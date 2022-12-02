Google brengt deelbare digitale autosleutels en leesmodus naar Android

Google brengt een Android-update uit waarmee het onder meer mogelijk wordt om digitale autosleutels met anderen te delen. Ook krijgt Android een leesmodus die teksten voor gebruikers met een visuele beperking of dyslexie beter leesbaar moeten maken.

Google Car Key Sharing
Beeld: Google

De decemberupdate voegt de optie toe om digitale autosleutels te delen met vrienden of familieleden, waardoor het makkelijker wordt om een auto met meerdere personen te delen. Met een digitale autosleutel is het mogelijk om de deuren van een compatibele auto te ontgrendelen en het voertuig te starten. Momenteel zouden alleen 'bepaalde' BMW's ondersteund worden. De eigenaar van een auto kan via de wallet-app op de smartphone regelen wie er toegang heeft tot de wagen.

De digitale autosleutels kunnen vooralsnog enkel gedeeld worden met Pixel 6-toestellen en iPhones. Het is nog niet bekend wanneer andere smartphones (met Android 12 of hoger) volgen. Google heeft Tweakers laten weten dat de functie ook beschikbaar is in de Benelux.

Google introduceert ook een leesmodus. Gebruikers moeten eerst een app uit de Google Play Store downloaden waarmee het mogelijk wordt om het contrast, het lettertype en de lettergrootte van teksten aan te passen. De leesmodus is ook voorzien van tekst-naar-spraak met een snelheidsregelaar, al zijn momenteel enkel Engels, Frans, Italiaans en Spaans de beschikbare talen.

Verder brengt de Android-update een YouTube-widget met een zoekbalk en shortcuts naar Home, Shorts, Abonnementen en Bibliotheek. Ook kan de Google TV-app 'vanaf volgende week' direct naar compatibele tv's streamen. De Google-app geeft daarnaast voortaan een veiligheidswaarschuwing met aanbevolen acties wanneer de veiligheid van een account kan worden verbeterd.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 12:24 110

02-12-2022 • 12:24

110

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Polydeukes 2 december 2022 13:40
waardoor het makkelijker wordt om een auto met meerdere personen te delen.
Behalve voor deel-/huurauto's zie ik de use case niet echt...
Is dit echt een probleem waar veel mensen tegenaan lopen? Wij hebben thuis 2 auto's, en het is echt nog nooit voorgekomen dat mijn partner of ik zei: "goh, kon ik maar makkelijker de autosleutel delen", maar goed, N=2 in dit geval.
My Tec Master @Polydeukes2 december 2022 14:07
Denk dat dit inderdaad niet veel voorkomt. Mij lijkt het wel handig om niet altijd met fysieke sleutels op pad te gaan. Moet het wel altijd werken en zonder security issues.
Koekhapperrr @My Tec Master2 december 2022 17:53
Gebruik al een paar maanden nu enkel m'n telefoon als autosleutel. Werkt net als een fysieke sleutel (als in, telefoon in broekzak, hand bij deurgreep en auto gaat van het slot af). Op slot doen gaat door je hand weer tegen de deurklink te houden.

Werkt heel prettig om niet steeds (bewust) je autosleutel mee te hoeven nemen. De auto herkent ook welke telefoon bij welk profiel in de auto hoort, dus zaken als stoel/spiegel-instelling en bv. welke radiozender gaat spelen als je instapt wordt op het moment van unlocken voor mij ingesteld.

In de situatie dat iemand anders even met m'n auto zou gaan rijden (bv een familielid of vriend neemt hem even mee) zou ik nu m'n telefoon mee moeten geven (autosleutel ligt immers thuis). Er wordt hier geen wereldprobleem opgelost, maar je auto uitlenen (of bv. aan je kind meegeven) terwijl je je telefoon als sleutel gebruikt wordt hiermee wel haalbaar.
martinelli @Koekhapperrr4 december 2022 23:36
Leuk als je met een vingerscan of telefoon je huis in kan. Zoniet blijf je lopen met een sleutelbos waar die autosleutel dan ook nog wel bij kan.
RobbieHifi @martinelli5 december 2022 08:10
Leuk als je met een vingerscan of telefoon je huis in kan. Zoniet blijf je lopen met een sleutelbos waar die autosleutel dan ook nog wel bij kan.
Alleen is menig autosleutel groter en lomper dan een huissleutel. Mijn autosleutel zit nooit aan mijn sleutelbos.
Koekhapperrr @martinelli5 december 2022 09:59
In dat geval moet je telefoon gestolen worden. Een fysieke sleutel kun je toch ook verliezen/stelen? Die heeft dan ook nog eens niet de biometrische beveiligingslaag erop.
unglaublich @My Tec Master2 december 2022 16:05
Een fysieke sleutel heeft nog veel meer security issues, maar dat houdt ook weinigen tegen?
Indy81 @Polydeukes2 december 2022 14:53
Zakelijk wel heel makkelijk. Busje van de zaak pakken? Even de sleutel overdragen.
xFeverr @Indy812 december 2022 15:04
Nee joh... de sleutel ligt dan toch gewoon achter de zonneklep? :+
Polydeukes @Indy812 december 2022 15:39
Ik heb bij een hele grote overheidsorganisatie gewerkt waar ze poolauto's hebben. Je opent daar de auto's met je werknemerspas en de sleutel hangt gewoon aan een kabeltje in de auto (of werkt met een drukknop). Nog veel makkelijker dan een digitale sleutel overdragen in een app.
Pharos1985 @Polydeukes2 december 2022 14:21
De bedoeling is bvb om functionaliteit toe te voegen waardoor je bvb de pk's van de motor of topsnelheid bvb van het voertuig kan beperken wanneer je bvb je kinderen zou laten rijden.
Polydeukes @Pharos19852 december 2022 15:37
Dat kan wellicht, maar dat staat er niet. Er zijn auto's die al zo'n "valet parking" optie hebben, daar hoef je geen digitale autosleutel voor te hebben. Gewoon een knop in je infotainment met een pincode en het is opgelost.
Daoka @Polydeukes2 december 2022 17:31
Dit is een probleem waar ik tegenaan zou lopen wanneer ik zo een auto zou hebben. Ook al woon ik niet meer bij haar, ik en mijn moeder delen mijn auto. Nu we nog fysieke sleutels hebben heeft zij de reserve sleutel. Omdat zij in de bijstand zit mag ze ook geen auto bezitten. Dus is het voor haar is het fijn dat ze toch een auto beschikbaar heeft als ze boodschappen moet doen of een keer weg wil. Deze situatie zou niet makkelijk kunnen als we geen sleutels kunnen delen.

Ook is het wel eens gebeurt dat iemand mijn auto wilde lenen omdat die een trekhaak heeft.
unglaublich @Polydeukes2 december 2022 14:22
Huh? Dit is toch allemaal niet zo moeilijk voor te stellen?

- Je bent weg, een familielid wil de auto gebruiken
- Je brengt de auto naar het station, iemand anders neemt hem weer mee terug
- Je deelt je auto op een deelplatform
- Je bent je sleutel verloren
- Je hebt geen zin een fysieke sleutel mee te nemen wanneer je aan het sporten bent
Tozz @unglaublich2 december 2022 14:52
Inderdaad niet moeilijk voor te stellen, maar al deze voorbeelden ben ik in praktijk nog niet tegenaan gelopen. En ik rij toch al meer dan 20 jaar auto.

