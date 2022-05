'WhatsApp krijgt Europese privacyboete van 30 tot 50 miljoen euro'

WhatsApp krijgt mogelijk een AVG-boete van 30 tot 50 miljoen euro, omdat het bedrijf niet transparant genoeg zou zijn over hoe data van Europese gebruikers wordt gedeeld met Facebook. Ingewijden zeggen dat tegen Politico.

Drie anonieme bronnen die kennis hebben van de procedure, zeggen tegen Politico dat de hoogte van de boete nog bepaald moet worden. Dat zal gebeuren in een overleg van de verschillende Europese privacytoezichthouders.

De Ierse privacytoezichthouder heeft een draft opgesteld, omdat WhatsApp in dat land is gevestigd. De toezichthouders van andere landen, zoals de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit kunnen daar feedback op geven. Wanneer de uitspraak definitief wordt gemaakt, is nog niet bekend. Volgens bronnen van Politico is dat 'later dit jaar'.

Als WhatsApp daadwerkelijk een boete van tientallen miljoenen euro's krijgt, behoort die tot de grootste AVG-boetes tot nu toe. Google kreeg in 2019 al een boete van 50 miljoen euro vanwege onduidelijkheid over dataverwerking. De Europese privacyregelgeving is sinds 2018 van kracht.

De Ierse Data Protection Commissioner heeft niet gereageerd op het verhaal. Een woordvoerder van WhatsApp zegt tegen Politico dat het bedrijf de definitieve beslissing afwacht. Moederbedrijf Facebook heeft in november vorig jaar al 77,5 miljoen euro apart gezet voor een mogelijke AVG-boete. Het bedrijf zei toen een boete te verwachten tussen 35 en 105 miljoen euro.

WhatsApp kondigde begin dit jaar gewijzigde voorwaarden aan, die duidelijker moeten maken hoe data wordt gedeeld met Facebook. Voor Europese gebruikers verandert er niets. WhatsApp deelde al data met Facebook, maar kan die volgens de Europese regelgeving niet gebruiken voor bijvoorbeeld advertenties. WhatsApp heeft de invoering van de nieuwe voorwaarden uitgesteld omdat er volgens het bedrijf veel verwarring over is ontstaan.