Monster Hunter Rise komt op 20 januari naar Xbox- en Playstation-consoles

De oorspronkelijk voor de Nintendo Switch uitgebrachte game Monster Hunter Rise komt op 20 januari 2023 uit voor de Xbox One, Xbox Series X/S, en PlayStation 4 en 5. De game wordt dan ook onderdeel van de Xbox Game Pass en komt naar Windows, al was er al een Steam-versie.

Capcom meldt dat spelers op de Xbox Series X en PS5 kunnen kiezen tussen een 4k-resolutie en maximaal 60fps of een 1080p-resolutie in combinatie met 120fps. Daarnaast schrijft de uitgever dat er ondersteuning is voor 3d-audio. Monster Hunter Rise wordt op 20 januari beschikbaar met alle gratis updates tot en met Version 10. Dat betekent dat er monsters en Event Quests in zitten die zijn toegevoegd na de release van de game op de Nintendo Switch en Steam. Die releases waren op respectievelijk eind maart 2021 en 12 januari dit jaar.

Monster Hunter Rise

De Switch-versie van actie-rpg is eerder goed beoordeeld en de game was al vrij snel populair: binnen drie dagen na de release voor de Switch was Monster Hunter Rise al 4 miljoen keer geleverd. Op 30 september 2022 waren er al 11 miljoen exemplaren geleverd. De Monster Hunter-franchise bestaat sinds 2004 en eind september bleek dat er in totaal 88 miljoen exemplaren van Monster Hunter-games zijn geleverd. Monster Hunter Rise is gemaakt met de RE Engine, die Capcom eerder voor diverse recente Resident Evil-games heeft gebruikt.

In juni kwam er ook een uitbreiding voor Monster Hunter Rise uit, genaamd Monster Hunter Rise: Sunbreak. Die is beschikbaar voor de Nintendo Switch en de pc. Deze uitbreiding komt volgens Capcom ook uit voor de Xbox- en PlayStation-consoles. Daar is nog geen exacte datum van bekend, maar de uitgever noemt 'lente 2023' als de releaseperiode.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 12:20 11

02-12-2022 • 12:20

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Monster Hunter Rise

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Reacties (11)

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sacnoth 2 december 2022 12:53
Hoewel ik als Monster Hunter liefhebber de serie alle succes en de toegenomen bekendheid gun, hoop ik dat dit niet leidt tot het steeds verder uitmelken via micro transacties en betaalde DLC.
Dit is in Rise helaas al meer zo dan in World het geval was. De geweldige gratis post release support maakte World wat mij betreft speciaal in een wereld waarin zoveel na release te koop wordt aangeboden.

Wel verbaast het me dat ze zo laat in de lifecycle van het spel nog nieuwe markten gaan aanboren. Rise begint al wat ouder te worden, en ik verwacht zo langzamerhand wel dat een nieuw deel in de serie aangekondigd zal worden. Maar wellicht gaan ze via deze weg de consoles alvast warm maken om het volgende deel overal tegelijkertijd uit te brengen.
Beakzz @sacnoth2 december 2022 15:11
Iets meer dan 1,5 jaar op de Switch en begin dit jaar op Steam. Om dat nou al wat ouder te noemen :?
Sony brengt zijn games pas jaren later naar de PC en andere developers jaren oude games naar Switch en het verkoopt als een malle zolang de kwaliteit in orde is.
Razelim @Beakzz3 december 2022 10:22
Punt is denk ik een beetje dat er al flinke rumoeren zijn van een nieuwe Monster Hunter die mogelijk 2023 of 24 uit zal komen. Qua online aanwezigheid (wat toch echt belangirjk is in de wereld van MH), voelt het soms wat aan als de FIFA of Call of Duty series, zodra er een nieuwe versie uit is, gaan de fan vanzelf naar het nieuwste deel. De vraag is dan of Rise wel echt tot z'n volle potentie kan dienen op de 9e generatie consoles.
Caayn 2 december 2022 12:43
Incl. Croosplay en progressie tussen de PC* en Xbox versies. Ik kan zo 123 nergens vinden of de Playstation versie dit ook ondersteund.

https://news.xbox.com/en-...s-to-new-heights-on-xbox/

*Lijkt om de Windows Store versie te gaan, niet Steam.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 24 juli 2024 01:27]

Vagax 2 december 2022 14:12
Oeh wel heel fijn dat dit direct naar Game Pass komt
Kalder @Vagax2 december 2022 16:26
Inderdaad leuk! Hopelijk komt hij ook op PS+ Extra maar zal wel niet meteen zijn, want dit is zo'n typische game die ik wel wil spelen maar eigenlijk geen geld aan uit wil geven.
Beakzz 2 december 2022 15:16
Gamepass is lekker bezig met games die ik wel wil proberen, maar net niet wil kopen :o (pas diep in de budgetbak) The Skywalker Saga Lego en Hot Wheels Unleashed en nu dus deze.

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 24 juli 2024 01:27]

SinergyX
2 december 2022 15:17
Hoewel ik het erg zuur vond dat ze World eigenlijk hebben laten vallen voor Rise, ben ik toch blij dat Rise ook 'onze' kant op komt. Crossplay met Windows en Xbox zou ideaal zijn, kan ik ook met wat PC maatjes spelen, terwijl ik meer een console speler ben. omdat sinds release van Steam versie, er nog steeds geen 32:9 support is, ondanks de RE engine deze resolutie in RE8 wel gewoon ondersteund wordt.

Nexus mod ervoor staat nog steeds op de lijst 'eigen risico', en dat ga ik simpelweg niet wagen.
Lekker Ventje 2 december 2022 15:27
Heb deze op de Switch gespeeld maar werd niet bepaald warm van de grafische kwaliteit. Als ik de trailer voor de XBox en PS zie lijkt het er op dat er heel veel verbetrd is en dan begin ik via Gamepass opnieuw.want de gameplay was wat mij betreft prima. Gelukkig komt Sunbreak snel na de originele game zodat er snel verder geleveld kan worden.
Linksquest Moderator Spielerij
3 december 2022 09:48
Zag hem in het nieuws van nieuwe Game Pass games komen, heb er wel zin in :D
flexity 4 december 2022 23:13
Hoe zit het met crossplay? Ik en me broer geven nog steeds niet aan elkaar toe naar elkaar over te stappen naar dezelfde console :P

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