Voor de laatste (geen fysieke sleutel mee) is het kunnen delen van een sleutel niet noodzakelijk.
Amadeus1966 @Tozz4 december 2022 07:38
Idd, gezien het aantal gesneuvelde schermen door valschade en dit spiegel tegenover de aantallen gesneuvelde autosleutels dan denk ik dat ik toch kies voor de ouderwetse sleutel.
Kan ik iig mijn telefoon naar de maker brengen.
RobbieHifi @Tozz5 december 2022 08:13
Inderdaad niet moeilijk voor te stellen, maar al deze voorbeelden ben ik in praktijk nog niet tegenaan gelopen. En ik rij toch al meer dan 20 jaar auto.

Voor de laatste (geen fysieke sleutel mee) is het kunnen delen van een sleutel niet noodzakelijk.
Ik heb ook a 25 jaar geen airbags hoeven te gebruiken, maar toch wel fijn dat ze erin zitten. Ik heb jaren lang zonder mobiel kunnen leven, maar ze zijn toch echt handig.

De telefoon gebruiken overkomt geen wereldprobleem, maar is wel soms even gemakkelijk.
Polydeukes @unglaublich2 december 2022 15:45
Ik kan het me voorstellen, maar...
- Je bent weg, een familielid wil de auto gebruiken
- Je brengt de auto naar het station, iemand anders neemt hem weer mee terug
In de 24 jaar dat ik auto rijd nog nooit nodig geweest.
- Je deelt je auto op een deelplatform
Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt. Daar is mijn auto me veel te kostbaar en dierbaar voor.
- Je bent je sleutel verloren
Daar heb ik een reservesleutel voor. Overigens ben ik nog nooit (afkloppen) mijn autosleutel verloren.
- Je hebt geen zin een fysieke sleutel mee te nemen wanneer je aan het sporten bent
Ik ga op de fiets naar mijn sport, veel gezonder dan met de auto ;)

Maar zoals ik al afsloot in mijn eerste comment. Het betreft mijn situatie, dus voor mij is het een oplossing voor een niet bestaand probleem.
unglaublich @Polydeukes2 december 2022 16:02
Standaard gang van zaken voor velen. Mensen leggen de sleutel op hun voorwiel voor de volgende bestuurder.

Verlies je je autosleutel altijd thuis? Toch wel fijn als je je auto nog in kan na een bezoek aan het winkelcentrum.

Tsja, sommige mensen moeten een stukje naar de zee, de golfbaan, het bos, etc.

Als je comment puur en alleen je eigen situatie betreft dan heeft het ook niet veel toegevoegde waarde voor anderen toch?
Polydeukes @unglaublich2 december 2022 16:09
Standaard gang van zaken voor velen. Mensen leggen de sleutel op hun voorwiel voor de volgende bestuurder.
Je maakt een grapje hoop ik?
Verlies je je autosleutel altijd thuis? Toch wel fijn als je je auto nog in kan na een bezoek aan het winkelcentrum.
Nog nooit verloren. Overigens is het idee van deze functie in Android niet een verloren sleutel vervangen, maar overdragen via je mobiele telefoon. Als je je auto al opent/gebruikt met je mobiele telefoon en je raakt die kwijt, dan heb je nog steeds een probleem.
Tsja, sommige mensen moeten een stukje naar de zee, de golfbaan, het bos, etc.
Want in een boot, golftas of jas past geen autosleutel? En je telefoon dan, die moet dan toch ook mee? 8)7
Als je comment puur en alleen je eigen situatie betreft dan heeft het ook niet veel toegevoegde waarde voor anderen toch?
Ik ben vast niet de enige die er geen use case voor heeft. Maar blijkbaar genoeg dat Google er moeite in steekt om het beschikbaar te stellen, en genoeg dat Tweakers er over schrijft.

[Reactie gewijzigd door Polydeukes op 26 juli 2024 20:29]

Gubbel @Polydeukes2 december 2022 19:19
T is heel simpel, jij hebt overduidelijk nooit problemen en dus heb je dit nooit nodig. Dan gebruik je het niet. Voor velen zijn er schijnbaar wel use-cases en dus gebruiken die mensen 't lekker wel :)!
unglaublich @Polydeukes2 december 2022 21:29
Dit klinkt bijna als iemand die de zin van een mobiele telefoon niet inziet "want ik heb toch een huistelefoon?".

Een sleutel zonder fysiek contact overdragen maakt per definitie méér mogelijk dan de vereiste om fysiek in contact te zijn met de elkaar.

Wat je daar dan mee doet gaat jouw fantasie te boven, maar dat betekent niets.

Mijn oma belt ook nog altijd met de huistelefoon en is heel gelukkig.
Polydeukes @unglaublich2 december 2022 22:30
Stropopredenatie. Dit is natuurlijk niet te vergelijken met een smartphone tov een vaste telefoon.
unglaublich @Polydeukes3 december 2022 08:55
Het is een prima vergelijking. De eerste mobiele telefoon was ook gewoon een huistelefoon zonder draad. Toepassingen ontstaan pas wanneer mensen de mogelijkheden ontdekken. Het feit dat het _nu_ niet meer vergelijkbaar is, betekent niet dat op het moment van de conceptie van de draadloze telefoon het niet vergelijkbaar was.

Overigens, dat je een drogreden kunt aanwijzen maakt mijn argument niet gelijk ongeldig. Sterker nog, dat is een drogreden in zichzelf.
Polydeukes @unglaublich3 december 2022 11:47
De functie van de autosleutel wordt overgenomen door dezelfde smartphone die ook de huistelefoon heeft vervangen.
Dus deze innovatie is niet te vergelijken. Punt uit.
Kwai_gon_jinn @Polydeukes2 december 2022 18:21
1 use case zie ik hier wel. Wellicht is dit ook op te lossen met een reserve sleutel.
Maar de use case die ik zie hier is. Men laat de autosleutel 'per ongeluk' in de auto en gaat opslot automatisch na een bepaalde tijd (althans die van mij).

Met een reserve sleutel of een tijdelijk digitale sleutel kan men in deze situatie de auto ontgrendelen.
Schway @Polydeukes2 december 2022 19:09
Ben blij dat je het zelf toegeeft. "Ik zie het nut niet voor een ander in omdat ik het zelf niet nodig heb"
luukvkop @Polydeukes6 december 2022 09:28
Ik zie hier wel wat in, mijn ouders zijn vaak weg maar niet altijd met de auto. De sleutels zitten alleen vaak in de jas/tas waardoor ik niet weg kan (of reserve sleutel pakken, maarja). Dan kan dit wel makkelijk zijn. Zeker met meerdere kinderen en meerdere auto's. De reserve blijft veilig op de opbergplaats liggen en nooit meer problemen met het opbellen en vragen waar die sleutel nou is.
Verwijderd 2 december 2022 15:50
Leuk, krijg je straks niet alleen phisingmails om een rekening te betalen maar ook phishingmails om je autosleutel te bemachtigen. Ik zie echt niet hoe dit mis kan gaan hoor... Want we zijn tensliotte al zoveel jaar hack/datalek vrij in onze maatschappij.. Dat is een maatschappelijk probleem dat we helemaal in de vingers hebben. Yep.

