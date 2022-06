FTC schrapt Spyfone van lijst met toegelaten surveillancebedrijven

Het Amerikaanse surveillancebedrijf Spyfone mag van de FTC geen surveillancepraktijken meer uitoefenen. Het bedrijf werd van de lijst met toegelaten bedrijven geschrapt omdat het locatie van zijn klanten deelde met derden en over een nalatige beveiliging beschikte.

Spyfone verkoopt surveillance-software aan ouders en werkgevers, maar het bedrijf verkocht volgens de FTC hun verzamelde data aan derden. Hierdoor konden volgens de FTC stalkers en misbruikers doelwitten in het geheim volgen die dan potentieel slachtoffer worden van geweld. De FTC stelde ook dat Spyfone over een gebrekkige beveiliging beschikt waardoor hackers, dieven en cybercriminelen makkelijk toegang konden krijgen tot de verzamelde data. Niet enkel het bedrijf werd geschrapt van de lijst met toegelaten bedrijven, ook ceo Scott Zuckerman mag zich niet meer inlaten met surveillancepraktijken.

In 2018 kwam het bedrijf in het nieuws nadat een onderzoeker had ontdekt dat het bedrijf de verzamelde data onbeschermd had opgeslagen op het net. Die data omvatte foto’s, berichten, audio-opnames, contactgegevens, locatiedata, wachtwoorden,... van duizenden mensen. Volgens de onderzoeker was er geen wachtwoord nodig om in de backend van Spyfone te geraken en was ook de api niet beveiligd. Na deze datalek opperde Spyfone dat het haar beveiliging op orde zou brengen. De FTC stelt dat het bedrijf zijn belofte niet is nagekomen.