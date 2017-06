Door Paul Hulsebosch, vrijdag 16 juni 2017 08:57, 13 reacties • Feedback

Een jaar geleden, tijdens de E3 van 2016, leerden we dat Kratos een tweede leven is gestart en de serie daarmee aan zijn Second Era is begonnen. Slim, want na zeven games waarin de Griekse mythologie centraal stond, waren de opties wel een beetje uitgeput. Kratos had als de god van de oorlog al met zo'n beetje iedereen binnen het Griekse godenhuis mot gehad. Het was dus tijd voor iets nieuws. Daarom, zo leerden we een jaar geleden, is Kratos afgereisd naar het Hoge Noorden, waar hij rust hoopt te vinden. Die hoop, zo blijkt al snel, is uiteraard ijdel. Ook de Noorse goden zijn niet altijd even blij met zijn komst.

Het idee voor een overstap naar de Noorse mythologie komt nog van David Jaffe, de man achter de eerste delen van de serie. Jaffe is al sinds 2007 niet meer bij de serie betrokken, maar het idee is binnen het team van Santa Monica Studio altijd blijven hangen, en Cory Barlog, de huidige creative director van de serie, acht de tijd er nu rijp voor. Barlog was in Los Angeles om in kleine kring zijn plannen voor deze geheel nieuwe God of War toe te lichten.

Kratos is terug

Dat de tijd nu rijp is, komt doordat Kratos, die uiteraard terugkeert als hoofdpersoon van de game, al zo veel heeft meegemaakt in het oude Griekenland. Hij heeft al zo vaak gevochten dat hij wat rust wel kan waarderen, en dus gaat hij op zoek naar een uithoek van de wereld. Het Hoge Noorden is daarbij minder vergezocht dan het lijkt, want er zijn aanwijzingen dat zowel de oude Romeinen als de Grieken met hun schepen tot in Noorwegen op wisten te trekken.