Digitale portemonnee,
Digitaal ID
Digitale Autosleutels

Wat nog meer? Digitaal toilet?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 26 juli 2024 20:29]

Koekhapperrr @Verwijderd2 december 2022 17:57
Leuk, krijg je straks niet alleen phisingmails om een rekening te betalen maar ook phishingmails om je autosleutel te bemachtigen.
Kan niet wachten tot een Nigeriaanse prins m'n auto mee wil nemen.

Maar zonder grappen: dit soort technieken, net als bv. contactloos pinnen, werkt door encryptie gewoon heel goed. Ik zie oprecht niet in hoe een phishingmail mij of iemand anders zou kunnen overhalen om m'n autosleutel uit te lenen.
jhnddy @Koekhapperrr3 december 2022 11:15
Vergis je niet in de kracht van phishing. De mens is altijd de zwakste schakel.

"Hallo, wij zijn uw autodealer. Als onderdeel van uw servicecontract heeft u recht op een gratis jaarlijkse onderhoudsbeurt. U kunt hier een afspraak maken.

Onderdeel van uw servicepakket is de haal en breng service. Op de dag van de afspraak vragen wij u om uw digitale sleutel met ons te delen, en ook de locatie van uw auto."
REALSDEALS @jhnddy5 december 2022 11:53
Prachtig opzetje.

Dit is namelijk echt iets wat over het hoofd gezien wordt en waar een tal van mensen in zullen gaan tuimen helaas.
kimborntobewild @Koekhapperrr3 december 2022 22:17
Maar zonder grappen: dit soort technieken, net als bv. contactloos pinnen, werkt door encryptie gewoon heel goed
...want alle zaken die te maken hebben met encryptie: daar gaat niks mis mee....
|:(
Koekhapperrr 2 december 2022 12:40
Ben benieuwd of hier nog andere automerken aan worden toegevoegd. Er zijn al vrij veel modellen op de markt met een autosleutelimplementatie in hun eigen app, die (volgens mij) gebruik maakt van hetzelfde BTLE-protocol als BMW.

Zou mooi zijn als dit verder gestandaardiseerd wordt, dan kan er meer gefocust worden op een goede, veilige implementatie zonder dat elk merk opnieuw het wiel uitvindt. Legacy autobouwers hebben toch wel laten zien dat software ontwikkelen niet hun sterkste punt is.
jhnddy @Koekhapperrr3 december 2022 11:10
Autobouwers zijn heel goed in software bouwen. Dat bespaart namelijk CO2 uitstoot tijdens de millieutest. /s

Het probleem met software in auto's is dat het niet rendabel is om te onderhouden. Het moet goed genoeg zijn om de auto verkocht te krijgen, en stabiel genoeg dat dit tijdens de garantieperiode blijft werken. Maar uiteindelijk is het een kostenpost waarbij zoveel mogelijk functionaliteit zo goedkoop mogelijk ontwikkeld moet worden. Waarschijnlijk ook nog binnen een krappe tijdsperiode: ik verwacht niet dat het management je een jaar extra ontwikkeltijd gunt om alle puntjes op de i te zetten terwijl de productielijn al kan starten.

Er zijn wel al goede ontwikkelingen aan de gang sinds Tesla zo gefocust is op software in de auto. Zoals over-the-air updates i.p.v. langs moeten komen bij een garage. Daardoor is er wat meer tijd om features na te leveren, al dan niet tegen een vergoeding.
TNG128MB 2 december 2022 18:32
Al het intern transport op mijn werk heeft een data verbinding en ik kan met mijn pasje gewoon instappen en rijden waar ik bevoegd voor ben.
Dit wordt gewoon draadloos geregeld naar gebruikers. Effe bellen of naar de dienst gaan, piep en mag met voertuig x rijden.

Lijkt me handig met deelauto’s of leasing.
kimborntobewild 3 december 2022 22:20
Natuurlijk is dit een vorm van techniek die je niet gaat voorkomen.
Niettemin is het natuurlijk slechts een kwestie van wachten, voordat er een grote hack mee plaatsvindt. En gecombineerd met autopilot, kan je bijv. als hacker zijnde een miljoen auto's dezelfde kant op sturen (bijv. distributiecentra blokkeren), of i.c.m. een andere hack waarbij veiligheidsregels in autopilot worden omzeilt, met elkaar laten botsen, of op voetgangers afsturen.
Dit soort zaken is geen kwestie van óf, maar wannéér.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 26 juli 2024 20:29]

davekok 6 december 2022 09:46
Persoonlijk zou ik het dan wel op prijs stellen als je een overkoepelend encryptiesysteem hebt waarmee je van te voren connecties kunt leggen tussen telefoons. Zodat autosleutels alleen uitgewisseld kunnen worden met telefoons die vooraf fysiek naast elkaar hebben gelegen. Daarnaast zou het dan ook wel prettig zijn als niet de master autosleutel gedeeld wordt. Maar alleen tijdelijke autosleutels die voor een bepaalde periode gelden (of altijd).
smiba @Therealest2 december 2022 12:56
Wil prima over naar deelautos hoor, zie dat juist wel zitten. Lekker met OV waar het kan en hier en daar even een deelauto pakken.

Geen auto hebben is een keuze waar genoeg mensen in de randstad prima in geïnteresseerd zijn.
zwartpet @smiba2 december 2022 13:19
Weet niet of genoeg mensen in de randstad het daarmee eens is. Misschien genoeg mensen uit de stad. Maar op zo'n 20km buiten amsterdam wat nog wel randstad is kan ik het me echt niet voorstellen dat ik vaak een deelauto pak. Zo goedkoop zijn die namelijk niet. OV zou kunnen maar op heel veel locaties in de randstad gaat dan m'n reistijd * 3 met meerdere keren overstappen etc.
paoper @zwartpet2 december 2022 13:26
Dat is gedacht vanuit de huidige situatie. OV wordt ook steeds duurder, terwijl er meer shared-car services en infrastructuur bij komt.
zwartpet @paoper2 december 2022 13:30
Ja dat ook nog, OV word ook nog eens duurder. Overigens lijkt het me logisch dat die shared-car services altijd duurder blijven dan zelf een auto aanschaffen als je veel rijd. Die willen er aan het eind van de rit (pun intended) ook nog wat aan overhouden natuurlijk.
ari @zwartpet3 december 2022 14:06
De truc zit 'm inderdaad in de hoeveelheid gebruik. Als je de auto dagelijks nodig hebt voor je werk dan is bezit vooralsnog goedkoper, heel simpel. En omdat je dan de vaste kosten toch al betaald hebt, hoef je voor een extra ritje eigenlijk alleen de brandstof te rekenen. Dat zal altijd goedkoper zijn dan een deelauto, waar de vaste kosten aan belastingen en afschrijving ook in de prijs verrekend worden.

