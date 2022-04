Switch-game Monster Hunter Rise is 4 miljoen keer geleverd na drie dagen

Capcom heeft vier miljoen exemplaren geleverd van Monster Hunter Rise. Dat aantal is behaald binnen drie dagen na de release. De actie-rpg is vooralsnog alleen verkrijgbaar voor de Switch; in 2022 volgt een Windows-versie.

Met vier miljoen geleverde exemplaren in zo'n korte periode is Monster Hunter Rise een succes voor Capcom. In 2018 werden er van Monster Hunter: World in een vergelijkbare periode vijf miljoen exemplaren geleverd, maar die game kwam uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. De nieuwe titel is maar op één platform beschikbaar.

De actie-rgp wordt goed beoordeeld, zowel door reviewers als door gamers. Op Metacritic heeft de Switch-game momenteel een score van gemiddeld 87 punten van recensenten en gebruikers geven het spel een 9,2.

Monster Hunter Rise is gemaakt met de RE Engine, die Capcom eerder voor diverse recente Resident Evil-games heeft gebruikt. Het is de opvolger van MT Framework, de engine waarmee Monster Hunter: World is gemaakt.

De pc-versie van Monster Hunter Rise staat voor begin 2022 in de planning. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Ook heeft uitgever Capcom zich nog niet uitgelaten over een release op andere consoles. De Monster Hunter-franchise bestaat sinds 2004 en eind vorig jaar waren er in totaal meer dan 66 miljoen exemplaren van Monster Hunter-games geleverd.