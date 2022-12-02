Google brengt deelbare digitale autosleutels en leesmodus naar Android

Google brengt een Android-update uit waarmee het onder meer mogelijk wordt om digitale autosleutels met anderen te delen. Ook krijgt Android een leesmodus die teksten voor gebruikers met een visuele beperking of dyslexie beter leesbaar moeten maken.

Beeld: Google

De decemberupdate voegt de optie toe om digitale autosleutels te delen met vrienden of familieleden, waardoor het makkelijker wordt om een auto met meerdere personen te delen. Met een digitale autosleutel is het mogelijk om de deuren van een compatibele auto te ontgrendelen en het voertuig te starten. Momenteel zouden alleen 'bepaalde' BMW's ondersteund worden. De eigenaar van een auto kan via de wallet-app op de smartphone regelen wie er toegang heeft tot de wagen.

De digitale autosleutels kunnen vooralsnog enkel gedeeld worden met Pixel 6-toestellen en iPhones. Het is nog niet bekend wanneer andere smartphones (met Android 12 of hoger) volgen. Google heeft Tweakers laten weten dat de functie ook beschikbaar is in de Benelux.

Google introduceert ook een leesmodus. Gebruikers moeten eerst een app uit de Google Play Store downloaden waarmee het mogelijk wordt om het contrast, het lettertype en de lettergrootte van teksten aan te passen. De leesmodus is ook voorzien van tekst-naar-spraak met een snelheidsregelaar, al zijn momenteel enkel Engels, Frans, Italiaans en Spaans de beschikbare talen.

Verder brengt de Android-update een YouTube-widget met een zoekbalk en shortcuts naar Home, Shorts, Abonnementen en Bibliotheek. Ook kan de Google TV-app 'vanaf volgende week' direct naar compatibele tv's streamen. De Google-app geeft daarnaast voortaan een veiligheidswaarschuwing met aanbevolen acties wanneer de veiligheid van een account kan worden verbeterd.