Als je zoals ik geen auto nodig hebt voor je werk en de meeste dingen prima lopend of met de fiets kunt doen, dan is het financieel aantrekkelijker om een deelservice te gebruiken. Of als je als gezin af en toe een tweede auto wilt gebruiken naast een eigen auto in eigen bezit.
3raser @zwartpet2 december 2022 14:02
Ik woon letterlijk middenin de randstad en de reistijd is met het OV gegarandeerd het grootste ongemak. Als ik naar de dichtstbijzijnde stad wil dan doe ik er met de auto 9 minuten over. Als ik diezelfde reis met het OV doe dan is de minimale reistijd 22 minuten. Dit kan oplopen tot wel 44 minuten afhankelijk van het tijdstip waarop je vertrekt. Dan is dan ook gelijk het tweede punt. Met het OV moet ik hier goed plannen wanneer ik vertrek want de wachttijd op een volgende bus kan zomaar een uur duren. En dan moet je ook nog een keer terug en dus weer rekening houden met de vertrektijd van de bus. En die bus heeft later op de dag alleen maar langere reistijden want die 22 minuten was blijkbaar precies de meest gunstige rit van de hele dag.
kaas-schaaf @zwartpet2 december 2022 14:08
OV Kan een ramp zijn inderdaad, als annecdotisch voorbeeld: Fietsen naar werk is 15-20min, met OV is 45 minuten doordat de bus in een hub-spoke patroon gaat en niet eens redelijk aansluit.
mphilipp @smiba2 december 2022 13:32
Deelauto's is op zich wel een goed idee denk ik. Ik woon sinds een paar jaar in Rotterdam, vlakbij het centrum en kan heel goed uit de voeten met het OV. In de grote steden werken die deelauto's ook best goed. In een kleinere plaats is het wat lastiger, want daar zijn er niet zoveel, dus kun je er moeilijk op rekenen. En het leven bestaat nu eenmaal niet uit louter geplande ritjes. Ik zou het zelf ook benauwend vinden om zelfs een ritje naar de supermarkt (kan ik nu trouwens makkelijk lopend of met de fiets doen) te gaan plannen omdat ik anders niet erop kan rekenen dat er een deelauto klaar staat.
Maar ik realiseer mij ook dat dat ook een overgangsfase kan zijn. Misschien zijn we over een paar jaar zover dat we massaal op die deelauto's overstappen. Hoewel er nog best veel diehards zijn, die niet uit de auto te knuppelen zijn. Die willen persé overal met de auto heen, ook al kunnen ze makkelijk met het OV, lopend of met de fiets.

Alleen mijn eigen auto delen met jan en alleman zie ik niet zitten. Sommige mensen gaan niet zo netjes om met auto's en het gaat mij eigenlijk niet eens om deukjes of krasjes, want die zie je meteen. Maar iemand die bv met koude motor volgas weg rijdt enzo. Lekker lang doortrekken, en meer van dat soort nare dingen voor een motor. Daar krijg je na verloop van tijd toch last van. Veel olie verbruiken, versleten lagers e.d. Nee, dan liever een auto van een of andere organisatie, maar van mijn auto blijft iedereen af :+
surfin @mphilipp2 december 2022 14:25
Sommige mensen gaan niet zo netjes om met auto's
Gezien het feit dat een deelauto van een bedrijf is dat winst wil maken, denk je dan niet dat de kosten voor vervoer (autorijden) een stuk hoger gaan worden als veel mensen met deelauto's gaan rijden?

Laat deelvervoer wat mij betreft maar lekker een niche blijven voor de mensen die midden in een stad willen wonen, blijf ik wel rustig naar het dorp rijden in een eigen auto.
batjes @surfin2 december 2022 15:18
De kosten kunnen ook makkelijker verdeeld worden over meerdere gebruikers. De auto staat ook minder stil en je kan die kosten dan ook nog eens verdelen over meer uren.

Het zou juist goedkoper kunnen zijn dan zelf een auto bezitten.
mphilipp @surfin2 december 2022 16:15
Gezien het feit dat een deelauto van een bedrijf is dat winst wil maken, denk je dan niet dat de kosten voor vervoer (autorijden) een stuk hoger gaan worden als veel mensen met deelauto's gaan rijden?
Ja, maar dat heeft niets met mijn opmerking te maken. Bedrijven die deelauto's aanbieden, gebruiken die auto's net zoals de leasemaatschappijen een jaar of 4 of 150.000km. Daarna komen doorgaans de grotere onkosten. Privépersonen houden een auto vaak langer, en dan is het niet leuk dat een buurman jouw motor stuk loopt te gassen. Dát is wat ik zei. Bedrijven die het aanbieden, ontlopen dat risico grotendeels omdat je de nadelige effecten van misbruik pas na langere tijd merkt.

En ik denk inderdaad ook dat het voorlopig iets is voor de grotere steden. Ik heb heel wat jaren in Gorinchem gewoond en daar deed ik niets met het OV. Trein was drama (we hadden een boemeltje die nergens heen ging) en de bus....ja, die reed er ook. De auto was daar gewoon veel makkelijker. Maar nu in Rotterdam raak ik het ding bijna niet meer aan. Ik kan met de metro in 15 min in de Bijenkorf staan en als ik op vakantie ga, sta ik in 45 minuten op Schiphol Plaza (door-to-door met de metro naar Centraal en dan de Schiphol Expres). Dat doe je niet met de auto in die tijd. En de rest kan makkelijk met de fiets of lopend. De winkels zijn zodanig dichtbij dat je gewoon wanneer het nodig is boodschappen kunt doen. Dus 1x per week een shitload aan rommel halen hoeft niet meer (deed ik toch al nooit). Het OV is pas echt fijn in een grote stad en ook als je naar een andere grote stad moet. Even naar Amsterdam zonder parkeerstress is wel fijn...
surfin @mphilipp2 december 2022 18:09
En zonder tweedehands markt om de deelauto's aan kwijt te kunnen zal de waarde van de auto dus in die 4 jaar/150k km terugverdiend dienen te worden.

Overigens volledig eens dat het fijn is om zonder parkeerstress naar Amsterdam te gaan, OV voor het laatste stukje werkt prima.

Ik denk zelf dat we toegaan naar een individuele vorm van transport, eigen cabine en automatisch bestuurd. Of dat OV is: geen idee, is volgens mij nog niet echt een woord voor.
mphilipp @surfin2 december 2022 19:02
Idd. zelfrijdende autonome auto's als taxi. Lijkt mij ideaal. Toekomstmuziek. Geen idee wanneer we zover zijn. Dertig jaar geleden voorspelden ze ook al dat we nu in vliegende auto's rond zouden zoeven...
surfin @mphilipp3 december 2022 01:52
Ik denk dan meer aan een modulaire versie die je zelf bezit. Inderdaad, hoop dat we het nog mee maken dat (veel) auto's vliegen.
mphilipp @surfin4 december 2022 16:13
Nou ik niet. Mensen hebben al genoeg moeite met rijden in 2 dimensies. Vliegen gaat 'm echt niet worden. Niet in Nederland. Hooguit autonoom, maar dat is voor 2100...
jhnddy @smiba3 december 2022 11:21
Als je dichtbij een station woont, en je bestemming is dat ook: perfecte keuze om het OV te pakken.

Maar woon je net wat ongunstiger, en moet je overstappen, dan wordt in mijn geval 20 min reistijd (incl. files) opeens 50 min (excl. risico op vertraging). Fietsen? Een uur. Doe mij de auto dan maar. En ja, dat wordt dan een eigen (lease) auto, want dat is veel flexibeler dan al dat geregel met deelauto's.
Koekhapperrr @Therealest2 december 2022 12:58
Even los van het feit dat er helemaal geen verband is tussen die twee (want deelauto's bestaan al jaren zonder dit systeem), maar wat is er precies tegen deelauto's?

