezichthouders." De AP verwijst in de brief naar een rapport van KPMG. Het accountantskantoor concludeerde in november vorig jaar dat de AP structureel 66 miljoen euro aan budget zou moeten krijgen.

Volgens de toezichthouder staat 'de bescherming van persoonsgegevens onder druk' vanwege het achterblijvende budget. "De AP voldoet nu niet aan haar wettelijke taak als toezichthouder", zegt de organisatie over zichzelf. Er liggen op dit moment zeker 9800 klachten van burgers op de plank die wegens capaciteitsproblemen niet worden opgelost. Dat worden er ook steeds meer en de wachttijd voordat de AP daar iets aan kan doen, wordt langer. De organisatie is wettelijk verplicht iedere klacht af te handelen.

Ook zegt de toezichthouder dat te weinig meldingen van datalekken worden onderzocht en dat er te weinig capactiteit is om boetes op te leggen. Door de achterstanden kan de AP ook 'onvoldoende deelnemen aan het maatschappelijke debat over relevante onderwerpen, zoals AI en de rol van grote techbedrijven'.

De AP noemt specifiek de inzet van algoritmes bij bedrijven en overheden als mogelijk probleem. "Bijna alle algoritmes verwerken persoonsgegevens en vallen dus onder het toezicht van de AP", zegt de toezichthouder. Eerder bleek al uit onderzoek van Tweakers dat verschillende politieke partijen een aparte toezichthouder willen voor het gebruik van algoritmes, specifiek bij de overheid. Onder andere de VVD en D66 pleiten daarvoor. Dat zijn twee partijen die nu een prominente rol spelen in de formatie. Ook GroenLinks en de PvdA, Forum voor Democratie en DENK pleiten voor zo'n toezichthouder.

Ook over het budget van de AP hebben veel partijen hetzelfde standpunt. De ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren bepleiten in hun programma specifiek dat er meer geld naar de toezichthouder gaat. Er wordt in Den Haag ook al langer gesproken over een hoger budget. In een motie in februari stelden partijen nog dat het aantal fte's bij de toezichthouder van 184 naar 470 moest stijgen, maar minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker zei eerder dat het volgende kabinet daarover moet beslissen.