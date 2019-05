Documentaire van twee uur over ontwikkeling God of War verschijnt online

Een twee uur durende documentaire over de totstandkoming van God of War is op YouTube verschenen. De film is gemaakt gedurende de vijf jaar dat Santa Monia Studios aan de PlayStation 4-game werkte.

Volgens Sony is er drie jaar aan de film gewerkt en is er vierhonderd uur aan beeldmateriaal gebruikt. Het doel van de film is om te laten zien hoe een dergelijke game wordt gemaakt en hoe de mensen achter het verhaal daarmee omgaan.

De documentaire richt zich vooral op de 'enorme inspanning' die de studio heeft gedaan om God of War nieuw leven in te blazen. De game ging een nieuwe richting in; hoofdpersonage Kratos toont zich in het spel kwetsbaar en moet zorg dragen voor zijn zoontje.

God of War kwam in april vorig jaar uit. De game werd door spelers en recensenten positief ontvangen en won veel prijzen, waaronder vijf Bafta Game Awards. Binnen een maand na de release werden er vijf miljoen exemplaren verkocht. De game heeft een gemiddelde score op Metacritic van 94 punten.