Je auto staat het grootste deel van de tijd stil. Kijk eens uit het raam, stel dat de helft van de autos die je nu geparkeerd ziet staan weg zou zijn en de overgebleven auto's op elk moment door jou meegenomen kunnen worden. Dat is toch een heel mooi systeem? Minder parkeerplekken nodig, dus meer ruimte voor groen en andere gebiedsinrichting. Het is goedkoper, omdat alle vaste autokosten over meerdere gebruikers verspreid kunnen worden.

Het is dat ik nu (goedkoop) een leaseauto kan rijden, maar daarvoor heb ik altijd deelauto's gebruikt. Zo lang je niet élke dag met de auto naar je werk hoeft heeft het imo alleen maar voordelen.

Edit: en bestaat natuurlijk ook nog het Lync&Co-systeem, waarbij je een eigen auto hebt die je op momenten dat je hem niet nodig hebt, vrij kunt geven voor anderen om te huren. Zo heb je wel een eigen auto als je die vaak nodig hebt, maar hoeven gemiddeld een handjevol mensen niet óók een auto aan te schaffen voor incidenteel gebruik.

[Reactie gewijzigd door Koekhapperrr op 26 juli 2024 20:29]

zwartpet @Koekhapperrr2 december 2022 13:16
Hoe zie je dat voor je tijdens piekbelasting in spits, dan heeft alsnog iedereen wel een auto nodig. Om die piekbelasting af te vangen staan er alsnog een heleboel auto's ergens stil gedurende de dag.
kabelmannetje @zwartpet2 december 2022 13:20
"de spits" is zo'n achterhaald iets. Meer thuiswerken en flexibiliteit. Jij doet alsof de maatschappij gewoon niet verandert met andere factoren.
zwartpet @kabelmannetje2 december 2022 13:22
Weet niet of je afgelopen 2 a 3 maanden de weg op bent geweest, maar "de spits" is echt niet achterhaald. Heb het idee dat dat veel thuiswerken wel weer verleden tijd aan het worden is.
kabelmannetje @zwartpet2 december 2022 14:25
Ik weet niet of je het nieuws gevolgd hebt. Maar de maatschappij is niet statisch. En deelauto s zullen morgen niet het straatbeeld bepalen. Meer nieuws?
zwartpet @kabelmannetje2 december 2022 14:54
Ik volg wel af en toe nieuws ja, zoals ze verwachten dat er met rekening rijden straks nog meer auto's worden gekocht
kabelmannetje @zwartpet2 december 2022 15:17
En waarom dan, moeten al die autos tegelijk de weg op? Waarom kunnen velen niet 1 dag thuiswerken?

Waarom is dat onmogelijk?
zwartpet @kabelmannetje2 december 2022 15:27
Dat is niet onmogelijk maar is gewoon niet de realiteit als je kijkt hoe druk het weer op de weg is
kabelmannetje @zwartpet2 december 2022 16:00
Dus het is prima mogelijk. En, voor zowel burgers, politiek als werkgever wenselijk. Dat zijn dus geen redenen waarom deelauto's niet populair worden. Ze zijn goedkoper, betrouwbaarder en wat al niet. De maatschappij verandert ook. Als steeds meer mensen voordelen zien, zal dit de norm worden. De maatschappij is niet statisch.
jhnddy @kabelmannetje3 december 2022 11:29
En ze zijn inflexibeler en onbetrouwbaarder (je kunt niet spontaan de deur uit met 100% garantie dat je auto er staat), en minder hygiënisch.

Het hele ding van een auto is dat het je ook een stukje gemak en vrijheid geeft. Dat je zelf kunt bepalen wanneer je de weg op gaat. En als je dan in de file komt... Who cares? Het is je eigen keuze.

Nu is mijn ervaring met poolauto's nihil, dus corrigeer me vooral als ik fout zit, maar bezie het vanuit het volgende scenario. Het is nu zaterdag. Ik bedenk me nu dat ik weg wil naar mijn schoonouders, 40km verderop. Hoe kan ik dan binnen 5 minuten in een auto zitten? En idem voor de terugreis op een nog niet bekend tijdstip? Ik denk dat een poolauto die flexibiliteit en 100% garantie op beschikbaarheid niet gaat geven. Nu niet, maar over 10 jaar ook niet.
kabelmannetje @jhnddy3 december 2022 12:25
Kan je aangeven waarom over pakembeet 30 jaar -want dat zal zo lang duren voor het gemeengoed is-, leenautos inflexibel zijn, onbetrouwbaarder en minder hygiënisch?

Als voorbeeld: zelfs nu is jouw scenario voor de meesten geen enkel probleem. Ik woon in een middelgrote stad en ik kan binnen 5 minuten op diverse lokaties van deelautos zijn. Die zijn schoon, goedkoper en minder gedoe dan een eigen auto hebben. Dit wordt in de toekomst alleen maar beter.

En nee, 100% flexibiliteit is niet mogelijk. Maar, zo extreem als jij dat allemaal voorstelt, zullen echt weinigen van vervoer eisen. De meesten willen gewoon van A naar B, goedkoop, betrouwbaar en zonder gedoe. Daarin is een deelauto nu al beter in mijn vervoers-gebruik.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 26 juli 2024 20:29]

jhnddy @kabelmannetje3 december 2022 17:27
Ik kan natuurlijk niet 30 jaar in de toekomst kijken. Het blijft speculeren. ;)

Maar mijn "extreme" scenario is volgens mij zo extreem niet. Als je eerst 10-15 minuten moet gaan reizen voordat je een auto beschikbaar hebt, en deze een week van te voren al moet gaan reserveren (waarmee je heel je weekend al in steen moet gieten!), vind ik het zeker de moeite waard om alvast een eigen auto te hebben.

Maar misschien komt het door mijn woonsituatie. Ik kan me voorstellen dat jij meer opties, zoals OV, beschikbaar hebt als backup.
kabelmannetje @jhnddy4 december 2022 10:08
Dit is niet mijn ervaring met deelautos. En, dit zal in de toekomst alleen nog maar verbeteren als het populairder wordt.

Ik hoef nooit een auto een week vantevoren te reserveren. Eigenlijk is altijd wel eentje binnen 5 minuten lopen, ook in het weekend. Als je het écht zeker wil, dan kan je natuurlijk reserveren. Mijn auto heb ik jaren geleden verkocht, deelautos leveren zoveel meer flexibiliteit en minder kopzorgen dan een eigen auto. Voor die paar keer per jaar dat ik ergens niet zonder OV kan komen of iets zwaars moet vervoeren, is dit een prima alternatief. Ook gedoe met parkeren in grote steden heb ik niet meer. Greenwheels zit bij elk station en een (middel)grote stad heeft binnen 5 minuten lopen wel een auto staan.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 26 juli 2024 20:29]

Autofan1985 @kabelmannetje5 december 2022 13:14
Denk dat daar direct het probleem zit: ze zitten echt IN de grote stad. Ik woon klem tegen een grote stad aan, maar als ik hier 3x in de maand een Greenwheels zie is het veel. Tevens zorg dat net buiten de grote stad zitten ook direct voor een waardeloze OV-verbinding. Zolang dit niet verbetert blijf ik bij een eigen auto die altijd klaar staat wanneer ik hem nodig heb.
divvid @zwartpet2 december 2022 13:42
precies dit. De files zijn volop terug.

