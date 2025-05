Google stopt met Android Auto-achtige rijstand van Google Assistant

Google stopt volgende maand met de rijstand van de Google Assistant. Dit dashboard toonde onder meer een navigatiescherm, mediasuggesties en audiobediening tijdens het autorijden. De rijmodus in Google Maps blijft wel werken.

Google bevestigt tegenover 9to5Google dat het bedrijf vanaf 21 november stopt met de rijstand van de Google Assistant. Deze modus biedt gebruikers een Android Auto-achtig dashboard op hun smartphone. De functie toont een homescreenachtige pagina met Maps-navigatie, een muziekspeler, volumebediening en knoppen om telefoongesprekken te starten of een bericht te sturen. Gebruikers kunnen de feature inschakelen met het stemcommando 'Hey Google, laten we rijden' of een snelkoppeling op het homescreen.

De rijstand van Assistant kwam vorig jaar uit. Hij functioneerde als een opvolger van de Android Auto-app voor telefoons, waar Google in Android 12 mee stopte. Google zei toen dat het bedrijf gebruikers zou overzetten naar de rijmodus van de Google Assistant. Nu deze functie wordt geschrapt, is er niet langer een volledig Android Auto-alternatief beschikbaar in Googles mobiele besturingssysteem.

Google biedt ook een rijstand in Maps, die wel beschikbaar blijft. Deze modus is toegankelijk via de Google Maps-app voor Android. De Google Maps-rijmodus is simpeler dan de Assistant-variant. Het biedt een scherm met grote iconen voor telefoongesprekken, berichten, mediabediening en verschillende apps. Google zegt tegenover 9to5Google dat de meeste gebruikers deze modus al gebruikten.