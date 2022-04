'Meeste Europese bedrijven overtreden AVG door Amerikaanse clouddiensten'

Een netwerk van ruim honderddertig Nederlandse chief information officers zegt dat de meeste Nederlandse en Europese bedrijven niet aan de AVG voldoen. Dit zou komen door het gebruik van Amerikaanse clouddiensten die de wet overtreden.

Deze Amerikaanse clouddiensten zouden de afnemende bedrijven niet in staat stellen om aan de Europese privacywet te voldoen en zouden niet transparant zijn over wat ze doen met klantdata. Dat zegt het CIO Platform tegen het Financieele Dagblad. Het platform vraagt in de krant overheden daarom om softwareleveranciers te dwingen aan de AVG-wetgeving te voldoen. Wat de cio's betreft zouden bedrijven als Amazon, Google of Microsoft hun clouddiensten alleen in de EU mogen aanbieden als ze zelf aan de regels voldoen.

Volgens CIO Platform-voorzitter Arthur Govaert zit er een fout in de AVG waarbij de gebruiker moet zorgen voor software die aan de wet voldoet. Govaert, tevens cio van Radboudumc, stelt dat de maker van de software verantwoordelijk moet zijn voor de privacyveiligheid van een dienst. De voorzitter zegt dat bedrijven 'nauwelijks' een onderhandelingspositie hebben tegenover de Amerikaanse cloudaanbieders, waardoor Nederlandse en Europese bedrijven bijna volledig de kosten moeten dragen om aan de privacywet te kunnen voldoen.

Govaert geeft als voorbeeld dat het softwaregebruik en de productiviteit van artsen en verplegers van het Radboudumc door Microsoft in de Verenigde Staten kon worden gevolgd. Pas toen de Nederlandse overheid anderhalf jaar met Microsoft onderhandelde en daarbij 'grote druk' uitvoerde, kon Microsoft garanderen dat de privacy van werknemers bij ministeries, universitaire ziekenhuizen en andere overheidsorganen beschermd was. Losse bedrijven zouden zo'n onderhandelingspositie niet hebben; overstappen naar een andere leverancier zou door de kosten en de tijd daarbij 'praktisch onmogelijk' zijn.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt tegen de krant dat Amerikaanse clouddiensten 'lang niet altijd' aan de AVG voldoen. De AP noemt het daarnaast zorgelijk dat afnemende bedrijven daar veel over moeten uitzoeken. De toezichthouder zou bedrijven daar 'graag bij helpen', maar vanwege geldgebrek zou dat niet lukken.

Amazon zegt tegen de krant sinds 2018 aan de AVG te voldoen, Microsoft zegt er altijd voor te zorgen aan alle wetgeving te voldoen. Google meldt in een reactie dat dataveiligheid 'aan de kern staat' van hoe producten bij het bedrijf worden ontworpen en gebouwd.