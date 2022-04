Ghost of Tsushima is meer dan acht miljoen keer verkocht

De samuraigame Ghost of Tsushima is acht miljoen keer verkocht sinds zijn release in september 2020 op de Playstation 4. De actiegame verkocht binnen drie dagen na zijn release al 2,4 miljoen exemplaren.

Ontwikkelaar Sucker Punch laat op Twitter weten de mijlpaal van acht miljoen verkochte exemplaren te hebben bereikt. Het is onduidelijk of ook de verkoopcijfers van de Director's Cut uit 2021 zijn meegeteld. Die re-release bevat een verhaaluitbreiding en werd zowel voor de PS4 als PS5 uitgebracht.

Binnen drie dagen na de release gingen er al 2,4 miljoen exemplaren van de game over de toonbank. Binnen vier maanden stond de teller al op vijf miljoen. Volgens Sony was de game de snelst verkopende originele firstpartygame die het bedrijf heeft uitgegeven voor de PlayStation 4.

PS4-exclusive God of War haalde in min of meer hetzelfde tijdsbestek tien miljoen verkochte exemplaren. Binnen twee jaar had Horizon Zero Dawn, van de Nederlandse ontwikkelaar Guerilla Games, ook de tien miljoen verkochte games behaald.