God of War is meer dan tien miljoen keer verkocht

De Sony-exclusive God of War is volgens het bedrijf meer dan tien miljoen keer verkocht sinds het spel in april vorig jaar uitkwam op de PlayStation 4. Het spel deed het wat de verkopen betreft al erg goed direct na de release.

Tijdens een presentatie, waarin Sony overigens ook het verschil in laadtijd tussen de PS4 Pro en de PS5 demonstreerde, toonde Sony Interactive-ceo Jim Ryan onder meer gegevens over de verkoop van God of War. Uit de slide van zijn presentatie valt niet op te maken waar het exacte aantal geleverde exemplaren van God of War op uitkomt, maar het zit volgens hem in ieder geval boven de tien miljoen.

Daarmee voegt het spel God of War zich bij enkele andere Sony-titels die ook boven de tien miljoen geleverde exemplaren zitten, zoals The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief's End en Horizon: Zero Dawn.

Het was al duidelijk dat God of War het wat de verkopen betreft goed doet. In mei vorig jaar bleek dat het spel de snelst verkopende PlayStation 4-exclusive tot op dat moment was; in de eerste drie dagen na de release in april gingen er al 3,1 miljoen exemplaren over de toonbank. De game kreeg veel lof in reviews en won onlangs vijf Bafta Game Awards.