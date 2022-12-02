Monster Hunter Rise komt op 20 januari naar Xbox- en Playstation-consoles

De oorspronkelijk voor de Nintendo Switch uitgebrachte game Monster Hunter Rise komt op 20 januari 2023 uit voor de Xbox One, Xbox Series X/S, en PlayStation 4 en 5. De game wordt dan ook onderdeel van de Xbox Game Pass en komt naar Windows, al was er al een Steam-versie.

Capcom meldt dat spelers op de Xbox Series X en PS5 kunnen kiezen tussen een 4k-resolutie en maximaal 60fps of een 1080p-resolutie in combinatie met 120fps. Daarnaast schrijft de uitgever dat er ondersteuning is voor 3d-audio. Monster Hunter Rise wordt op 20 januari beschikbaar met alle gratis updates tot en met Version 10. Dat betekent dat er monsters en Event Quests in zitten die zijn toegevoegd na de release van de game op de Nintendo Switch en Steam. Die releases waren op respectievelijk eind maart 2021 en 12 januari dit jaar.

De Switch-versie van actie-rpg is eerder goed beoordeeld en de game was al vrij snel populair: binnen drie dagen na de release voor de Switch was Monster Hunter Rise al 4 miljoen keer geleverd. Op 30 september 2022 waren er al 11 miljoen exemplaren geleverd. De Monster Hunter-franchise bestaat sinds 2004 en eind september bleek dat er in totaal 88 miljoen exemplaren van Monster Hunter-games zijn geleverd. Monster Hunter Rise is gemaakt met de RE Engine, die Capcom eerder voor diverse recente Resident Evil-games heeft gebruikt.

In juni kwam er ook een uitbreiding voor Monster Hunter Rise uit, genaamd Monster Hunter Rise: Sunbreak. Die is beschikbaar voor de Nintendo Switch en de pc. Deze uitbreiding komt volgens Capcom ook uit voor de Xbox- en PlayStation-consoles. Daar is nog geen exacte datum van bekend, maar de uitgever noemt 'lente 2023' als de releaseperiode.