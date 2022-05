Monster Hunter: World is twintig miljoen keer geleverd

Capcom heeft wereldwijd twintig miljoen exemplaren van Monster Hunter: World geleverd. De game kwam in januari 2018 voor het eerst uit en werd al snel de bestverkochte game van Capcom tot nu toe.

Met twintig miljoen geleverde exemplaren komt Monster Hunter: World in aanmerking voor een plek op de Wikipedia-lijst van de vijftig bestverkochte games aller tijden. Titels met vergelijkbare verkoopaantallen zijn volgens die lijst GTA: Vice City, The Last of Us en Garry's Mod.

Monster Hunter: World verscheen begin in 2018 voor consoles en kwam later dat jaar ook uit voor de pc. Het was de eerste game in de serie die wereldwijd uitkwam; eerdere delen verschenen eerst in Japan en kwamen later naar andere regio's. Volgens Capcom heeft die wereldwijde release, de focus op digitale verkopen en marketing gezorgd voor het succes van de game.

Ook het uitbrengen van de betaalde Iceborne-uitbreiding en een nieuwe editie van het spel inclusief die uitbreiding, hebben volgens Capcom bijgedragen aan de goede verkopen. Over een vervolg zegt de uitgever nog niets. Wel noemt Capcom de verkoopcijfers van Monster Hunter Rise; daarvan waren eind september 7,5 miljoen exemplaren verkocht voor de Nintendo Switch. Die game komt in januari 2022 naar Steam.