Ik heb nu afgesproken dat ik vroeg thuis begin om pas ná de spits (en het koffiegeleuter) op het werk aan te komen. Vaak heb ik er dan al 2 uur effectief werken op zitten en de hond uitgelaten. Mijn reistijd om 10:00 is de helft van die om 7:45. Bovendien vindt HR het helemaal fijn ivm hun 'meer bewegen' campagne

[Reactie gewijzigd door divvid op 26 juli 2024 20:29]

LurkZ @kabelmannetje2 december 2022 14:51
Als je het nieuws een beetje volgt weet je:
a] De spits is al terug.
b] Werkgevers willen werknemers weer vaker op kantoor. Dus meer spits.
c] Werknemers willen vaker naar kantoor vanwege de stookkosten.
kabelmannetje @LurkZ2 december 2022 15:15
a] De spits is al terug.

Dus? Dan moet de spits ook blijven? Waarom?

b] Werkgevers willen werknemers weer vaker op kantoor. Dus meer spits.

Dus moet er bewustzijn gecreëerd worden door werkgever, overheid en vakbonden om meer thuis te werken en op andere tijden dan directe spits. Dat is toch niet zo lastig?

c] Werknemers willen vaker naar ka
ntoor vanwege de stookkosten.

Dus, omdat de stookkosten van sommigen hoog is, wil iedereen tijdens de spits naar zn werk?
glennoo @kabelmannetje2 december 2022 18:55
Uhhh je doet alsof de spits een concept is wat iemand ooit bedacht en geïntroduceerd is maar dit ontstaat gewoon door de enorme hoeveelheid auto’s op de weg. Het is geen keuze en als werkgevers verwachtten dat je gewoon naar je werk komt dan heb je vrij weinig keus.
kabelmannetje @glennoo2 december 2022 21:48
En wie zegt dat als er een goede oplossing komt om de spits niet domweg als een gegeven gezien, is dus geheel onmogelijk? En daaruit volgend, deelautos zijn dus onmogelijk?
surfin @kabelmannetje2 december 2022 14:34
Hoe zie jij thuiswerken voor je als je klein woont?
En dan nog even los van dat vergaderingen en gesprekken vele malen effectiever zijn als ze face2face plaats vinden.

Tuurlijk is er een deel van het werk wat, voor een deel van de medewerkers, thuis kan plaats vinden.Mijn gevoel is dat dit sterke invloed heeft op de volgende zaken:
1. Minder scheiding tussen privé en werk.
2. Een groeiende behoefte aan meer woonruimte per persoon ivm thuis kantoor oid.

Lijkt mij alle 2 een onwenselijk trend.
kabelmannetje @surfin2 december 2022 15:12
> Hoe zie jij thuiswerken voor je als je klein woont?

Kan je je dat niet voorstellen? Gewoon, betaald door werkgever, bureau en stoel, een dag per week.

> En dan nog even los van dat vergaderingen en gesprekken vele malen effectiever zijn als ze face2face plaats vinden.

Lijkt mij sterk dat al die vergaderingen precies om 9.00 moeten plaatsvinden, maar ok .
surfin @kabelmannetje2 december 2022 16:17
Kan je je dat niet voorstellen? Gewoon, betaald door werkgever, bureau en stoel, een dag per week.
Laat ik het anders verwoorden, ik denk dat ik gillend gek zou worden als zowel mijn vriendin als ik, met eventuele baby vanuit huis aan het werken zijn als we in een 3 kamer appartement wonen. Gezien de wooncrisis en stikstof uitspraken van de laatste tijd zie ik grotere huizen nu ook niet 123 van de grond komen (welke grond?)
Lijkt mij sterk dat al die vergaderingen precies om 9.00 moeten plaatsvinden, maar ok .
De meeste vergaderingen beginnen inderdaad op andere tijden op de dag, mijn dag begint meestal wel met een vergadering die begint om 0800 of 0830.
Ik ben zelf groot voorstander van de eerste vergadering om 0700 beginnen, mijd je de spits en begin je lekker op tijd. Anderen zijn dat, helaas voor mij, niet met me eens.
kabelmannetje @surfin2 december 2022 16:19
Dan werken anderen die dat wél willen, thuis. En, vertrek jij precies zoals de meesten, op het tijdstip dat het het drukst op de weg is. Ook goed.

Verder heb ik nog altijd geen goed argument gehoord waarom vergaderingen om 9u moeten beginnen, terwijl wat later voor de meesten en samenleving als geheel, alleen maar voordelen oplevert.
surfin @kabelmannetje2 december 2022 18:20
Je hebt maar een beperkt aantal uren in de dag dat je kan vergaderen/werken. 8u werk per dag is momenteel de norm.

0900 is dan een practisch moment waarop de meeste mensen op kantoor zijn (vaak zowel de vroeg-starters als de later starters). Je kan ook om zeg 1400 beginnen met vergaderen maar dan mis je een deel van Azië en, als je vrijwel de hele dag vergadert zul je dan tot 2200 werken.

Ik zeg dus niet dat het niet kan, geef alleen aan dat het niet snel zal veranderen omdat er wel degelijk redenen zijn om rond die tijd te vergaderen.

Mbt thuiswerken: zeker, de mensen die dat willen mogen dat prima doen. daar worden de KPIs vanzelf op afgestemd.

[Reactie gewijzigd door surfin op 26 juli 2024 20:29]

kabelmannetje @surfin2 december 2022 21:49
Nee, 9u is niet het practisch beste moment van de dag. Dan staat juist iedereen in de file. Het is het meest onpraktisch moment van de dag.
surfin @kabelmannetje3 december 2022 01:51
Wat is dan volgens jou de meest praktische tijd om de eerste vergadering te hebben?
kabelmannetje @surfin3 december 2022 11:24
Sowieso is het "moeten hebben" van een eerste vergadering, meestal vrij zinloos. Zeker met modernere bedrijven met flexibele werktijden, is zo'n vroeg tijdstip vrij achterhaald. Zelf begon ik nooit voor 10 uur.

Een vergadering kan je op elk moment hebben dat de meesten beschikbaar zijn.
3raser @zwartpet2 december 2022 14:05
Met deelauto's wordt het begrip carpoolen misschien ook wel weer veel aantrekkelijker. Neem 1 passagier mee en het scheelt voor mijn gevoel al een kwart van al het autoverkeer in Nederland. Een heel groot deel van de automobilisten zitten alleen in hun voertuig. Dit kan volgens mij veel efficiënter. Maar ja, gemak he.
unglaublich @zwartpet2 december 2022 14:25
De spits is helemaal het toonbeeld van hoe incapabel mensen zijn. De kans dat iemand van ong. dezelfde plek naar ong. dezelfde plek moet als jij is zo goed als 100%... en tóch zijn mensen niet in staat om een beetje samen te werken en staan de meeste auto's met 5 stoelen waarvan 1 bezet een halfuur in de file naar hun werk. Ik heb het vermoeden dat spitsrijden meer een bezigheidstherapie is voor mensen die verder niet zoveel te doen hebben in hun leven.
Koekhapperrr @zwartpet2 december 2022 17:28
En dit is precies waarom auto's zo'n ontzettend inefficiënt vervoersmiddel is, nog even los van de discussie hieronder of spits normaal gevonden moet (blijven) worden terwijl hier genoeg alternatieven voor bestaan. Thuiswerken en op kantoor zitten heeft beide voor- en nadelen, prima om te combineren op één dag. Omdat mensen en werkgevers nu terugvallen in oude patronen, betekent dit niet dat dit de norm gaat blijven. Snap oprecht niet dat mensen dagelijks in de spits gaan staan, het kost je zo ontzettend veel tijd.

