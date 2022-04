EU wil three-strikes-beleid voor techbedrijven en dreigt met opbreken - update

De Europese Commissie wil techgiganten die drie keer in vijf jaar met concurrentiebelemmerend gedrag in de fout gaan, kunnen opbreken. Plannen daarvoor zijn dinsdag door de Europese Commissie gepresenteerd.

Techbedrijven die drie keer in vijf jaar een Europese boete voor overtreden van mededingingsregels opgelegd krijgen, riskeren opbreken, staat in de voorstellen voor een Digital Markets Act die de Europese Commissie dinsdag bekendmaakt. Techgiganten die opzettelijk nieuwe mededingingsregels overtreden, kunnen daarnaast een boete tegemoet zien van tot aan 10 procent van hun jaarlijkse omzet.

Daarnaast presenteert de Europese Commissie voorstellen voor een Digital Services Act. Deze ontwerptekst beschrijft dat techplatformen die niet voldoen aan bepaalde voorwaarden voor toezicht en transparantie op hun platformen, een boete van tot aan 6 procent van hun jaaromzet riskeren. Bedrijven moeten op basis van de plannen verder meer maatregelen nemen om de verspreiding van illegale content tegen te gaan.

De voorstellen moeten nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie en de Europese Raad van Ministers. In de tekst van de Digital Markets Act zou staan dat bij constatering van systematisch overtreden waardoor een bedrijf zijn positie weet te verstevigen, 'elke structurele remedie opgelegd kan worden die proportioneel is tegenover de overtreding'.

De Digital Services Act heeft betrekking op techplatformen van 45 miljoen gebruikers of meer. Die moeten onder andere duidelijk maken aan gebruikers op basis waarvan ze persoonlijke content voorschotelen en ook moeten gebruikers dit uit kunnen schakelen.

Er zijn al langer aanwijzingen dat de EU zijn mededingingsregels wil moderniseren en techbedrijven zoals Google, Facebook en Amazon strenger wil kunnen aanpakken bij misbruik van hun machtspositie. In oktober riepen Nederland en Frankrijk op om de grote dominante techplatformen strenger aan te kunnen pakken. Ook in de VS neemt de politieke weerstand tegen de marktmacht van de techgiganten toe. Zo klaagden begin deze maand de Amerikaanse Federal Trade Commission en 46 Amerikaanse staten Facebook aan wegens zijn monopoliepositie. Via de rechter wil de FTC afdwingen dat Facebook Instagram en WhatsApp afstoot.

Update, 16:45: De Europese Commissie heeft de plannen onthuld. Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager, meldt daarbij: "De twee voorstellen dienen een enkel doel: om er zeker van te zijn dat wij als gebruikers, toegang hebben tot een reeks keuzes van veilige producten en diensten op internet."