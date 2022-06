9to5Google ontdekt menu om Google Assistant zonder roepnaam aan te sturen

9to5Google heeft een menu ontdekt in de Google Assistant-apk waarin details te zien zijn over een experimentele functie genaamd Quick phrases. Dankzij deze functie is bij sommige stemcommando’s de roepnaam van de Assistent niet meer nodig.

De functionaliteit om zonder roepnaam zoals 'Hey, Google' de Google Assistent aan te sturen, werd in april al ontdekt. Toen werd de codenaam guacamole gebruikt door Google, terwijl nu de term Quick phrases wordt gebruikt voor de functie en salsas voor de spraakcommando’s.

9to5Google ontdekte in april ook dat er enkel alarmen en timers gedeactiveerd konden worden zonder de roepnaam te moeten uitspreken. Nu lijkt het ook mogelijk te zijn om weersinformatie op te vragen, timers en alarmen te zetten, muzieknummers over te slaan, volume te regelen en lichten te bedienen.

De verschillende stemcommando’s moeten volgens 9to5Google wel individueel ingeschakeld worden als iemand ze zonder roepnaam wil kunnen activeren. Er wordt vervolgens een Voice Match-stemopname uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het commando enkel reageert op de stem van de gebruiker.

9to5Google vermoedt dat Google de Voice Match-opnames gebruikt en inzet als feitelijke roepnamen voor de Assistant. De redacteurs ontdekten overigens ook dat het mogelijk is om deze roepnamen te activeren op andere Google Assistant-apparaten. Of, en wanneer de functie daadwerkelijk uitgerold wordt, is niet duidelijk.