Maar buiten dat, ik werkte vandaag deels thuis, en zag de hele tijd een woonwijk vol met auto's staan. Wanneer 50% van het Nederlandse wagenpark dagelijks in de spits zou staan, ben je morgen nog niet thuis. Oftewel, er is een enorme groep autobezitters (kijk maar eens hoe veel mensen bv een tweede auto hebben) die enkel incidenteel de auto nodig hebben (weekboodschappen, kinderen naar zwemles brengen enz.). Deelauto's zijn echt perfect voor deze groep mensen (maar wederom: mensen zijn gewoontedieren en willen graag een of meerdere auto's bezitten).
KaDrie @Koekhapperrr2 december 2022 22:24
GoodMoovs heeft dit al jaren en niet alleen met verschillende auto's maar ook met tweewielers :)
telenut @Koekhapperrr3 december 2022 07:31
Mijn vrouw zit/ligt ook het grootste deel van de tijd stil. Toch deel ik ze niet.
Als je zelf betaalde voor een auto wil je echt niet dat daar wildvreemden mee gaan rijden. We zien genoeg hoe men omgaat met deelsteps... je wil uw auto niet in de fik zien staan bij de volgende overwinning van een voetbalploeg....
Crysania @Therealest2 december 2022 12:57
Waarom wil de "overheid" daar naartoe? Voor veel mensen is dit ook een prima oplossing in de toekomst. Niet zoals nu met 1 gedeelde auto met paar mensen maar "auto as a service". Pay for what you use. Voor veel mensen is dit een manier om in de toekomst veel goedkoper vervoer te hebben ipv een prive auto met alle kosten erbij te hebben.
mphilipp @Crysania2 december 2022 13:23
Volgens sommige conspiracy aanhangers is er een vals plan van 'onze' Europesa overheid om ons tot slaven te maken, die niets bezitten en toch gelukkig zijn. De basis hiervoor is een volledig uit verband gerukte quote van iemand. Allemaal spul voor een jongensboek, niet eens de moeite waard om serieus op in te gaan eigenlijk.
Robbaman @Therealest2 december 2022 12:58
Ik snap niet helemaal waarom je de overheid daar bij haalt. Ik heb nog niet echt concreet beleid gezien van de overheid die het doel heeft om iedereen aan de shared cars te krijgen.

Ik denk overigens wel dat auto-eigenaarschap gaat afnemen, maar niet door deelauto's in de traditionele zin, maar doordat zelfrijdende auto's het helemaal van ons gaan overnemen in de komende 25 jaar.

Voor de overgrote meerderheid van de mensen geldt immers dat ze zo'n ding alleen maar uit noodzaak hebben. Als jij a la Uber 'gewoon' een auto kunt bestellen om je van A naar B te brengen op een afgesproken tijdstip tegen een afgesproken prijs en dit consequent goed werkt, dan is een auto bezitten voor velen gewoon geen noodzaak meer.

En waarom ook wel, heb je een grote auto nodig, bestel je een grote. Een kleine, bestel een kleine. Of toch liever een luxe bak voor een feestje? Of wil je goedkoop reizen? Kies dan voor de 'deel rit met anderen'-optie of reis op minder populaire tijden.

Ik zie een complete transformatie van het wagenpark en de wijze waarop we auto's gebruiken binnen enkele tientallen jaren. Daar hoeft de overheid echt geen druk achter te zetten.
zwartpet @Robbaman2 december 2022 13:13
Ergens misschien wel maar ik kan me niet voorstellen dat dat goed gaat werken als iedereen op hetzelfde tijdstip rond 17:00 s'avonds een auto heeft besteld om naar huis te gaan. Dan heeft alsnog iedereen een eigen auto nodig.

Nou kan je zeggen, maar dan kun je toch ook makkelijker auto's delen en andere mensen met ongeveer dezelfde bestemming ook oppikken. Maar dan begint het wel ontzettend op het gewone ov te lijken en mensen pakken juist het ov niet om bepaalde redenen.
Robbaman @zwartpet2 december 2022 13:35
Nou, er is een groot verschil natuurlijk. Bij het OV wacht je op een afgesproken plek waar je heen moet, bij een zelfrijdende Uber wordt je thuis opgehaald en precies op je werk afgezet. Bovendien is het denkbaar dat je via de app live op de hoogte blijft van de precieze locatie van de auto en de verwachte aankomsttijd.

Als iedereen rond 17u naar huis wil krijg je vanzelf marktwerking. De vraag wordt hoog de de prijs, vooral van individuele ritten, wordt snel hoger. Het gevolg zal zijn dat meer mensen een (net) andere tijd zullen kiezen om goedkoper uit te zijn en meer mensen zullen carpoolen.

Ik stel me zo voor dat het systeem, zeker in een soort abonnementsvorm, precies weet dat in mijn wijk 3 anderen wonen die ook naar een vergelijkbare bestemming moeten, waardoor deze combinatie juist weer goedkoper aangeboden kan worden.

Ik zie de call to action in de app al voorbij komen: "Vertrek 10 minuten eerder en bespaar 40%!!"

Of je dat moet willen is het volgende, maar ook daarvoor geldt, de mensen die het niet willen, nemen gewoon een ander abonnement. Uiteindelijk zal het altijd goedkoper zijn dan iedereen een eigen auto en ik denk dat een grote meerderheid van de mensen daar dan toch (al is het initieel vooral voor de 2e auto) voor zullen gaan.
zwartpet @Robbaman2 december 2022 13:41
Het gevolg zal zijn dat meer mensen een (net) andere tijd zullen kiezen om goedkoper uit te zijn en meer mensen zullen carpoolen.
Een ander mogelijk gevolg kan zijn dat meer mensen gewoon nog steeds een eigen auto hebben om goedkoper uit te zijn.
Naast goedkoper uit zijn is het ook nog een stukje gemak. Ergens last minute met haast naartoe rijden ipv eerst een half uur moeten wachten op een beschikbare auto bijvoorbeeld.

Toevoeging
Uiteindelijk zal het altijd goedkoper zijn dan iedereen een eigen auto
Bijna onmogelijk als je veel gebruik maakt van je auto. De verhuurder verdiend er namelijk ook nog wat aan, nadat alle kosten van die auto er al uit zijn.

[Reactie gewijzigd door zwartpet op 26 juli 2024 20:29]

Robbaman @zwartpet2 december 2022 13:47
Het zou mij bijzonder verbazen als het tarief in mijn beschreven situatie ooit hoger gaat worden dan een eigen auto bezitten. Deels omdat alle vaste kosten van je eigen auto alleen door jou betaald worden, maar ook omdat grote partijen (net als leasemaatschappijen) vaak betere contracten v.w.b. onderhoud en reparatie kunnen betalen. Bovendien is de verwachting dat zelfrijdende auto's zuiniger en veiliger rijden.

Het gemak kan inderdaad een ding zijn, maar kent twee kanten. Ik vermoed dat als dit concept wijdverspreid is, dat een auto oproepen in veel gevallen een minutenkwestie is en dat het wachten dus wel mee zal vallen, maar dat je moet wachten is inderdaad wel waarschijnlijker dan als je je eigen auto voor de deur hebt staan.

Echter voor veel mensen geldt nu dat ze helemaal geen parkeerplek direct voor de deur hebben, en dan kan 'gewoon instappen' misschien juist prettiger zijn. Bovendien win je als gemak natuurlijk dat je als je alleen naar oma gaat een Fiat 500tje laat komen, maar als je met vrouw en 3 kinderen een weekend weg gaat een Renault Espace laat uitrukken.
surfin @Robbaman2 december 2022 15:14
En huur je dan de Renault Espace voor de volle 3 weken?
En wat als een kind vlekken maakt in de auto die er niet uit gaan? Bij een eigen auto zit je dan zelf zo'n 5 jaar tegen die vlek aan te kijken, draag je dus zelf de last. Bij een deelauto verwacht je wel een nette auto, of je bent bereid minder te betalen.

Een mix zie ik nog wel gebeuren: veel deelvervoer voor de (rand)stedelingen, de rest zal gewoon eigen auto houden.
Robbaman @surfin2 december 2022 15:47
Laat me voorop stellen dat dit allemaal natuurlijk speculatief is, ik heb geen idee waar het naartoe gaat, maar gezien de beweging naar zelfrijdende auto's en de beweging richting alles-"as-a-service" lijkt me transportation-as-a-service gewoon de logische volgende stap.

In dat geval zijn er denk ik een aantal scenario's denkbaar. Als je echt gaat road-trippen, dan huur je waarschijnlijk een prive-auto (al dan niet zelfrijdend) voor de periode van je vakantie. Als alternatief plan je een enkeltje vakantiebestemming en ter plekke pak je gewoon weer een lokale auto-on-demand.

Dat is natuurlijk sterk afhankelijk van waar je naartoe gaat en hoe ver ze daar zijn met een dergelijk concept, maar op zich zou het niet perse anders hoeven te zijn dan met de auto naar je werk, of in het weekend naar je schoonouders. Je bestelt een auto, hij rijdt je waar je heen wilt en vanaf daar scheiden jullie wegen weer.
Koekhapperrr @zwartpet2 december 2022 17:36
Bijna onmogelijk als je veel gebruik maakt van je auto. De verhuurder verdiend er namelijk ook nog wat aan, nadat alle kosten van die auto er al uit zijn.
Maar niemand rijdt 24/7 in zijn auto. Met een uur reistijd naar je werk staat je auto 22 uur per dag stil, waarbij 'ie potentieel die 22 uur dus geld kan verdienen door anderen te vervoeren. Daarnaast zijn mensen bijzonder goed in het onderschatten hoe dúúr autobezit eigenlijk is:
https://www.youtube.com/watch?v=ztHZj6QNlkM
Crysania @zwartpet2 december 2022 13:35
Omdat het ov mij niet van mijn huis naar bestemming brengt.

Als er een combinatie is die zou werken van huis naar station en station naar klant zou dat een prima oplossing zijn. En nee de bus is dat vaak niet. Een slimme on demand auto zou kunnen voorrijden zodra de trein aan komt rijden ipv dat ik weer in de kou op een bus moet wachten.

Tuurlijk er zijn nog vele hobbels maar in de verre toekomst gaan we hier wel heen.

Uber heeft dit ook al als strategie sinds het begin. Nu rijden echter de autos nog met chauffeurs maar in de toekomst niet meer. De infrastructuur en data die ze nu verzamelen helpt ze als frontrunner in deze transitie
Mathijs22 @Robbaman2 december 2022 13:14
Ik snap niet helemaal waarom je de overheid daar bij haalt. Ik heb nog niet echt concreet beleid gezien van de overheid die het doel heeft om iedereen aan de shared cars te krijgen.
Jawel. In grote steden krijgen deelautobedrijven (scrabble!) bijvoorbeeld aparte parkeergelegenheid en betalen daar meestal maar heel weinig voor.
JointFillah @Robbaman2 december 2022 13:23
Overheid in de vorm van gemeenten is volgens mij wel actief met eigen bezit auto te ontmoedigen en deelauto's te promoten.

Ik zelf woon in een complex in Utrecht en we hebben hier het probleem dat de gemeente bewust geen parkeervergunning wil geven aan bewoners. Ze zeggen simpelweg dat het de bedoeling is dat je een deelauto of deelfiets gebruikt.
Robbaman @JointFillah2 december 2022 13:42
Ok, dat wist ik niet. Ik weet alleen van de situatie in Almere en daar lijkt nog altijd uitgegaan te worden van gemiddeld 1,6 auto per huis of iets dergelijks. Met uitzondering van echt in het stadscentrum, daar weet ik niet precies wat ze doen, ik denk 1 parkeerplaats per appartement.
kabelmannetje @Robbaman2 december 2022 16:02
"de overheid" wordt erbij gehaald omdat het een complot is. Niet meer en niets minder. Standaard ingrediënten van een "onzichtbare macht" die onze vrijheid af wil pakken. Vermoeiend en vooral erg sneu als je zo denkt.
MoonRaven @Therealest2 december 2022 13:16
You will own nothing and you will be happy is niet van het WEF. Het is een van de voorspellingen die op basis van het WEF Global Future Council in een video was gezet. Deze voorspelling werd geopperd door de Deense politica Ida Auken in een opiniestuk op de site van het WEF op 11 november 2016 met als titel ‘Hoe het leven in mijn stad kan veranderen tegen 2030’.

Dit is dus helaal geen doel van de overheid of het WEF.
Bender @Therealest2 december 2022 13:15
Je begint met iets positiefs, door de zin af te sluiten alsof het iets negatiefs is...
kabelmannetje @Therealest2 december 2022 13:17
Heerlijk, niks bezitten en alles huren. Geen zorgen dat het stuk gaat en alleen betalen voor gebruik. Vermindering van grondstoffen en kosten.

Kan je aangeven waarom dat precies slecht is?
synoniem @Therealest2 december 2022 13:31
Flauwekul. Ik heb mijn eigen auto weggedaan omdat ik op een plek woon waar prima OV is en ik voor mijn werk geen auto nodig heb. Daarmee bespaar ik de volle kosten van een auto tegen de prijs van af en toe een deelauto gebruiken. Als je net als ik minder dan 10.000 km per jaar rijdt, er goed OV naar je werk is en je kan naar de winkel met de fiets, is dat een heel eenvoudig rekensommetje. Op het moment dat die randvoorwaarden er niet zijn zul je een auto moeten hebben.
oef! @Therealest2 december 2022 15:22
Off topic: you will own nothing... is een lege kreet. Het is hetzelfde als 1984 of dictatuur roepen - in een West Europese setting is het altijd overdreven en uit context gehaald.

Bezit moet geen doel op zich zijn. Verschillende scenario's zijn gebaat bij verschillende benaderingen.
Polydeukes @Therealest2 december 2022 15:49
Onzin. De overheid verdient veel te veel belastinginkomsten aan de aanschaf, bezit en het gebruik van eigen auto's. Er valt helemaal niks te winnen door iedereen in een deelauto te dwingen. Als je ook maar 2 seconden logisch zou nadenken, zou je zelf die conclusie ook trekken.
Schway @Therealest2 december 2022 19:10
Ja, meer bezittingen!
Meer meer meer
Ik wil meeeeer
Want alleen als ik veel dingen heb ben ik gelukkig.

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